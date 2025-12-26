ETV Bharat / jammu-and-kashmir
احتجاج، تنازعات اور الزامات: 2025 میں ریزرویشن پالیسی پر عمر عبداللہ حکومت کی کشمکش
سال 2025کے دوران ریزرویشن پالیسی کے حوالہ سے عمر عبداللہ حکومت مشکلات سے گھری رہی۔
Published : December 26, 2025 at 6:01 AM IST
سرینگر: جموں و کشمیر کی منتخب حکومت کے لیے ریزرویشن پالیسی ’’مستقل دباؤ اور پریشانی‘‘ کا باعث بن چکی ہے۔ وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ کی جانب سے اس پالیسی کی ’معقول‘ اور ’منطقی تشکیل نو‘ (Rationalisation) کے اعلان کے باوجود صورتحال واضح ہونے کے بجائے اس میں مزید ابہام پیدا ہو گیا ہے۔
جموں میں 3 دسمبر کو کابینہ اجلاس کے اختتام پر عمر عبداللہ نے دعویٰ کیا تھا کہ ’’حکومت نے ریزرویشن پالیسی کو معقول اور منطقی بنانے کا وعدہ پورا کیا ہے اور کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں ہوئی ہے۔‘‘ عمر عبداللہ ریزرویشن کے تئیں نوجوانوں میں بڑھتی ہوئی بے چینی اور سیاسی دباؤ کو کم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تاہم ریزرویشن پالیسی پر عمر عبداللہ کی یہ وضاحت نہ صرف اکثریتی آبادی کو مطمئن کرنے میں ناکام رہی بلکہ اس نے مزید خدشات اور سوالات کو جنم دیا۔
نیشنل کانفرنس (این سی) نے انتخابات سے قبل اپنے منشور میں ریزرویشن پالیسی کے جائزے کا وعدہ بھی کیا تھا، تاہم حکومت کی جانب سے کمیٹی بنائے جانے اور ان کی سفارش کر دہ تجویز اور حکومتی عمل درآمد کے حوالے سے تفصیلات اب بھی سامنے نہیں آئیں ہیں۔
ریزروریشن پالیسی جموں و کشمیر میں ایک حساس سیاسی مسئلہ بن چکی ہے۔ دفعہ 370 کی منسوخی کے بعد نوجوانوں نے پالیسی کے خلاف آواز اٹھائی جو منتخب حکومت کے خلاف پہلا بڑا عوامی احتجاج تھا، جس میں سینکڑوں نوجوانوں نے وزیر اعلیٰ کی رہائش گاہ سرینگر کے باہر مظاہرہ کیا۔ نیشنل کانفرنس کے رکن پارلیمان آغا روح اللہ بھی اس مظاہرے میں شریک تھے، ان کے اور عمر عبداللہ کے درمیان اختلافات کی ایک بڑی وجہ بھی ریزرویشن معاملہ ہی ہے۔
2004 کی جموں و کشمیر ریزرویشن رولز میں مرکز کی طرف سے 2024 میں ترمیم کی گئی، جس کے تحت پہاڑی آبادی کو شیڈیولڈ زمرے (Scheduled) میں 10 فیصد کوٹہ دیا گیا۔ لیفٹیننٹ گورنر انتظامیہ نے اسی سال یہ تبدیلی نافذ کی اور 15 سے زائد ذاتوں کو ریزرویشن کی فہرست میں شامل کیا۔ سیاسی و سماجی کارکنوں کا کہنا ہے کہ اس سے اوپن میرٹ کا حصہ 40 فیصد سے بھی کم رہ گیا۔
نئی پالیسی کے مطابق شیڈیولڈ کاسٹ (SC) کے لیے 8 فی صد، شیڈیولڈ ٹرائب (ST) کے لیے 20 فی صد (جس میں 10 فیصد گوجر، بکروال اور 10 فیصد پہاڑی برادری شامل ہے) مختص کیا گیا ہے۔ معاشی طور پر کمزور طبقہ (EWS) کو 10 فیصد، پسماندہ علاقوں کے رہائشیوں (RBA) کو بھی 10 فیصد، اور او بی سی، جن میں 15 نئی ذاتیں شامل ہیں، کو 8 فیصد ریزرویشن دی گئی ہے۔ ایکچول لائن آف کنٹرول (ALC) اور بین الاقوامی سرحد (IB) کے قریب رہنے والے افراد کے لیے بھی 4 فیصد کوٹہ مختص ہے۔
اوپن میرٹ زمرے میں خصوصی کوٹے کی صورت میں 3 فیصد معذور افراد، 3 فیصد دفاعی اہلکاروں کے بچے، 1 فیصد پولیس و نیم فوجی فورسز کے بچوں، اور 2 فیصد اسپورٹس میں نمایاں کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والوں کے لیے مختص کیا گیا ہے۔ اسی طرح سپریم کورٹ کی 1992 کی 50 فیصد حد کے برعکس، جموں و کشمیر میں مجموعی کوٹہ 60 فیصد سے تجاوز کر گیا ہے۔
طلبہ اور اینٹی ریزرویشن حلقوں کی بے چینی میں اضافہ اس وقت ہوا جب سرکاری اعداد و شمار نے نوکریوں، داخلوں اور جاری کردہ کیٹیگری سرٹیفیکیٹس کے درمیان واضح علاقائی عدم توازن کو ظاہر کیا۔
اسمبلی کے مارچ اجلاس میں ایم ایل اے ہندوارہ اور پیپلز کانفرنس کے صدر سجاد لون کے سوال کے جواب میں حکومت نے بتایا کہ 2023 سے اب تک جموں میں شیڈیولڈ کاسٹ کے لیے 67,112 سرٹیفیکیٹس جاری کیے گئے، جبکہ کشمیر میں ایک بھی نہیں۔ شیڈیولڈ ٹرائب کے 4,59,493 سرٹیفیکیٹس جموں میں اور کشمیر میں صرف 79,813 جاری کیے گئے۔
ای ڈبلیو ایس کے 27,430 سرٹیفیکیٹس جموں میں اور صرف 2,273 کشمیر میں دیے گئے۔ آر بی اے کے 1,379 سرٹیفیکیٹس جموں اور 1,229 کشمیر میں، جب کہ اے ایل سی کے 288 جموں میں اور صرف 16 کشمیر میں جاری ہوئے۔ آئی بی والے علاقوں کے لیے 551 سرٹیفیکیٹس جموں میں جاری ہوئے، چونکہ کشمیر میں کوئی بین الاقوامی سرحد نہیں لہٰذا اس زمرے کا فائدہ کشمیر کے لوگوں کو نہیں ملتا۔
سجاد لون نے اسمبلی میں اس بنیاد پر کہا کہ یہ ’علاقائی تفریق‘ دراصل ’’کشمیری عوام پر دیگر نسلی گروہوں کی سماجی برتری قائم کرنے کی ایک نئی صورت‘‘ ہے۔
یہ تنازعہ نہ صرف علاقائی عدم اطمینان کو بڑھا رہا ہے بلکہ انصاف اور توازن پر نئی بحث بھی چھیڑ رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حکمران جماعت کے اندر اختلاف پیدا ہوا ہے اور کئی این سی اراکین نے اس معاملے پر اپوزیشن کے ساتھ یکجہتی ظاہر کی۔ نومبر کے اسمبلی اجلاس میں یہ خلیج واضح تھی جب سجاد لون کا سامنا نذیر گریزی سے ہوا، جو کسی بھی قسم کی کوٹہ پالیسی میں رد و بدل کے سخت مخالف ہیں۔ گریز کو نیشنل کانفرنس اور بی جے پی کے ان ارکان کی تائید حاصل ہوئی جو اپنے حلقوں میں ان ہی رعایتی مراعات پر ووٹ حاصل کرتے ہیں۔
حکومت کی ’’ریشنلائزیشن‘‘ سے متعلق مبہم پالیسی، اور ای ڈبلیو ایس و آر بی اے حصے میں ممکنہ کٹوتی کی رپورٹوں نے اس بحث کو مزید گرم کر دیا ہے۔ نیشنل کانفرنس کے ناراض ایم پی آغا سید روح اللہ نے پارلیمنٹ کے 20 دسمبر کے اجلاس کے بعد احتجاج کی دھمکی دی ہے۔ انتخابی حکومت کے لیے یہ پہلا سال ریزرویشن تنازعے کے سائے میں گزرا، اور لگتا ہے کہ عمر عبداللہ کی حکمرانی کے اگلے چار برس بھی اسی بحث کے زیر اثر رہیں گے۔