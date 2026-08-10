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برسوں سے رکی ادائیگیاں، جموں کشمیر کے مقروض ٹھیکہ دار مزدوری کرنے پر مجبور
برسوں سے زیر التوا سرکاری بلوں نے جموں و کشمیر کے ٹھیکہ داروں کو قرض، مالی مشکلات اور متبادل روزگار کی طرف دھکیل دیا ہے۔
Published : August 10, 2026 at 6:33 PM IST
سرینگر : پانچ سال پہلے محکمہ دیہی ترقی (RDD) میں ٹھیکیدار کے طور پر کام کرنے والے محمد یوسف کے منریگا کے تحت تقریباً 8 لاکھ روپے کے بل آج بھی محکمہ کے پاس زیر التوا ہیں۔ مہاتما گاندھی نیشنل رورل ایمپلائمنٹ گارنٹی اسکیم (MGNREGS)کو اب وکست بھارت – گارنٹی فار روزگار اینڈ آجیویکا مشن (گرامین) (VB-G RAM G) کا نام دیا گیا ہے۔
سپلائرز اور مزدوروں کے واجبات ادا کرنے کا دباؤ، قرض میں مسلسل اضافہ اور محکمہ دیہی ترقی کے دفاتر کے روزانہ چکر لگانے کے باوجود ادائیگی نہ ہونے کی وجہ سے محمد یوسف شدید مالی مشکلات میں گھِر گئے۔ بالآخر انہوں نے ٹھیکیداری چھوڑ دی اور روزی کمانے کے لیے مستری کا کام شروع کر دیا۔
جنوبی کشمیر کے پلوامہ ضلع سے تعلق رکھنے والے 40 سالہ محمد یوسف ان سیکڑوں ٹھیکہ داروں میں شامل ہیں جو مختلف سرکاری محکموں سے کئی برسوں سے واجب الادا بلوں کی عدم ادائیگی کے باعث قرض میں ڈوب گئے ہیں۔
مرکزی وزیر مملکت برائے دیہی ترقی، کملیش پاسوان، نے پارلیمنٹ کے جاری اجلاس میں بتایا کہ جموں و کشمیر میں VB-G RAM G کے تحت حکومت پر مجموعی طور پر 836.29 کروڑ روپے کی رقم واجب الادا ہے۔ اس میں 207.69 کروڑ روپے مزدوری جبکہ 628.60 کروڑ روپے تعمیراتی و دیگر مواد کے مد میں ہیں۔
سینٹرل کنٹریکٹرز کوآرڈینیشن کمیٹی کے جنرل سیکریٹری فاروق احمد ڈار کا کہنا ہے کہ مختلف محکموں میں 2014 سے کشمیر کے ٹھیکہ داروں کے تقریباً 800 کروڑ روپے واجب الادا ہیں۔ انہوں نے ای ٹی وی بھارت کو بتایا: "گزشتہ 12 برسوں کے دوران 2,000 سے زیادہ ٹھیکہ داروں نے کام چھوڑ دیا اور روزگار کے دوسرے ذرائع اختیار کیے، کیونکہ حکومت نے 2014 سے ان کے بل جاری نہیں کیے۔"
ڈار کے مطابق بعض چھوٹے ٹھیکہ دار قرض بڑھنے کے بعد سیلز مین کے طور پر کام کر رہے ہیں جبکہ بعض افراد اپنے اور اہل خانہ کے لیے نان شبینہ کا انظام کرنے کے لیے معمولی مزدوری کے کام کرنے پر مجبور ہیں۔
جموں و کشمیر کنٹریکٹرز کوآرڈینیشن کمیٹی (JKCCC) کے چیئرمین غلام جیلانی پرزہ نے بتایا کہ محکمہ تعمیرات عامہ میں سڑکیں، پل اور بڑی عمارتیں تعمیر کرنے والے ٹھیکہ داروں کے 134 کروڑ روپے حکومت کے پاس زیر التوا ہیں۔ انہوں نے کہا کہ 80 کروڑ روپے میکڈم پلانٹ مالکان کے جبکہ 74 کروڑ روپے سول ورکس کے واجب الادا ہیں، جن کی ادائیگی 2016 سے زیر التوا ہے۔
سرمائی دارالحکومت کا حال بھی مختلف نہیں
جموں خطے کے سینئر ٹھیکہ دار، ونود کوہلی، نے کہا کہ وہاں مختلف سرکاری محکموں میں مجموعی طور پر 250 کروڑ روپے کی رقم واجب الادا ہے۔ ان کے مطابق 100 کروڑ روپے محکمہ تعمیرات عامہ (PWD) کے پاس جبکہ باقی رقم دیگر محکموں میں زیر التوا ہے۔ یہ تمام کام 2019 سے پہلے مکمل کیے گئے تھے۔
محکمہ کا جواب
تاہم محکمہ تعمیرات عامہ کے ڈائریکٹر فائنانس، ہیم کانت، نے ای ٹی وی بھارت کو بتایا کہ محکمہ کو ٹھیکہ داروں کی جانب سے واجب الادا رقوم کے حوالے سے کوئی نمائندگی موصول نہیں ہوئی۔ محکمہ جل شکتی کے ٹھیکیدار نذیر احمد نے دعویٰ کیا کہ جل جیون مشن (JJM) کے تحت 2021 سے پانی کی قلت والے علاقوں میں واٹر سپلائی اسکیمیں اور پائپ لائنیں بچھانے والے ٹھیکہ داروں کی 1,500 کروڑ روپے کی ادائیگیاں زیر التوا ہیں۔
انہوں نے مزید کہا کہ محکمہ جل شکتی کے 23 کروڑ روپے سے زیادہ کے سول ورکس کے بل بھی 2014 سے زیر التوا ہیں۔ مرکزی وزیر مملکت برائے جل شکتی، وی سومنا، نے جاری پارلیمانی اجلاس میں بارہمولہ کے رکن پارلیمنٹ انجینئر رشید کے سوال کے جواب میں بتایا کہ جموں و کشمیر کو جل جیون مشن کے پہلے مرحلے کے تحت 18,514.25 کروڑ روپے مختص کیے گئے تھے، جن میں سے 6,496.48 کروڑ روپے نکالے جا چکے ہیں۔
جل جیون مشن مشن JJM 2.0 کے تحت جموں و کشمیر کو مالی سال 2026-27 کے لیے 905.74 کروڑ روپے مختص کیے گئے ہیں، تاہم رواں مالی سال میں ابھی تک اس رقم میں سے کوئی رقم حاصل نہیں کی گئی۔
محکمہ جل شکتی کے چیف انجینئر، پی ایچ ای، شوکت حسین نے ای ٹی وی بھارت کو بتایا کہ حکومت ہند کی وزارت جل شکتی کی جانب سے فنڈز بروقت جاری نہ ہونے کی وجہ سے واجبات بڑھتے جا رہے ہیں۔ ادھر، ٹھیکہ داروں کا کہنا ہے کہ 2019 میں حکومت کی تبدیلی کے بعد واجبات کی ادائیگی کا عمل متاثر ہوا۔
پرزہ نے کہا: "2019 تک محکمہ تعمیرات عامہ میں 700 کروڑ روپے زیر التوا تھے۔ اینٹی کرپشن بیورو کی جانب سے موقع پر کاموں کی تصدیق کے بعد 400 کروڑ روپے کے بل کلیئر کیے گئے۔" کوہلی کے مطابق حکام نے 2019 سے پہلے کیے گئے کاموں کی ادائیگی یہ کہہ کر روک دی کہ ان کے پاس تکنیکی منظوری اور انتظامی منظوری نہیں تھی، حالانکہ یہ کام خود متعلقہ محکموں نے ٹینڈر کیے تھے۔
انہوں نے کہا، "ان کاموں کی زمینی صورتحال معلوم کرنے کے لیے فیکٹ فائنڈنگ ٹیمیں بھی بنائی گئیں، لیکن اس کے باوجود ادائیگی نہیں کی جا رہی۔ اب ہماری بات سننے والا اور ہماری ذمہ داری لینے والا کوئی نہیں ہے۔"
محکمہ خزانہ کے حکام کا کہنا ہے کہ 2019 سے پہلے مکمل کیے گئے کئی منصوبوں میں تکنیکی منظوری، نامزدگی، انتظامی منظوری اور تصدیق سے متعلق مسائل تھے، جس کے باعث ان کے بل اب تک کلیئر نہیں ہو سکے۔ جموں و کشمیر کے محکمہ خزانہ کے ایڈیشنل چیف سیکریٹری شیلندر کمار سے اس معاملے پر تبصرے کے لیے رابطہ نہیں ہو سکا۔
دوسری جانب رواں سال مارچ میں جموں و کشمیر کے وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے اسمبلی کو بتایا تھا کہ 31 مارچ کو ختم ہونے والے مالی سال 2025-26 کے دوران ٹھیکہ داروں کے بلوں کے مد میں 7,800.58 کروڑ روپے کی ادائیگیاں کلیئر کی گئیں۔ وزیر اعلیٰ نے کہا تھا کہ زیر التوا واجبات کو مرحلہ وار ختم کیا جا رہا ہے اور بروقت ادائیگی یقینی بنانے کے لیے ایک منظم طریقہ کار بھی موجود ہے۔
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