2025میں جموں کشمیر کے سیاسی میدان میں چھاپ چھوڑنے والے نمایاں سیاستدان
آغا روح اللہ مہدی سے دیویانی سنگھ رانا تک اور آغا منتظر مہدی سے معراج ملک تک 2025میں سرخیوں میں رہنے والے چند سیاسی رہنما۔
Published : December 22, 2025 at 2:44 PM IST
سرینگر: حکمران جماعت نیشنل کانفرنس (این سی) کے رکن پارلیمان آغا روح اللہ مہدی نے جموں و کشمیر کی سیاسی میدان میں ایک مضبوط کھلاڑی کے طور پر اپنی شبیہہ قائم کی۔ آغا روح اللہ نے کھلے عام خصوصی پوزیشن پر مبہم موقف، قوانین کے غلط استعمال، اور مرکزی حکومت کے ساتھ سخت رویہ رکھنے سے باز رہنے پر اپنی ہی پارٹی کی سخت تنقید کی۔ اپنی ہی جماعت پر کھلے عام تنقید کرنے کی وجہ سے آغا روح اللہ عوام میں ایک الگ پہنچان بنانے میں کامیاب ہوئے۔
روح اللہ اب ایک ایسے لیڈر کے طور پر دیکھے جا رہے ہیں جو دباؤ کے باوجود صاف گو اور بغیر خوف کے بات کرنے والے لیڈر بن چکے ہیں۔ شیعہ برادری میں ان کا اثر کافی بڑھنے کی وجہ سے نیشنل کانفرنس اپنے ہی مضبوط قلع بڈگام میں کمزور کر ہو چکی ہے اور پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی (پی ڈی پی) نے اس موقع کا بھرپور فائدہ اٹھایا۔
روح اللہ کی بڑھتی مقبولیت نے نیشنل کانفرنس کو عوامی دباؤ اور اندرونی کمزوری کے درمیان لا کھڑا کر دیا ہے، تاہم اس کے باوجود این سی آغا روح اللہ کے اثر و رسوخ کو کم کرنے یا ان کے خلاف کارروائی کرنے میں احتیاط سے کام لے رہی ہے۔
آغا منتظر مہدی: پی ڈی پی کے لیے نئی امید
آغا منتظر مہدی کی اکتوبر2025 میں ضمنی انتخابات میں غیر متوقع جیت نے پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی (پی ڈی پی) کے لیے جموں کشمیر کے سیاسی اکھاڑے میں امید کی ایک نئی کرن پیدا کی ہے۔ نیشنل کانفرنس کے مضبوط گڑھ (بڈگام اسمبلی نشست) سے پی ڈی پی کی کامیابی کی بڑی وجہ آغا روح اللہ اور ان کی جماعت کے مابین بڑھتی تلخیاں تصور کی جا رہی ہیں۔
32 سالہ نوجوان کی اسمبلی انتخابات میں پی ڈی پی ٹکٹ پر کامیابی نے مفتی سعید کی جانب سے 90کی دہائی کے اواخر میں قائم کی گئی پارٹی میں ایک نئی روح پھونک دی ہے کیونکہ سال 2018میں بھارتیہ جنتا پارٹی کی جانب سے مخلوط حکومت سے تعاون واپس لینے اور سینئر لیڈران کی بغاوت اور پی ڈی پی سے کنارہ کشی نے پارٹی کو انتہائی کمزور کر دیا تھا اور پارٹی اس بار ماضی کے مقابلے میں دو درجن سے زائد ایم ایل ایز سے سکڑ کر محض تین اراکین تک سکڑ چکی تھی۔ تاہم آغا منتظر کی مہدی نے بکھری پارٹی میں نئی توانائی اور جلا بخشی۔
یہ جیت مستقبل میں نیشنل کانفرنس کے لیے ایک نئے چیلنج کا اشارہ بھی ہو سکتی ہے۔
دیویا نی سنگھ رانا: وراثت کی تکمیل
دیویانی سنگھ رانا سیاست میں اپنی مرضی سے نہیں، بلکہ اپنے والد دیوندر سنگھ رانا کی ’’آخری خواہش‘‘ پوری کرنے کے لیے اتریں۔ اسمبلی الیکشن میں نگروٹا نشست سے 24 ہزار سے زائد ووٹ حاصل کرکے انہوں نے سیاسی میدانوں میں ہلچل مچا دی۔
سیاست میں آنے سے پہلے وہ امریکا کے شہر لاس اینجلس میں اکنامکس کی تعلیم حاصل کر رہی تھیں اور اپنے خاندانی تجارت میں کچھ عرصہ قبل ہی قدم رکھا تھا۔
نیشنل کانفرنس نے ان کے خلاف خاتون امیدوار کو میدان میں اتارا، مگر دیویانی نے اپنے آنجہانی والد کی نشست پر جیت کو برقرار رکھتے ہوئے بی جے پی کو علاقائی اعتبار سے مزید تقویت بخشی۔
ان کے والد دیویندر رانا ماضی میں نیشنل کانفرنس کے سینئر لیڈر اور عمر عبداللہ کے قریبی ساتھیوں میں شمار کیے جاتے تھے۔ تاہم برسوں کے اتحاد کے بعد انہوں نے این سی کو خیرباد کیا اور 2024 کے اسمبلی الیکشن میں بی جے پی ٹکٹ پر 30 ہزار ووٹوں کے واضح فرق سے جیت حاصل کی تھی۔
معراج ملک پر پی ایس اے اور سیاسی کشمکش
عام آدمی پارٹی (عآپ) کے جموں و کشمیر کے اکلوتے ایم ایل اے، معراج ملک، نے 2025 میں اپنے سیاسی بیانات، سرگرمیوں کے باعث اپنی ایک علیحدہ پہچان بنائی۔ سال کے آغاز میں ہی انہوں نے حکومت پر بے روزگاری اور مہنگائی کو روکنے میں ناکامی کے علاوہ مقامی پروجیکٹس میں بدعنوانیوں کے الزامات عائد کرتے ہوئے جموں کشمیر کی عوام خاص کر نوجوانوں کی توجہ اپنی جانب مبذول کرائی۔
معراج ملک نے اپنی بے باک اور مبینہ طور ’بے لگام‘ گفتگو، سیاسی بیانات مگر دوٹوک اور واضح موقف کی وجہ سے نہ صرف منتخب حکومت بلکہ انتظامیہ کو بھی گھیرا۔
ڈوڈہ کے ایک ہیلتھ سینٹر پر شروع ہوئے معاملے اور معراج ملک کی جانب سے انتظامیہ کے خلاف بیانات نے ایک تنازعے کو جنم دیا جو منتخب رکن پارلیمنٹ کی حراست اور پبلک سیفٹی ایکٹ کے تحت جیل بھیجنے جانے پر ختم ہوا۔