رانجی میں شاندار فتوحات سے آئی پی ایل نیلامی تک، جموں کشمیر کرکٹ ٹیم کا 2025 کا شاندار سفر

رانجی ٹرافی میں دہلی، راجستھان اور حیدرآباد جیسی ٹیموں کو شکست دیکر جموں کشمیر کرکٹ ٹیم نے ڈومیسٹک کرکٹ میں اپنی علیحدی پہچان بنائی۔ ٍ

رانجی ٹرافی میں جموں کشمیر کے بلے باز مصیف ناگپور میں شاٹ کھیلتے ہوئے
رانجی ٹرافی میں جموں کشمیر کے بلے باز مصیف ناگپور میں شاٹ کھیلتے ہوئے (فائل فوٹو: اے این آئی)
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team

Published : December 24, 2025 at 9:01 AM IST

جموں (عامر تانترے) : رانجی ٹرافی کے 2024-25 سیزن میں شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والی جموں و کشمیر کی کرکٹ ٹیم نے کوارٹر فائنلز تک رسائی حاصل کی۔ سال 2025 جموں و کشمیر کرکٹ کے لیے کافی یادگار اور بہتر ثابت ہوا، جہاں ڈومیسٹک کرکٹ میں قومی سطح پر جے کے سی اے ایک مضبوط اور طاقتور ٹیم کے طور پر ابھر کر سامنے آئی ہے وہیں یہاں کے کھلاڑیوں کی آئی پی ایل 2026میں انٹری نے مقامی کرکٹ کو قومی سطح پر منفرد پہچان دلائی ہے۔

سال 2025میں جموں و کشمیر کے مختلف حصوں سے تعلق رکھنے والے باصلاحیت کرکٹرز نے رانجی ٹرافی سمیت دیگر مقابلوں میں ان ریاستوں کی ٹیموں کا مقابلہ کیا ہے جن کے پاس عالمی معیار کی سہولتیں دسیتاب ہیں تاہم ان سب چیلنجز کے باوجود کرکٹ کھلاڑیوں نے اپنے آپ کو ثابت کیا ہے۔

فتح کے ساتھ سال کا آغاز
2025 کا آغاز جموں و کشمیر کرکٹ کے لیے بہت ہی اچھا رہا جب سینئر ٹیم نے فروری میں رانجی ٹرافی کے کوارٹر فائنلز تک رسائی حاصل کی، لیکن وہ سیمی فائنلز میں نہیں جا سکی کیونکہ کیرالہ ایک رن کی برتری کے ساتھ بازی لے گیا، حالانکہ میچ ڈرا پر ختم ہوا تھا۔

رانجی ٹرافی 2025-26 کا نیا سیزن شروع ہوتے ہی جموں و کشمیر کی ٹیم کو 15 سے 18 اکتوبر تک سرینگر کے شیر کشمیر کرکٹ اسٹیڈیم میں ممبئی کے خلاف پہلے میچ میں 35 رنز سے شکست کا سامنا کرنا پڑا لیکن اس ہار نے نہ ٹیم کو بہتر کارکردگی کا مظاہرہ کرنے سے روکا اور نہ ہی کھلاڑیوں کے حوصلے پست ہوئے۔ بلکہ اگلے ہی میچ میں جموں و کشمیر کرکٹ ٹیم نے راجستھان کی طاقتور ٹیم کو ایک اننگز اور 41 رنز سے شکست دے دی۔ یہ میچ 25 سے 27 اکتوبر تک اسی میدان پر کھیلا گیا۔

چھتیس گڑھ کے خلاف 1 سے 4 نومبر تک رائے پور میں کھیلے گئے میچ میں جموں و کشمیر کی ٹیم بہتری کے باوجود پہلی اننگز میں برتری گنوا بیٹھی۔ حالانکہ میچ ڈرا پر ختم ہوا لیکن چھتیس گڑھ کو تین پوائنٹس ملے اور جموں و کشمیر کو صرف ایک۔

ہوم گراؤنڈ پر دہلی کو شکست
اس کے بعد جموں و کشمیر کرکٹ ایسوسی ایشن (JKCA) کی سینئر مینز (مردوں کی ٹیم) کو اگلا ہدف ’’دہلی میں ارون جیٹلی کرکٹ اسٹیڈیم پر دہلی کرکٹ ٹیم کو کو شکست‘‘ دینا تھا، کیونکہ ماضی میں دہلی کے خلاف جیتنا ان کے لیے مشکل ثابت ہوا تھا۔ تاہم اس بار جموں و کشمیر کی ٹیم نے دہلی کو پہلی مرتبہ رانجی ٹرافی میں شکست دی۔ 8 سے 11 نومبر تک کھیلے گئے اس میچ میں جموں و کشمیر کی شاندار کارکردگی نے دہلی کو اپنے میدان پر برتری ثابت کرنے کا کوئی بھی موقع نہیں دیا اور میچ 7 وکٹوں سے اپنے نام کیا۔ کامران اقبال کی ناقابل شکست 133 رنز کی اننگز نے اس فتح میں اہم کردار ادا کیا۔ اس فتح نے بھارتی کرکٹ کے ڈومیسٹک حلقوں میں ہلچل مچائی۔

حیدرآباد پر برتری
بعد ازاں حیدرآباد کی ٹیم نے رانجی ٹرافی کے پہلے حصے کے اختتامی میچ کے لیے جموں کشمیر کا دورہ کیا اور حیدرآباد اور جموں کشمیر ٹیم کے مابین 16 سے 19 نومبر میچ کھیلا گیا جس میں جموں و کشمیر ٹیم نے پہلے روز سے ہی مہمان ٹیم پر برتری قائم کی۔ پہلی اننگز میں 170 رنز پر آؤٹ ہونے کے عاقب نبی اور سنیل کمار جیسے با صلاحیت گیند بازوں کی قیادت میں جموں و کشمیر کے باؤلرز نے حیدرآباد کے پوری ٹیم کو محض 121 رنز پر سمیٹ لیا۔

جموں و کشمیر نے مہمان ٹیم کے سامن 472 رنز کا ہدف دیا جس کے جواب میں حیدرآباد کے سبھی کھلاڑی 190 رنز پر ڈھیر ہوئے اور جموں کشمیر کی ٹیم نے 81 رنز کے بڑے مارجن سے فتح حاصل کی۔ اس میچ عبد الصمد کی 125 رنز کی اننگز اور بائیں ہاتھ کے اسپنر عابد مشتاق کے سات وکٹوں نے اس فتح میں اہم کردار ادا کیا جس کی بدولت جموں و کشمیر گروپ ڈی میں دوسری پوزیشن پر برقرار رہی۔

کرکٹرز کی متاثر کن کارکردگی
پچھلے سیزن کی طرح شمالی کشمیر کے بارہمولہ ضلع سے تعلق رکھنے والے تیز گیند باز عاقب نبی نے اس سیزن میں بھی شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کیا اور اب تک پانچ میچوں میں 29 وکٹیں حاصل کی ہیں۔ اس سیزن میں انہوں نے راجستھان کے خلاف ایک میچ میں 10 وکٹیں حاصل کیں۔

دیگر شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والوں میں کامران اقبال کا دہلی کے خلاف 133 رنز کی ناقابل شکست اننگز قابل ذکر ہے، عبد الصمد کی دہلی کے خلاف 125 رنز کا جیت دلانے والی اننگز، کپتان پارس ڈوگرا کا دہلی کے خلاف 106 رنز، حیدرآباد کے خلاف عابد مشتاق کے سات وکٹ، اور وکٹ کیپر بلے باز کنہیا ودھوان کے حیدرآباد کے خلاف 95 رنز شامل ہیں۔ بائیں ہاتھ کے تیز باؤلر سنیل کمار اور دائیں ہاتھ کے باؤلر یودھویر سنگھ چاڑک نے راجستھان کے خلاف بھی اچھا تعاون دیا، جبکہ عبدلصمد 76 رنز کے ساتھ ٹاپ اسکورر تھے۔

حال ہی میں منعقدہ سید مشتاق علی ٹرافی (ٹی20) میں جموں و کشمیر نے اچھا آغاز کیا اور چنڈی گڑھ اور بہار جیسی ٹیموں کو شکست دی، مگر وہ اتر پردیش، حیدرآباد اور گوا کے خلاف شکست سے دوچار ہوئی، جس سے اگلے مرحلے میں پہنچنے کے امکانات متاثر ہوئے۔ آخری گروپ میچ میں جموں و کشمیر نے مدھیہ پردیش کو شکست دی اور بلند حوصلے کے ساتھ واپس لوٹی۔

آئی پی ایل نیلامی
سال کے آخر میں جموں و کشمیر کرکٹ کو اُس ایک اور بڑی خوشی ملی جب بارہمولہ سے تعلق رکھنے والے تیز گیند باز عاقب نبی کا آئی پی ایل میں انتظار ختم ہوا اور انہیں دہلی کیپٹلز نے نیلامی میں 8.40 کروڑ روپے دیکر اپنی ٹیم کا حصہ بنایا۔ ان کی مسلسل کارکردگی اور خاص طور پر 29 اگست کو دلیپ ٹرافی کے کوارٹر فائنل میچ میں شمالی زون کی نمائندگی کرتے ہوئے چار گیندوں پر چار وکٹیں لینے کی کارکردگی نے ان کی اس کامیابی کو ممکن بنایا۔

مجموعی طور پر 2025 میں جموں و کشمیر کرکٹ کی ترقی دیکھنے کو ملی اور اب یہ ٹیم بھارتی کرکٹ کے ڈومیسٹک دائرے میں ایک طاقتور حیثیت رکھتی ہے۔

