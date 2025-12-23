ETV Bharat / jammu-and-kashmir
احتجاج، گرفتاریوں اور شہری ہلاکتوں سے عبارت 2025لداخ کے لیے ہنگامہ خیز رہا
لداخ میں امسال ریاستی درجے کی بحالی کو لیکر عوامی تشدد، کرفیو کا نفاذ اور سونم وانگچک کی گرفتاری سمیت کئی اہم واقعات رونما ہوئے۔
Published : December 23, 2025 at 9:11 AM IST
سرینگر (نیوز ڈیسک) : لداخ میں عوام کی جانب سے سال 2025 میں ایک نیا احتجاجی مظاہرہ دیکھنے کو ملا۔ لداخ کو یونین ٹریٹری بنے چھ سال ہو چکے ہیں، مگر ریاستی درجے کے لیے عوامی مطالبات اور احتجاج کی لہر تھمنے کا نام نہیں لے رہی۔ دفعہ 370کی تنسیخ کے ساتھ ہی اگست 2019 میں نہ صرف جموں و کشمیر کی خصوصی حیثیت چھینی گئی بلکہ ریاست دو علیحدہ یونین ٹریٹریز - لداخ اور جموں و کشمیر - میں تقسیم کیا گیا۔ گر چہ لداخ کے باشندوں نے دفعہ 370کی تنسیخ کا خیر مقدم کیا تھا تاہم گزشتہ کئی برسوں سے لداخ کے باشندے مستقبل کے تئیں کافی بے چین ہیں اور سیاسی سوالات، ناراضگی اور احتجاجی سلسلوں میں تیزی آرہی ہے۔
یوٹی لداخ میں لیہہ اپیکس باڈی (LAB) کرگل ڈیموکریٹک الائنس (KDA) کی زیر قیادت ریاستی درجہ کی بحالی، آئینی تحفظات، اور زمین و روزگار کے تحفظ کے لیے صدائے احتجاج بلند ہونے لگا۔ ان کی یہ آواز 2025 میں اور بھی تیز ہوگئی، اور ستمبر میں لیہہ ایپکس باڈی اور کرگل ڈیموکریٹک الائنس کی قیادت میں مظاہرے شدت اختیار کر گئے۔ اور احتجاج کے دوران لیہہ میں تشدد پھوٹ پڑا، اور چار افراد ہلاک ہو گئے جبکہ درجنوں زخمی۔ حالات اس قدر کشیدہ ہوئے کہ کرفیو جیسی پابندیاں عائد کرنی پڑیں اور سیکیورٹی فورسز کی تعداد میں بھی اضافہ کیا گیا، جبکہ درجنوں گرفتاریاں بھی عمل میں لائی گئیں۔
سونم وانگچک کی گرفتاری
اسی دوران لداخ کے مشہور ماحولیاتی کارکن سونم وانگچک کو نیشنل سیکیورٹی ایکٹ (NSA) کے تحت حراست میں لے لیا گیا، جس کی ملک بھر میں تنقید کی گئی۔ سول سوسائٹی کے گروپ اور اپوزیشن رہنماؤں نے اس عمل کی شدید مذمت کی۔ سونم وانگچک بھی ریاستی درجہ کے بحالی سمیت دیگر مطالبات کے حق میں تھے اور تشدد سے قبل ان مانگوں کو لیکر بھوک ہڑتال پر بیٹھے ہوئے تھے۔
لداخ سے منتخب پارلیمنٹ ممبر اور KDA کی سینئر رہنما، حاجی حنیفہ جان، نے 24 ستمبر (جس دن شہری ہلاکتیں ہوئیں) کو سال کا سب سے تاریک دن قرار دیا۔ وہیں لیہہ ایپیکس باڈی کے سینئر رہنما چیرنگ ڈورجے لاکروک کے مطابق: ’’یہ ایک فرد (سونم ونگچک) کا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ لداخ کے مستقبل، اس کی زمین اور اس کے لوگوں کا مسئلہ ہے۔ وانگچک بے گناہ ہے، انہیں ایک آلہ کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے۔‘‘ انہوں نے مرکزی حکومت پر لداخ کے چھٹے شیڈول کے تحفظات اور ریاستی حیثیت کے مطالبات کو نظرانداز کرنے کا الزام عائد کیا۔
حاجی حنیفہ کے مطابق : ’’ہمارے چار اہم مطالبات میں سے صرف بھرتی کے معاملے میں کچھ پیش رفت ہوئی ہے، مگر ریاستی حیثیت، زمین کے تحفظ اور آئینی تحفظات کا مسئلہ ابھی تک حل نہیں ہو سکا۔‘‘
انہوں نے جلد مذاکرات کے آغاز کی امید ظہار کرتے ہوئے کہا کہ لداخ کی سماجی ہم آہنگی اور اس کی اسٹریٹجک اہمیت سیاسی استحکام اور اعتماد پر منحصر ہے۔ ’’ہمیں امید ہے کہ اگلے سال ہمارے تمام مطالبات، بشمول ریاستی درجہ (Statehood) پورے ہوں گے۔‘‘
ادھر، لاکروک نے بھاجپا سے دستبرداری کا اعلان کرتے ہوئے کہا ہے کہ اب وہ بھارتیہ جنتا پارٹی (BJP) کے ساتھ وابستہ نہیں ہیں، اور لیہہ ایپیکس باڈی (LAB) کے شریک چیئرمین کے طور پر مرکز کے ساتھ مذاکرات میں شریک ہیں۔ ’’ہم مرکزی وزارت داخلہ سے مذاکرات کر رہے ہیں اور دونوں LAB اور KDA لداخ کے طویل المیعاد مطالبات کی تکمیل کے لیے متحد ہو کر کام کر رہے ہیں۔‘‘
ایل جی انتظامیہ نے کیا کارروائی کا دفاع
یونین ٹیریٹری کی لیفٹیننٹ گورنر گورنر (ایل جی) انتظامیہ نے اپنی کارروائیوں کا دفاع کرتے ہوئے کہا کہ ’’امن و قانون کی صورتحال کو دیکھتے ہوئے یہ اقدامات کیے گئے تھے۔‘‘ تاہم، جب حکومت نے وانگچک کی غیر سرکاری تنظیم (NGO) کا غیر ملکی امداد کا لائسنس معطل کیا، تو اس پر احتجاج اور تنقید کی لہر دوڑ گئی۔ مظاہرین نے اس اقدام کو سزا دینے کے مترادف قرار دیا اور الزام عائد کیا کہ لداخ کے ماحولیات اور روزگار کے مسائل کو نظر انداز کیا جا رہا ہے۔ دِکست انگمو نامی لیہہ کے ایک رہائشی نے کہا: ’’ایسی تنظیموں کو نشانہ بنانا جو ماحولیات اور روزگار کے مسائل پر کام کر رہی ہے، صرف یہ تاثر دیتا ہے کہ لداخ کی آواز دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔‘‘
دوسری جانب، حکومت نے 2025 میں انفراسٹرکچر کی ترقی، بھرتی مہمات، اور یونیورسٹی آف لداخ جیسے اداروں کو مضبوط کرنے کو ترقی کی علامات قرار دیا۔
احتجاج سے پرے
احتجاجوں اور سیاسی کشیدگی کے باوجود سال 2025 لداخ کے لئے ثقافتی تقاریب اور عوامی لمحوں سے پُر سال رہا۔ لیہہ اور کرگل میں روایتی تہواروں کی تقریبات نے سطح سمند سے ہزاروں فٹ بلند اس اراضی کی جانب بڑی تعداد میں لوگوں کی توجہ مبذول کرائی۔ وہیں لداخ میراتھن نے ایک بار پھر بھارت سمیت دنیا بھر سے دوڑ کے شوقین خاص کر ایتھلیٹس کو اپنی طرف کھینچ لیا۔
نئے ایل جی کی تعیناتی
اس سال کی ایک اور خاص بات انتظامیہ کی تبدیلی تھی۔ بی جے پی کے سینئر لیڈر کویندر گپتا کو لداخ کا لیفٹیننٹ گورنر مقرر کیا گیا۔ انہوں نے اپنی ذمہ داری سنبھالتے ہی افسران سے بھرتی کے عمل کا جائزہ لینے، تعطل کے شکار انفراسٹرکچر منصوبوں کو تیز کرنے اور عوامی اعتماد کو بحال کرنے کے لیے سول سوسائٹی گروپس کے ساتھ ملاقات کرنے کی ہدایت دی۔
