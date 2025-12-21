ETV Bharat / jammu-and-kashmir
جمود کی شکار سیاحتی صنعت کو کیا کرسمس اور نیا سال دوبارہ رفتار دے پائے گا؟
حکومتی اداروں اور سیاحتی صنعت سے وابستہ افراد برفباری کے سبب ونٹر ٹورزم میں بہتری کی امید اور آس لگائے ہوئے ہیں۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : December 21, 2025 at 9:59 AM IST
سرینگر (پرویز الدین) : جوں جوں کرسمس اور نیا سال قریب آتا جا رہا ہے، کشمیر کے ہوٹل اور ہاؤس بوٹ مالکان، ٹرانسپورٹرز اور ٹور اینڈ ٹراول آپریٹرز، شکارا والے اور اس صنعت سے وابستہ دیگر افراد کی امیدیں دوبارہ جاگ گئی ہیں کہ ’’سیاح خاصی تعداد میں کشمیر کا رخ کریں گے۔‘‘
رواں برس کے ابتدائی تین مہینوں میں5 لاکھ سے زیادہ سیاحوں نے کشمیر کی سیر کی۔ جس میں دس ہزار 427 غیر ملکی سیاح بھی شامل تھے۔ لیکن پہلگام کی بائیسرن چراگاہ میں 22 اپریل کو سیاحوں پر کئے گئے حملے کے بعد سے اس صنعت پر منفی اثرات مرتب ہوئے اور حالات یکسر تبدیل ہو گئے۔ نہ صرف سیاحوں نے اپنی پیشگی بکنگ منسوخ کی بلکہ اُس وقت کشمیر میں موجود سیاحوں نے اپنے ٹور کو مختصر کر کے آبائی علاقوں میں واپس جانے کو ہی ترجیح دی۔
اس وقت تقریباً 8 ماہ کا عرصہ گزر جانے کے باوجود بھی کشمیر کی سیاحتی صنعت دوبارہ پٹری پر نہیں لوٹ پا رہی ہے اور نہایت ہی کم تعداد میں سیاح کشمیر کا رخ کر رہے ہیں۔ صورتحال کی سنگینی اس حقیقت سے ظاہر ہوتی ہے کہ اگست ماہ میں کی گئی تقریباً 13 لاکھ بکنگس کو منسوخ کر دیا گیا۔ اس کے بعد سے حکومت اور ٹور آپریٹرز کی تمام تر کوششوں کے باوجود سیاحوں کی آمد میں کوئی بہتری نہیں آئی۔ سیاحوں کی آمد میں 52فیصد کمی واقع ہوئی ہے۔
اعداد و شمار پر نظر ڈالنے سے اصل صورتحال سامنے آتی ہے۔ سال 2025 کے پہلے چھ ماہ میں 7,53,856 سیاحوں نے کشمیر کا دورہ کیا۔ ان میں سے 15,319 غیر ملکی اور 7,38,537 ملکی سیاح تھے۔ تاہم، 2024 میں اسی عرصے کے دوران 15,65,851 سیاحوں نے وادی کا دورہ کیا تھا۔ گزشتہ سال کے مقابلے میں سیاحوں کی تعداد میں 52 فیصد کمی آئی ہے۔ اس بحران کی وجہ سے سیاحت پر منحصر کئی کاروبار ٹھپ ہو کر رہ گئے اور ہزاروں لوگ اپنی ملازمتوں سے بھی محروم ہوگئے۔
پہلگام ہوٹل ایسوسی ایشن کے صدر جاوید برزا نے کشمیر کی ٹورزم انڈسٹری کی صورتحال کو بیان کرتے ہوئے ای ٹی وی بھارت کو بتایا: ’’انڈسٹری اس وقت وینٹی لیٹر پر ہے۔ کشمیر میں30 سے 40 فیصد لوگ بلواسطہ یا بلاواسطہ اس سے وابستہ ہیں جو کہ براہ راست متاثر ہو رہے ہیں تاہم اب ونٹر ٹورزم (Winter Tourism) پر سب کی نظریں ٹکی ہوئی ہیں۔ کشمیر کی سیاحتی صنعت میں نئی روح پھونکنے کے لیے سرکاری اور نجی سطح پر کوششیں جاری ہیں۔‘‘
ونٹر ٹورزم کے ساتھ امیدیں وابستہ
انہوں نے مزید کہا کہ ملکی سیاحوں کو کشمیر کی طرف راغب کرنے کے لیے دسمبر میں کئی بڑے ایونٹس منعقد کئے جا رہے ہیں۔ اور اپنے طور پر ’’ہم نے مارچ تک ہوٹلوں میں رعایت کا بھی اعلان کیا ہے۔ ہم سیاحوں کو یقین دلانا چاہتے ہیں کہ ملک کی باقی ریاستوں اور یوٹیز کی طرح کشمیر بھی محفوظ ہے۔ گھبرانے کی کوئی ضرورت ہے۔ بھارت کے بغیر کشمیر کچھ بھی نہیں ہے اور کشمیر کے بنا بھارت ادھورا ہے۔‘‘ توقع کی جا رہی ہےکہ برف باری سے ونٹر ٹورزم کا آغاز ہوگا اور آئندہ دنوں یہاں سیاحوں کی اچھی خاصی تعداد دیکھنے کو ملے گی۔
سال 2023 میں گلمرگ میں دس ہزار سے زائد سیاحوں نے کرسمس منایا جن میں غیر ملکی سیاحوں کی ایک بڑی تعداد بھی شامل تھی، اِسی برس جموں وکشمیر میں سیاحوں کی تعداد 2 کروڑ سے تجاوز کر گئی تھی۔ جبکہ سال 2022 میں ایک کروڑ 88 لاکھ سیاح جموں وکشمیر کی سیر پر آئے تھے۔
اسی طرح سال 2024 شعبہ سیاحت کے لیے ایک غیر مثالی سال ثابت ہوا۔ اعداد وشمار کے مطابق گزشتہ برس 2 کروڑ سے زائد سیاح وادی کشمیر وارد ہوئے۔ وہیں 2024 ریلیجس ٹورزم (Religious Tourism) کے حوالے سے بھی خاص رہا۔ شری امرناتھ جی یاترا اور شری ماتا ویشنو دیوی یاترا کے لیے بھی سال 2024 تاریخی قرار دیا گیا۔
وہیں رواں برس کی ابتداء سے ہی سیاحوں کی تعداد میں مسلسل اضافہ ہو رہا تھا۔ لیکن 22 اپریل 2025 کے سانحہ کے بعد سیاحوں کی آمد میں زبردست کمی درج کی گئی۔
سیاحتی اعتبار سے کشمیر کی موجودہ صورتحال کو بھانپتے کے لیے ریاست مہاراشٹرا کے پونے سے آئے ٹور اینڈ ٹراول ایجنٹس گروپ کی رکن پائل جوشی نے ای ٹی وی بھارت کو بتایا: ’’کم تعداد میں ہی صحیح، کشمیر میں سیاحوں نے آنا شروع کر دیا ہے اور دسمبر میں ہماری 50 رومز کی بکنگس ہو چکی ہیں۔ اگر کشمیر میں برفباری ہوتی ہے تو امید کی جاسکتی ہے کہ ہم پونے سے مزید سیاحوں کو کشمیر کی جانب رخ کرنے کے لیے آمادہ کر سکتے ہیں۔‘‘ انہوں نے کرسمس اور آنے والے ٹیولپ سیزن کا حوالہ دیتے ہوئے کہا: ’’سرمائی سیزن بھی اپنی رفتار پکڑ سکتا جس سے کشمیر کے 2026 کے ٹیولپ سیزن کو بھی کور کیا جا سکتا ہے۔‘‘
انہوں نے مزید کہا کہ کشمیر میں سیاحت کی بحالی کے حوالے سے ہم نے یہاں کے متعلقین سے ایک اہم میٹنگ بھی کی ہے۔ جس دوران تمام معاملات پر غور و خوص کیا گیا اور متعلقین حتی کہ جموں وکشمیر سرکار نے بھی ہمیں یقین دہانی کرائی کہ ملکی سیاحوں کو کشمیر کی طرف راغب کرنے کے لیے ہر سطح پر حکومتی جانب سے تعاون فراہم کیا جائے گا۔‘‘
پائل جوشی کا مزید کہنا ہے کہ ’’ہم کشمیر کے حالات کا از خود مشاہدہ کر رہے ہیں، تاکہ باہر جا کر سیاحوں کو یہاں کی اصل اور زمینی صورتحال سے آگاہ کیا جا سکے۔ جمود کی شکار کشمیر کی سیاحتی صنعت دوبارہ پٹری پر آنے سے نہ صرف اس صنعت سے وابستہ مقامی افراد بلکہ بطور ٹور آپریٹر ہمیں بھی فائدہ ہوگا۔‘‘
کشمیر کے ایک ٹرول ایجنٹ نیم نذیر کہتے ہیں کہ پونے اور مہاراشٹرا کے ٹور آپریٹرز کا یہاں آنا بے حد سود مند ثابت ہوگا کیونکہ کشمیر کے مختلف مقامات کی خود سیر کرکے یہ حالات کو دیکھ کر اور مطمئن ہوکر اپنے اپنے علاقوں میں جاکر سفارت کار کے طور پر کام کریں گے اور یہ کشمیر کی سیر کی خواہش رکھنے والوں کو ڈر اور خوف کے ماحول سے باہر نکالنے میں اہم رول ادا کر سکتے ہیں۔
واضح رہے کہ وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے بھی حال ہی میں کہا تھا کہ سیاح پہلگام سمیت وادی کے مختلف سیاحتی مقامات کا رخ کر رہے ہیں، تاہم تازہ برفباری سے سرمائی سیزن کے امکانات سے نمایاں بہتری آئے گی۔ انہوں نے کہا: ’’سرمائی سیزن میں سیاحت کو بڑھاوا دینے کے لیے برف باری کلیدی حیثیت رکھتی ہے۔‘‘ اور انہیں امید ہے کہ ’’کرسمس اور نئے سال کے موقعے پر حالات بہتر دیکھنے کو ملیں گے۔‘‘
موجودہ صورتحال
کشمیر کے بیشتر ہوٹلوں میں اس وقت 90 فیصد کمرے خالی پڑے ہیں۔ کشمیر، ہاؤس بوٹ اونرس ایسوسی ایشن کے چیئرمین، منظور پختون، کہتے ہیں کہ ہوٹلوں کے ساتھ ساتھ ہاؤس بوٹ بھی بالکل خالی پڑے ہیں۔ معیشت پرشدید اثرات مرتب ہوئے ہیں۔ جموں وکشمیر کی مجموعی گھریلو پیداوار میں سیاحت کا حصہ تقریباً 5 فیصد (تقریباً 10,000 کروڑ روپے) ہے۔ تاہم ماہرین کو تشویش ہے کہ اگر موجودہ صورتحال برقرار رہی تو بحران سے یہاں کی معیشت پر بھی منفی اثرات مرتب ہونے کا خدشہ ہے۔
حکام کی امیدیں
محکمہ سیاحت کے جوائنٹ ڈائریکٹر وسیم راجہ کہتے ہیں کہ سیاحت کی بحالی کے تعلق سے حکومتی اور محکمانہ سطح پر کئی طرح کے اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں۔ ’’ملکی سیاحوں کو یہاں کی جانب مائل کرنے کی خاطر نئے سال اور کرسمس کےموقع پر کئی بڑے اور پُر کشش پروگرامز منعقد کئے جا رہے ہیں۔‘‘ انہوں نے مزید کہا کہ ’’مرکزی سیاحتی مقامات پر وینٹر کارنیول کا اہتمام کیا جا رہا ہے اور امسال جو ’سنو سیلبریشنز‘ ہوں گی وہ اپنی نوعیت کی منفرد اور الگ قسم کی ہوں گی۔‘‘
انہوں نے دعویٰ کیا کہ نہ صرف کشمیر بلکہ کشمیر کے باہر بھی تشہیری مہم کا دائرہ وسیع کیا جا رہا ہے تاکہ ایک جانب موسم سرما کے بعد آنے والے بہار اور موسم گرما میں ملکی سیاحوں کی خاصی تعداد یہاں کا رخ کرے، وہیں دوسری طرف بحرانی صورتحال سےکشمیر کی ٹورزم انڈسٹری کو باہر نکالا جا سکے۔
پہلگام سانحہ میں 26 افراد کی ہلاکت کے بعد سے جموں وکشمیر خاص کر کشمیر میں مہم جویانہ سیاحت اور فلم ٹورزم کو بھی شدید دھچکا لگا۔ رواں برس سیکیورٹی وجوہات کی بنا پر متعدد ٹریکنگ روٹز اور مہم جویانہ سرگرمیاں بھی معطل رہیں۔ بعد میں بعض تفریحی مقامات اگرچہ مرحلہ وار بنیادوں پر کھولے گئے، تاہم کشمیر کے بیشتر ٹریکنگ روٹز پر پابندی جا ری رہی، جس کے نتیجے میں مقامی گائیڈز، ٹریکنگ ایجنسیز، کیمپنگ آپریٹرز اور دیگر متعلقہ افراد کا روزگار بری طرح متاثر ہوا ہے۔ جبکہ فلموں کی شوٹنگ نہ ہونے سے یہاں کے مقامی لائن پروڈیوسرز، پروڈکشن ہاؤسز، مقامی آرٹسٹ اور وابستہ دیگر لوگوں کا کام بھی بے حد متاثر رہا۔
