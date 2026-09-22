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یش پال بورنی نے جموں کشمیر لداخ ہائی کورٹ کے جسٹس کی حیثیت سے حلف اٹھایا
یش پال بورنی نے سرینگر میں منعقدہ تقریب کے دوران حلف لیا، ہائی کورٹ جسٹس کی کل تعداد بڑھ کر 14ہو گئی۔
Published : September 22, 2026 at 6:40 PM IST
سرینگر: سینئر جوڈیشل آفیسر یش پال بورنی (Yash Paul Bourney ) نے منگل کو ہائی کورٹ آف جموں کشمیر اینڈ لداخ کے جسٹس کی حیثیت سے حلف لیا۔ حلف برداری کی تقریب ہائی کورٹ کے سرینگر ونگ میں چیف جسٹس کی عدالت میں منعقد ہوئی۔ چیف جسٹس پشپیندر سنگھ بھٹی نے ایک پُروقار تقریب کے دوران یش پال بورنی کو عہدے کا حلف دلایا۔
ہائی کورٹ کے رجسٹرار جنرل ایم کے شرما نے "تقرری وارنٹ" پڑھ کر سنایا اور تقریب کی کارروائی بھی چلائی۔ ہائی کورٹ کے کئی جج تقریب میں ذاتی طور پر شریک ہوئے، جن میں جسٹس رجنیش اوسوال، جسٹس محمد اکرم چودھری، جسٹس وسیم صادق نرگل، جسٹس راجیش سیخری، جسٹس محمد یوسف وانی اور جسٹس سنجے پریہار شامل تھے۔
جسٹس سنجیو کمار، جسٹس سندھو شرما، جسٹس سنجے دھر، جسٹس راہل بھارتی، جسٹس موکشا کھجوریہ کاظمی اور جسٹس شہزاد عظیم نے ہائی کورٹ کی جموں ونگ سے ویڈیو کانفرنس کے ذریعے تقریب میں شرکت کی۔
اہل خانہ کی موجودگی
تقریب میں بورنی کے اہل خانہ، رشتہ دار اور دوست بھی موجود تھے۔ تقریب میں سینٹرل ایڈمنسٹریٹیو ٹریبونل کی سرینگر بینچ کے جوڈیشل ممبر اور سربراہ محکمہ میر سید لطیف، ایڈیشنل چیف سیکریٹری شالین کابرا، اے ڈی جی پی 'سی آئی ڈی' ایم کے سنہا، قانون، انصاف اور پارلیمانی امور کے کمشنر سیکریٹری اچل سیٹھی، کشمیر کے ڈویژنل کمشنر، آئی جی پی کشمیر، آئی جی پی سکیورٹی، سینئر وکلا، کشمیر ایڈووکیٹس ایسوسی ایشن اور جموں و کشمیر ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن جموں کے ارکان، لاء افسران، عدالتی افسران اور ہائی کورٹ رجسٹری کے اہلکار بھی موجود تھے۔
بھارت کی وزارت قانون و انصاف نے 19 ستمبر 2026 کو بورنی کو ہائی کورٹ آف جموں و کشمیر ایڈ لداخ کا جسٹس مقرر کرنے کا نوٹیفکیشن جاری کیا تھا۔ ان کی ترقی سے ہائی کورٹ میں ایک ایسے جوڈیشل افسر کا اضافہ ہوا ہے جسے ضلعی عدلیہ، انسدادِ بدعنوانی کی عدالتوں، قانونی خدمات اور عدالتی انتظامیہ میں وسیع تجربہ حاصل ہے۔
مختصر تعارف
یش پال بورنی 25 اگست 1967 کو کٹھوعہ ضلع میں بلاور علاقے کے دادوارہ نامی گاؤں میں پیدا ہوئے۔ عدالتی کیریئر کے دوران وہ لیہہ، بارہمولہ، ادھم پور اور جموں میں پرنسپل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشنز جج کے طور پر خدمات انجام دے چکے ہیں۔
انہوں نے سرینگر اور جموں میں انسدادِ بدعنوانی کے خصوصی جج کے طور پر بھی خدمات انجام دیں۔ ان عہدوں پر کام کے دوران انہیں سرکاری افسران اور بدعنوانی سے متعلق مقدمات سے نمٹنے کا تجربہ حاصل ہوا۔
بورنی نے جموں و کشمیر کے عدالتی نظام میں کئی اہم انتظامی عہدوں پر بھی خدمات انجام دی ہیں۔ وہ جموں و کشمیر لیگل سروسز اتھارٹی کے ممبر سیکریٹری رہ چکے ہیں، جہاں وہ قانونی امداد اور انصاف تک رسائی سے متعلق اقدامات کے انتظام سے وابستہ رہے۔ بعد میں انہوں نے جموں و کشمیر اور لداخ ہائی کورٹ میں رجسٹرار ویجیلنس کے طور پر خدمات انجام دیں۔ وہ جموں و کشمیر جوڈیشل اکیڈمی کے ڈائریکٹر بھی رہے ہیں۔
پرنسپل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشنز جج، جموں، کی حیثیت سے خدمات انجام دینے کے بعد بورنی کو ڈیپوٹیشن پر جموں میں قائم جموں و کشمیر اسپیشل ٹریبونل کا رکن مقرر کیا گیا۔ ہائی کورٹ میں ترقی سے قبل وہ اسپیشل ٹریبونل میں ہی خدمات انجام دے رہے تھے۔
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