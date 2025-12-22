ETV Bharat / jammu-and-kashmir
سال 2025 کشمیر میں فلم شوٹنگ کے لئے کیسا رہا؟ ایک جائزہ
پہلگام حملے کے بعد کشمیر میں بالی ووڈ شوٹنگ کا سلسلہ تھم گیا, اب مقامی لائن پروڈیوسرز کی نگاہی آئندہ برس پر ٹکی ہوئی ہیں۔
سرینگر (پرویز الدین) : سال 2025 نہ صرف جموں وکشمیر کی سیاحتی صنعت بلکہ فلم ٹورزم اور خاص کر شوٹنگ کے لیے مثبت سال ثابت نہیں ہو پایا۔ کیونکہ پہلگام کی بائسرن چراگاہ میں سیاحوں پر کئے گئے حملے اور پھر بھارت اور پاکستان کے درمیان جنگ نے یہاں کے حالات کو یکسر تبدیل کر دیا۔
ان تبدیلیوں کے نتیجے میں بیشتر بالی ووڈ پروجیکٹس کی طے شدہ شوٹنگ نہ صرف منسوخ ہوئی بلکہ کشمیر کی کہانی پر مبنی کئی دیگر اہم پروجیکٹس کو بھی ملتوی کر دیا گیا۔ وہیں بعض ڈائریکٹرز اور پروڈیوسرز نے امسال شوٹنگ کی خاطر کشمیر کے بجائے منالی، شملہ اور سیوزرلینڈ وغیرہ کا رخ کیا۔ اس ساری صورتحال کا براہ راست اثر یہاں کے مقامی ڈائریکٹرز، پروڈیوسرز، لائن پروڈیوسرز اور حتیٰ کہ مقامی آرٹسٹس کے کام پر بھی پڑا۔
نوئے (90) کی دہائی کے اوائل میں مسلح شورش کے آغاز کے ساتھ ہی اگرچہ بالی ووڈ اور کشمیر کا آپسی رشتہ منقطع ہوا تھا۔ تاہم گزشتہ چند برسوں کے دوران یہ رشتہ بحال ہوا اور یہاں کئی بالی وڈ فلمیں، ویب سیریز، ویڈیو البمز اور ٹی وی سیریل شوٹ ہوئے جبکہ ممبئی فلم انڈسٹری کے کئی نامی گرامی اداکاروں اور ہدایتکاروں نے بھی کشمیر کی سیر کی۔
معروف بالی وڈ شخصیات کی آمد
سال 2024 میں فلمی دنیا اور بالی ووڈ کی کئی اہم شخصیات نے بھی پر کیف فضاؤں سے لطف اندوز ہونے کی غرض سے کشمیر کی سیر پر آنے کو ترجیح دی۔ اس طرح جہاں کشمیر کے خوبصورت مقامات شوٹنگ کے دوران ڈائریکٹرز کے ’’ٹیک اینڈ ایکشن‘‘ کی آوازوں سے گونجے اٹھے، وہیں فلمی سیاحت کو کافی فروغ ملا۔ لیکن امسال پہلگام کی بائسرن چراگاہ میں 22 اپریل کے بعد ایک آدھ شوٹنگ کے بغیر ایسا کچھ بھی سننے اور دیکھنے کو نہیں ملا۔
پہلگام سانحہ کا اثر
لائن پرڈوسر طاہر حسین کہتے ہیں کہ پہلگام سانحہ کے بعد کشمیر میں فلم شوٹنگ بے حد متاثر ہوئی، اور امسال طے شدہ بڑے پروجیکٹس نہیں ہو پائے۔ ان کے مطابق ’’رواں برس ہم نے صرف خود کے ہی پانچ میوزک پروجیکٹس کئے ہیں جن میں رینزو میوزک کے بینر تلے کشمیر کی مشہور گلوکارہ راج بیگم کی زندگی پر مبنی دانش رینزو کی ہدایتکاری میں بنی فلم ’سانگس آف پیرا ڈایز‘ بھی شامل ہیں۔ لیکن پروڈیکشن ہاؤس کے بینر تلے جو بڑے پروجیکٹس یہاں شوٹ ہونے تھے اور جن کی شوٹنگ کا شیڈول اور مقامات بھی طے تھے وہ یا تو منسوخ ہوئے یا شوٹنگ دوسرے متبادل مقامات پر منتقل کی گئی۔‘‘
انہوں نے مزید کہا کہ مذکورہ پروجیکٹس میں چند ایک (پروجیکٹس) کی کہانی کشمیر کے ارد گرد گھومتی تھی۔ لیکن ڈائریکٹرز نے اسکرپٹ میں تبدیلی لاکر شملہ یا مننالی میں شوٹ کیا اور چند ڈائریکٹرز جن کا کشمیر میں کم شوٹ تھا، انہوں نے وقت ضائع کئے بغیر دیگر متبادل مقامات کا رخ کیا۔ ویب سیریز کے چند میوزیک المبز کے علاوہ ایک فیچر فلم بھی امسال کشمیر میں فلمانے کا شیڈول طے تھا تاہم پہلگام دہشت گرد حملے کے بعد یہ سرد خانے میں چلا گیا ہے۔
ماضی کو یاد کرتے ہوئے طاہر حسین کہتے ہیں کہ ’’گزشتہ برس کشمیر میں بالی وڈ فلم شوٹنگ نے رفتار پکڑ لی تھی۔ کام اتنا تھا کہ کبھی کبھار لائن پروڈیوسرز کے لیے شوٹنگ کی تاریخیں طے کرنا بھی مشکل ہوتا تھا۔ لیکن امسال حالات نے کروٹ بدلی۔‘‘ مستقبل کے بارے میں نیک امیدوں کا اظہار کرتے ہوئے ہوئے طاہر حسین نے کہا: ’’تاہم اب نئے سال یعنی 2026 سے امیدیں وابستہ ہیں اور توقع ہے کہ کشمیر میں آنے والے وقت میں بڑے پیمانے پر شوٹنگ کا سلسلہ شروع ہوگا اور بالی ووڈ بھی دوبارہ سے کشمیر کا رخ کرے گا۔‘‘
وارد ہونے والی اہم شخصیات
سال 2025 میں بالی ووڈ کے کئی نامی گرامی ڈائریکٹر، پروڈیوسر اور اداکار کشمیر میں اپنے فلموں کی شوٹنگ کے لیے آنے والے تھے اور کشمیر پر مبنی فلم بھی بننے جا رہی تھیں۔ لیکن پہلگام واقعہ نے اس پر مکمل بریک لگا دی۔
فلم شوٹنگ پر جمود مکمل ختم ہونے میں کتنا وقت لگ سکتا ہے؟ یہ ابھی کہنا قبل از وقت ہوگا۔ البتہ حال ہی میں تقریباً 8 ماہ بعد کشمیر میں فلموں کی شوٹنگ کی بحالی کے تعلق اس وقت امید کی کرن نظر آئی جب ’انومنا پکشی‘ نامی ایک تیلگو فلم کے کچھ سین یہاں فلمائے گئے اور یہ پہلگام دہشت گرد حملے کے بعد پہلی بڑی فلم شوٹنگ تھی۔
ڈائریکٹر وِمل کرشنا کی ہدایت میں بننے والی اس فلم کے کچھ سین پہلگام کی چندن واڑی، بیتاب ویلی اور آرو ویلی میں عکس بند کئے گئے۔ یہ سبھی مقامات کشمیر کے مشہور سیاحتی مقام پہلگام میں واقع ہیں جہاں اپریل میں ایک مقامی گھوڑے بان اور 25 سیاحوں کو ہلاک کیا گیا تھا۔
اس پروجیکٹ کے ایک مقامی لائن پروڈیوسر نے اس سرگرمی کو خوش آئند اور مثبت قرار دیتے ہوئے کہا کہ ’’فلم کی کہانی کے مطابق شوٹنگ کشمیر میں کرنے کا فیصلہ لیا گیا اور اس سے اہم یہ کہ کشمیر میں خوف و ڈر کو دور کرنے کی خاطر پہلگام اور سرینگر میں شوٹنگ ناگزیر تھی۔‘‘ انہوں نے کہا کہ ’’شوٹنگ کے دوران مکمل اجازت نامے حاصل کیے گئے اور فلم کریو کے لیے حفاظت کے بھی سخت بندوسبت تھے۔ جبکہ مختلف مقامات پر فلم کی عکاسی کڑے سیکورٹی حصار میں عمل میں لائی گئی۔‘‘
مقامی لائن پروڈیوسرز کا نظریہ
لائن پرڈوسر خاور جمشید اپنی ایک الگ رائے پیش کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ امسال اگرچہ میوزک البم یا کسی گانے کی شوٹنگ منسوخ ہوئی مگر جہاں تک بالی ووڈ کے کسی پروجیکٹ کا تعلق ہے وہ منسوخ نہیں ہوا ہے۔ ’’بالی ووڈ کو کشمیر کے ساتھ جس طرح کا رشتہ اور پیار ہے وہ الگ نوعیت کا ہے۔ اس لئے یہ امکانات کم ہیں کہ پہلگام واقع کے بعد کشمیر میں شوٹ کی جانے والی کسی بالی ووڈ فلم کا سین منسوخ کیا گیا ہو یا تبدیل کیا گیا ہو۔ ہاں، ملیالم، تلیگو اور دیگر زبانوں میں بننے والی بننے والی فلموں کی کشمیر میں شوٹنگ منسوخ ہو سکتی ہے کیونکہ ساؤتھ فلم انڈسٹری کشمیر کے بغیر ملک کے کسی دیگر مقام کا انتخاب کرسکتی ہے۔ لیکن جہاں تک بالی ووڈ کی بات ہے میری نظر یا دانست میں ایسی کوئی بھی فلم نہیں ہے جس کا شوٹ کشمیر کے بدلتے حالات کے باعث رک گیا ہو یا تبدیل کیا گیا ہو۔‘‘
انہوں نے اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ بالی ووڈ بھی اس وقت ایک ایسے دور میں چل رہا ہے جہاں مالی بحران کی وجہ سے زیادہ فلمیں نہیں بن رہی ہیں۔ کیونکہ بالی وڈ فلمیں بھی موجودہ وقت میں سنیما گھروں میں نہیں چل رہی ہیں۔ جس کے نتیجے میں پیسہ بھی نہیں آ رہا ہے۔ مالی بحرانی کی وجہ سے بننے والی کئی فلموں پر فی الحال بریک لگائی گئی ہے۔ جس کا راست اثر فلم میکنگ پر پڑ رہا ہے۔ اور کشمیر شوٹ کرنے کے لیے کافی مہنگی جگہ ہے۔ ایسے میں مالی تنگی کی وجہ سے اس پروگرام لگ گیا۔
خاور جمشید نے ای ٹی وی بھارت کے ساتھ بات کرتے ہوئے کہا: ’’میرے خود کے کئی پروجیکٹس ہیں جن کی شوٹنگ ابھی نہیں ہوئی لیکن ان کی شوٹنگ پہلگام حملے یا دونوں ممالک کے درمیان جنگ کی وجہ نہیں ہے بلکہ انہیں 2025 میں شوٹ ہی نہیں کرنا تھا۔‘‘ انہوں نے اپنے پروجیکٹس کے بارے میں بات کرتے ہوئے کہا کہ ’’میرا اپنا ایک بھی پروجیکٹ منسوخ نہیں ہوا ور نہ ہی ان میں زیر و زبر کی کوئی تبدیلی وقع پذیر ہوئی۔‘‘
سال 2024 میں فلمی دنیا اور بالی ووڈ کی کئی اہم شخصیات نے بھی پر کیف فضاؤں سے لطف اندوز ہونے کی غرض سے کشمیر کے سیر پر آنے کو ترجیح دی۔ فلمی سیاحت کے اعتبار سے بھی سال گزشتہ کافی سود مند ثابت ہوا لیکن امسال چند ہی بالی وڈ شخصیات نے کشمیر کا رخ کیا، جن میں اداکارہ مکیش ریشی، رزا مراد، سنیل شٹی، بالی ووڈ اداکارہ ہما قریشی کا نام قابل ذکر ہیں۔ جبکہ بالی ووڈ اداکار اتل کلکرنی کا نام ان میں سر فہرست ہیں جس نے پہلگام حملے کے بعد بطور بالی ووڈ اداکار کشمیر کا دورہ کیا اور سیاحوں اور فلم انڈسٹری سے وابستہ افراد کو پہلگام سے ایک مثبت پیغام دیا۔
مقامی آرٹسٹ پر امید
مقامی ڈائریکٹر و پروڈیوسر مشتاق علی خان بھی پُر امید ہے۔ انہوں نے کہا: ’’یہ وقت بھی گزر جائے گا اور بالی ووڈ اور ٹیلی ویژن کے لوگ دوبارہ سے کشمیر میں شوٹنگ شروع کریں گے اور جس طرح گزشتہ برسوں میں - ریڈی، ٹیک اینڈ ایکشن - کی آوازیں ہر طرح سے سننے کو ملتی تھیں۔سال 2026 میں دوبارہ ایسی ہی آوازیں فضا میں گونجے گی۔‘‘
انہوں نے کہا: ’’اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ پہلگام واقعہ کے بعد فلم سرگرمیاں کافی محدود رہیں، لیکن اب آہستہ بادل چھٹ رہے ہیں۔‘‘ انہوں نے یہاں نومبر 2025 میں کشمیر ورلڈ فلم فیسٹول کے پانچویں ایڈیشن کے منعقد کا بھی حوالہ دیا جس میں ہندوستان کے مختلف حصوں کے علاوہ کئی ممالک سے منتخب فلموں کی نمائش کی گئی۔ جبکہ فیسٹول میں بالی ووڈ کے معروف اداکاروں، فلم سازوں اور فنکاروں نے شرکت کی جن کی موجودگی نے فیسٹیول کو نئی روح پھونکی۔
کشمیر اور بالی ووڈ کا رشتہ پرانا ہے۔ ان گنت فلمیں اور گانے کشمیر کی خوبصورت وادیوں میں فلمائے گئے ہیں۔ کشمیر اور بالی ووڈ کے تعلقات نے فلمی پردے پر بہت سی محبت کی کہانیوں کو بھی جنم دیا ہے۔ ان گانوں کے خوبصورت بول اور فلموں کی رومانس کی جادوئی مناظر بھی یہاں کے لوگ دیکھ چکے ہیں۔
