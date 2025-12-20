ETV Bharat / jammu-and-kashmir
سال 2025 :جموں کشمیر کی دستکاری اور کھیلوں میں تاریخی کامیابیاں
جموں وکشمیر اپنی قدرتی خوبصورتی کے ساتھ ساتھ یہاں کےباصلاحیت لوگوں کے ہنرسے بھی جانا جاتا ہےچاہے وہ قالین بافی ہو یاکھیل کا شعبہ ہو
اننت ناگ(میر اشفاق): سال 2025 جموں و کشمیر کے لیے ایک یادگار باب ثابت ہوا، جہاں غیر معمولی صلاحیت، عزم اور حوصلے کی روشن مثالیں سامنے آئیں۔ ثقافتی ورثے کے تحفظ سے لے کر عالمی کھیلوں کے میدان تک، خطے سے تعلق رکھنے والی شخصیات نے قومی اور بین الاقوامی سطح پر اپنی پہچان بنائی ہے۔
ان نمایاں شخصیات میں فاروق احمد میر شامل ہیں، جو شال بافی کے ایک ماہر کاریگر ہیں۔ انہوں نے کشمیر کے صدیوں پرانے ہینڈلوم ورثے کو محفوظ رکھنے میں گراں قدر خدمات انجام دیں، جس کے اعتراف میں انہیں ایک باوقار قومی اعزاز سے نوازا گیا۔ ان کا یہ اعزاز نہ صرف ان کی ذاتی محنت کا اعتراف ہے بلکہ ان تمام نسلوں کے لیے خراجِ تحسین بھی ہے جنہوں نے اس فن کو زندہ رکھا۔
فاروق احمد میر سری نگر کے کانیہامہ سے تعلق رکھتے ہیں۔ 73 سالہ ماہر شال باف میرکو کشمیر کی روایتی کانی شال بافی کے تحفظ اور فروغ میں گراں قدر خدمات کے اعتراف میں 2025 میں پدم شری ایوارڈ سے نوازا گیا۔ انہوں نے محض دس برس کی عمر میں اس فن کا آغاز کیا اور چھ دہائیوں سے زائد عرصے تک اس ہنر کو پوری لگن اور محنت کے ساتھ زندہ رکھا۔ کانی شال بافی کو ماضی میں ہر دور کے حکمرانوں کی سرپرستی حاصل رہی ہے۔
فاروق احمد میر 2025 میں جموں کشمیر سے پدم شری حاصل کرنے والے دو افراد میں سے ایک تھے۔ انہوں نے سری نگر میں درجنوں کاریگروں کو کانی شال بافی کی تربیت دی، جو کئی مہینوں کی کڑی محنت سے تیار ہوتے ہیں، ان کے ہاتھ سے بُنے کانی شال نہ صرف ملک بلکہ بیرونی ممالک میں بھی بے حد پسند کی جاتی ہیں۔متعدد قومی اور ریاستی اعزازات کے حامل فاروق احمد میر کشمیر کی دستکاری وراثت کے تحفظ کی ایک روشن مثال ہیں، جو آنے والی نسلوں کے لیے مشعلِ راہ ہیں۔
اسی طرح کاٹھی دروازہ، ریناواری سری نگر سے تعلق رکھنے والے 68 سالہ منظور احمد خان کو قالین بافی میں نمایاں کارکردگی کے عوض اعزاز سے سرفراز کیا گیا۔
منظور احمد خان پچاس برس سے زیادہ عرصے سے قالین بافی کے کام سے وابستہ ہیں ۔ اگرچہ وقت کے ساتھ ساتھ قالین بافی معدوم ہوگئی تاہم انہوں نے اپنے بلند حوصلوں کی بدولت اس روایت کو آگے بڑھایا، بیشتر ہنر مند افراد نے قالین بافی کو خیر باد کیا لیکن خان نے کبھی ہار نہیں مانی اور مختلف چیلینجس درپیش آنے کے باوجود اپنی کاریگری نہیں چھوڑی۔
منطور احمد خان گرمائی دارالحکومت سری نگر کے اُن چند روایتی قالین بافوں میں شامل ہیں جو آج بھی مکمل طور پر ہاتھ سے بنے ہوئے کشمیری قالین تیار کرتے ہیں،ان کے ہاتھ سے بنے قالین اپنی باریک کاریگری اور روایتی کشمیری نقش و نگار کے لیے جانے جاتے ہیں۔ ایسا عمل جس میں ایک قالین کی تیاری میں کئی مہینے لگ جاتے ہیں۔میر کو صدرِ ہند دروپدی مُرمُو کے ہاتھوں دستکاری میں نمایاں کارکردگی کے عوض حال ہی میں قومی اعزاز اور سرٹیفکیٹ آف ایکسی لینس سے نوازا گیا۔
اس کے علاوہ خواجہ نذیر علی کو سوزنی شال (آرٹسٹک ٹیکسٹائل ) کے شعبہ سوزنی کشیدہ کاری میں شاندار کام پر قومی ایوارڈ سے نوازا گیا،وہیں مشکورہ حمیدہ کو سوزنی شال کی کاریگری میں سرٹیفکیٹ آف ایکسی لینس سے نوازا گیا، جبکہ میر ارشد کو پیپر ماشی کے لئے اعزاز حاصل ہوا۔ یہ اعزازات وگیان بھون ،نئی دہلی میں منعقدہ ایک تقریب کے دوران صدر جمہوریہ ہند کی موجودگی میں پیش کیے گئے
کھیلوں کے میدان میں نازیہ بی بی نے تاریخ رقم کی۔ وہ جموں و کشمیر سے تعلق رکھنے والی پہلی کھلاڑی بنیں جنہوں نے کھو کھو کے عالمی مقابلوں میں بھارت کی نمائندگی کی۔ انہوں نے افتتاحی خواتین کھو کھو ورلڈ کپ میں بھارتی ٹیم کی فتح میں اہم کردار ادا کیا، جو خطے کی خواتین کھلاڑیوں کے لیے ایک سنگِ میل ثابت ہوا۔ ان کا سفر مقامی میدانوں سے عالمی اسٹیج تک نوجوان لڑکیوں کے لیے ایک متاثر کن مثال ہے۔
خانہ بدوش بکروال برادری سے تعلق رکھنے والی نازیہ بی بی نے روایتی سماجی رکاوٹوں کو توڑ کر کھیل کے میدان میں اپنی الگ پہچان قائم کی۔ بچپن سے ہی ایتھلیٹ بننے کا خواب رکھنے والی نازیہ نے ابتدا میں دوڑ کے مقابلوں میں حصہ لیا اور بعد ازاں چھٹی جماعت کے دوران کھو کھو کھیل کو بطور کیریئر اختیار کیا۔ محدود وسائل اور قدامت پسند سماجی سوچ کے باوجود انہوں نے مسلسل محنت کے ذریعے ضلعی، ریاستی، یونیورسٹی اور قومی سطح پر اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوایا۔
نازیہ بی بی بھارت کی خواتیں کھو کھو قومی ٹیم کا حصہ بن کر ورلڈ کپ جیتنے والی ٹیم میں شامل ہوئیں، جس کے بعد ان کی کامیابی نے نہ صرف ان کے خاندان بلکہ پوری برادری کی سوچ بدل دی۔ والدین کی بھرپور حمایت کے ساتھ آگے بڑھنے والی نازیہ آج اپنی کمیونٹی کی نوجوان لڑکیوں اور لڑکوں کے لیے ایک رول ماڈل بن چکی ہیں،ان کی یہ کامیابی پیغام دے رہی ہے کہ عزم، محنت اور حوصلے کے ساتھ ہر خواب کو حقیقت میں بدلا جا سکتا ہے۔
اسی طرح اویس یعقوب نے بھی ایک نئی تاریخ رقم کی، جو بین الاقوامی سطح پر مقابلہ کرنے والے پہلے کشمیری مکسڈ مارشل آرٹس(ایم ایم اے ) فائٹر بنے۔ عالمی ایم ایم اے میدان میں ان کی شمولیت نے اس بات کو اجاگر کیا کہ کشمیری نوجوان اب نئے اور سخت کھیلوں میں بھی اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوا رہے ہیں۔
جنوبی کشمیر کے ضلع پلوامہ کے مُرن گاؤں سے تعلق رکھنے والے 26 سالہ اُویس یعقوب نے چین میں منعقدہ ایک بین الاقوامی ایم ایم اے مقابلے میں شاندار کامیابی حاصل کرکے تاریخ رقم کی۔ بحرین میں قائم بریو کومبیٹ فیڈریشن کے تحت گوانگ ژو میں منعقدہ چیمپئن شپ میں اویس نے فلپائن کے فائٹر ایان پال لورا کو محض 3 منٹ اور 6 سیکنڈ میں شکست دے کر عالمی سطح پر اپنی غیر معمولی صلاحیتوں کا مظاہرہ کیا۔
اویس یعقوب نے سنہ 2013 میں مارشل آرٹس کا آغاز کیا اور سخت محنت و مسلسل جدوجہد کے ذریعے متعدد ریاستی اور قومی اعزازات اپنے نام کیے۔ وہ سنہ 2022 میں بھارت کی نمائندگی بھی کر چکے ہیں۔ ان کی یہ تاریخی جیت نہ صرف ذاتی کامیابی ہے بلکہ کشمیر کے نوجوانوں کے لیے ایک مضبوط پیغام بھی ہے کہ محدود وسائل کے باوجود عزم، محنت اور حوصلے سے عالمی سطح پر پہچان حاصل کی جا سکتی ہے۔
سنہ 2025 میں یہ کامیابیاں جموں و کشمیر کو ایک ایسے خطے کے طور پر پیش کرتی ہیں جہاں صلاحیت، محنت اور حوصلہ یکجا ہو کر نئی داستانیں رقم کر رہے ہیں۔ ثقافتی ورثے کے تحفظ ہو یا کھیلوں میں عالمی کامیابیاں، فاروق احمد میر، منظور احمد خان ، نازیہ بی بی اور اویس یعقوب نے ایک نئی مثال قائم کی جو کشمیر کی شناخت کو قومی اور عالمی سطح پر مزید مضبوط بناتی ہے۔