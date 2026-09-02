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یاسین ملک کا بڑا بیان: سرلا بھٹ قتل کیس کی کارروائی میں دفاع نہ کرنے کا اعلان، عدالت سے سزائے موت کی درخواست
یاسین ملک نے اپنی پاکستانی اہلیہ مشال ملک سے ازدواجی تعلق ختم کرنے کی خواہش کا بھی اظہار کیا ہے۔
Published : September 2, 2026 at 10:59 PM IST
سرینگر : ممنوعہ تنظیم جموں و کشمیر لبریشن فرنٹ (جے کے ایل ایف) کے سربراہ یاسین ملک، جو دہلی کی تہاڑ جیل میں عمر قید کی سزا کاٹ رہے ہیں، نے سرینگر کی خصوصی عدالت میں کہا ہے کہ وہ 1990 میں کشمیری پنڈت نرس سرلا بھٹ کے قتل سے متعلق مقدمے کی کارروائی میں مزید دفاع نہیں کریں گے۔ انہوں نے عدالت سے سزائے موت دینے کی درخواست بھی کی ہے۔
یاسین ملک نے اپنی پاکستانی اہلیہ مشال ملک سے ازدواجی تعلق ختم کرنے کی خواہش کا بھی اظہار کیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ وہ نہیں چاہتے کہ مشال اپنی باقی زندگی ان کے حالات کا بوجھ اٹھاتے ہوئے یا ان کی بیوہ کی حیثیت سے گزاریں۔ یاسین ملک نے یہ باتیں سرینگر کی ایڈیشنل سیشنز کورٹ ٹاڈا۔پوٹا اور این آئی اے ایکٹ کے تحت نامزد خصوصی عدالت کے سامنے جمع کرائے گئے 25 صفحات پر مشتمل حلف نامے میں کہی ہیں۔
یہ حلف نامہ ان کے وکیل ایڈووکیٹ ابو عادل پنڈت کے ذریعے 2 ستمبر کو عدالت میں پیش کیا گیا۔ عدالت نے معاملے پر جواب کے لیے اگلی تاریخ 19 ستمبر مقرر کی ہے۔ تہاڑ جیل میں 2019 سے قید یاسین ملک نے اپنے حلف نامے میں اس مقدمے میں ملوث ہونے کی تردید کرتے ہوئے کہا ہے کہ انہیں جھوٹے طور پر پھنسایا گیا ہے۔ انہوں نے واضح کیا کہ مقدمے کی کارروائی کا مقابلہ نہ کرنے کے ان کے فیصلے کو جرم کا اعتراف نہ سمجھا جائے۔
انہوں نے عدالت سے کہا کہ ان کے مطابق یہ کارروائی سیاسی حالات اور فیصلوں کا نتیجہ ہے اور وہ خود کو اس مقدمے میں بے قصور سمجھتے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ گہری غوروفکر اور استخارہ کے بعد انہوں نے مقدمے کی مزید پیروی نہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے اور عدالت سے سزائے موت کی درخواست کی ہے۔ ریاستی تحقیقاتی ایجنسی (ایس آئی اے) نے رواں سال جون میں سرلا بھٹ کے اغوا اور قتل کے معاملے میں 737 صفحات پر مشتمل چارج شیٹ داخل کی تھی۔
سرلا بھٹ کشمیری پنڈت نرس تھیں اور سری نگر کے صورہ علاقے میں واقع شیرِ کشمیر انسٹی ٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز میں خدمات انجام دیتی تھیں۔ انہیں 18 اپریل 1990 کو قتل کیا گیا تھا اور بعد میں ان کی لاش سری نگر کے مضافاتی علاقے ملہ باغ سے برآمد ہوئی تھی۔ چارج شیٹ میں یاسین ملک کے علاوہ خورشید احمد چاکو، عبد الحمید شیخ، محمد یوسف صوفی اور غلام محمد ٹپلو کو ملزم نامزد کیا گیا ہے۔ یاسین ملک تہاڑ جیل میں ہیں، خورشید چاکو مفرور بتایا گیا ہے، جبکہ عبد الحمید شیخ، محمد یوسف صوفی اور غلام محمد ٹپلو کا انتقال ہوچکا ہے۔
اپنی تازہ عرضداشت میں یاسین ملک نے سرلا بھٹ کے قتل میں ملوث ہونے کی واضح طور پر تردید کی ہے۔ یاسین ملک نے دعویٰ کیا کہ انہیں سرلا بھٹ کے قتل کے بارے میں پہلی مرتبہ ایک انٹیلی جنس بیورو افسر، جنہیں انہوں نے اپنی عرضداشت میں رائے کے نام سے ذکر کیا، سے قتل کے کئی ماہ بعد معلوم ہوا۔
انہوں نے ایس آئی اے کی جانب سے پیش کیے گئے شواہد کے وقت اور اعتبار پر بھی سوال اٹھائے۔ ان کا کہنا ہے کہ 6 اگست 1990 کو گرفتاری کے بعد ان کے خلاف ٹاڈا کے تحت تقریباً دو درجن مقدمات درج کیے گئے تھے، لیکن سرلا بھٹ قتل کا مقدمہ ان میں شامل نہیں تھا۔ انہوں نے جموں و کشمیر کے سابق گورنر جگموہن کی ایک کتاب کا بھی حوالہ دیتے ہوئے دعویٰ کیا کہ اس میں سرلا بھٹ یا کسی دوسرے کشمیری پنڈت کے قتل یا کشمیری پنڈتوں کی وادی سے ہجرت کے سلسلے میں ان کے ملوث ہونے کا ذکر نہیں کیا گیا۔
یاسین ملک نے استدلال کیا کہ اگر ایس آئی اے) کے پاس اس وقت سرلا بھٹ قتل سے متعلق کوئی اہم تحریری ثبوت موجود ہوتا تو وہ اس دور کے گورنر یا تحقیقاتی اداروں کی توجہ سے نہیں بچ سکتا تھا۔ ان کے مطابق موجودہ دعوے میں اس وقت کے دوران کسی الزام کی عدم موجودگی مبینہ دستاویز کے اعتبار اور قابلِ اعتماد ہونے پر سوالات پیدا کرتی ہے۔
یاسین ملک نے مقدمے کے ایک اور ملزم خورشید چاکو کا بھی ذکر کیا۔ ان کا دعویٰ ہے کہ چاکو 1990 میں سری نگر سینٹرل جیل سے غیر معمولی حالات میں فرار ہوگیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ 1994 میں جیل سے رہائی کے بعد انہوں نے چاکو کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کی کوشش کی اور انہیں بتایا گیا کہ وہ پاکستان کے زیرِ انتظام کشمیر چلا گیا ہے۔
یاسین ملک نے کہا کہ حکومتِ ہند یا ان کی تنظیم سے وابستہ افراد کے پاس بھی چاکو کے موجودہ ٹھکانے کے بارے میں قابلِ اعتماد معلومات نہیں رہیں۔ انہوں نے کہا کہ اس معاملے کو اٹھانے کا مقصد یہ ہے کہ تحقیقات اس شخص تک پہنچنی چاہئیں جو حقیقتاً سرلا بھٹ کے قتل کا ذمہ دار تھا۔
ان کے مطابق اگر کوئی شخص سرلا بھٹ کے المناک قتل کا ذمہ دار ہے تو قانون کو قابلِ اعتماد اور قانونی طور پر قابلِ قبول شواہد کی بنیاد پر اصل مجرم کی شناخت کرکے اس کے خلاف کارروائی کرنی چاہیے، کسی بے قصور شخص کو صرف اس لیے متبادل ملزم نہیں بنایا جاسکتا کہ اصل مجرم کو انصاف کے کٹہرے میں نہیں لایا گیا۔
یاسین ملک نے اپنی عرضداشت میں اس الزام کو بھی مسترد کیا کہ سرلا بھٹ سکیورٹی ایجنسیوں کے لیے مخبر کے طور پر کام کرتی تھیں۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ سرلا بھٹ کو 8 اپریل 1990 کو سری نگر کے ایک گھر پر بی ایس ایف کے چھاپے کے دوران ان کی موجودگی کے بارے میں کوئی معلومات نہیں تھیں۔
یاسین ملک کے مطابق وہ اس گھر سے کھڑکی کے ذریعے فرار ہوئے اور انہیں جان لیوا نوعیت کی چوٹیں آئیں۔ ان کا کہنا ہے کہ بعد میں وہ کوما میں چلے گئے اور دوردرشن کے ایک بلیٹن سمیت کم از کم دو مرتبہ انہیں مردہ قرار دیے جانے کی خبر نشر ہوئی۔ ان کے مطابق بعد میں انہیں انٹیلی جنس بیورو کے افسر سے سرلا بھٹ کے قتل کے بارے میں معلوم ہوا۔
یاسین ملک نے اپنی عرضداشت کے ایک بڑے حصے میں کشمیری پنڈت برادری کے افراد کے ساتھ اپنے مبینہ ذاتی اور سیاسی تعلقات کا ذکر کیا ہے۔ انہوں نے صحافیوں اور سیاست دانوں، جن میں سریندر امبردار بھی شامل ہیں، کا حوالہ دیتے ہوئے دعویٰ کیا کہ انہوں نے کشمیری پنڈتوں کے قتل کے واقعات کے بعد ہڑتالوں کی اپیل کی اور احتجاج میں شرکت کی تھی۔
انہوں نے 2014 میں ریٹائرڈ انسپکٹر جنرل آف پولیس افادُالمجتبیٰ کی جانب سے مبینہ درخواست کا بھی ذکر کیا۔ یاسین ملک کے مطابق انہیں کہا گیا تھا کہ وہ بڈگام میں کشمیری پنڈت مہاجرین کی ایک بستی کا دورہ کریں، جہاں رہنے والوں نے نامعلوم عسکری تنظیموں کی جانب سے مبینہ طور پر جاری کیے گئے دھمکی آمیز خطوط کے بارے میں تشویش ظاہر کی تھی۔
انہوں نے کشمیری پنڈتوں کے قتل کے اعداد و شمار کا بھی حوالہ دیا اور دعویٰ کیا کہ جموں و کشمیر کے اس وقت کے پولیس سربراہ کلدیپ کھوڑا نے 2010 میں کہا تھا کہ 1990 سے 2010 کے درمیان 167 کشمیری پنڈت قتل کیے گئے۔ یاسین ملک نے سابق وزیر اعظم اٹل بہاری واجپائی کے دور میں حکومتِ ہند کے ساتھ اپنے مبینہ رابطوں کا بھی ذکر کیا۔
انہوں نے سابق قومی سلامتی مشیر آر کے مشرا اور موجودہ قومی سلامتی مشیر اجیت ڈوبھال کا نام بھی اپنی عرضداشت میں لیا۔ یاسین ملک نے دعویٰ کیا کہ انہیں بتایا گیا تھا کہ واجپائی چاہتے تھے کہ مذاکرات اور امن عمل کی میز پر ’’صحت مند یاسین ملک‘‘ موجود ہو۔ انہوں نے کہا کہ واجپائی حکومت کے دور میں انہیں امریکہ اور برطانیہ جانے کے لیے پاسپورٹ جاری کیا گیا تھا، جہاں انہیں چہرے کے فالج، کان کے علاج اور امن عمل کے سلسلے میں سفر کرنا تھا۔
یاسین ملک نے مزید دعویٰ کیا کہ امریکہ میں علاج کے لیے بھارتی اور پاکستانی حکومتوں نے اپنے اپنے سفارت خانوں کے ذریعے مالی مدد کی پیشکش کی تھی۔ ان کے مطابق حکومتِ ہند نے 50 ہزار امریکی ڈالر جبکہ حکومتِ پاکستان نے 30 ہزار امریکی ڈالر کی پیشکش کی، تاہم انہوں نے دونوں پیشکشیں ’’احترام کے ساتھ‘‘ مسترد کردیں۔
یاسین ملک نے الزام لگایا کہ 2019 اور 2024 کے عام انتخابات کے دوران سیاسی مباحث میں ان کا نام اور تصویر بار بار استعمال کی گئی۔ انہوں نے خصوصاً اپریل 2022 میں اپنے خلاف الزامات عائد کیے جانے کے واقعات کا حوالہ دیا۔ ان کے مطابق الزامات عائد کیے جانے سے ایک روز قبل وزیر اعظم نریندر مودی نے عوام سے ’دی کشمیر فائلز‘ فلم دیکھنے کی اپیل کی تھی۔
انہوں نے سابق وزیر اعظم منموہن سنگھ سے اپنی سابقہ ملاقات کی ٹیلی ویژن کوریج کا بھی حوالہ دیا اور دعویٰ کیا کہ میڈیا میں انہیں کشمیری پنڈتوں کے قتل اور کشمیری ہندو خواتین کے خلاف جرائم کا ذمہ دار ظاہر کیا گیا۔ انہوں نے مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ کی جانب سے ’دی کشمیر فائلز‘ کے فلم سازوں کے اعزاز میں دیے گئے عشائیے کا بھی ذکر کیا اور دعویٰ کیا کہ اس کے اگلے روز ان کے خلاف الزامات عائد کیے گئے اور ٹی وی چینلوں پر یہ سرخیاں چلیں کہ ’’یاسین ملک کے دن گنے جا چکے ہیں۔‘‘
یاسین ملک نے جموں و کشمیر کے لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا کے حالیہ دورے کا بھی حوالہ دیا، جس میں انہوں نے وادی میں مقیم پنجابی اور ہندی بولنے والے خاندانوں سے ملاقات کی تھی۔ یاسین ملک نے سوال اٹھایا کہ کیا ایل جی نے ان کشمیری پنڈت دکانداروں سے بھی بات کی جو اب تک وادی میں رہ رہے ہیں اور کاروبار کررہے ہیں، اور ان سے یہ پوچھا کہ انہوں نے ہجرت کیوں نہیں کی اور انہیں کشمیر میں اپنی زندگی جاری رکھنے کا اعتماد کس چیز سے ملا۔