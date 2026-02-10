ETV Bharat / jammu-and-kashmir
بانڈی پورہ میں چار روزہ ولر برڈ فیسٹیول جاری
یہ فیسٹیول پرندوں کے مشاہدے، ورکشاپس، صفائی مہم اور ویٹ لینڈ کے مختلف حصوں میں آؤٹ ریچ پروگراموں پر مشتمل ہے۔
Published : February 10, 2026 at 7:28 AM IST
بانڈی پورہ: شمالی کشمیر کے ضلع بانڈی پورہ میں چار روزہ ولر برڈ فیسٹیول جاری ہے۔ برڈ فیسٹیول کا آغاز آٹھ فروری بروز اتوار ہوا اور 11 فروری بروز بدھ تک جاری رہے گا۔ اس کا مقصد ایشیا کی میٹھے پانی کی سب سے بڑی جھیل کے تحفظ کو فروغ دینا ہے اور مقامی کمیونٹیز کے لیے روزی کے پائیدار مواقع پیدا کرنا ہے۔
وولر کنزرویشن اینڈ منیجمنٹ اتھارٹی (WUCMA) کے زیر اہتمام اس میلے میں حکومتی عہدیداروں، ماحولیاتی ماہرین، سیاحت کے اسٹیک ہولڈرز، طلباء اور مقامی باشندوں نے حصہ لیا۔ فیسٹیول میں شامل ہوئے لوگوں نے خاص طور پر مہاجر پرندوں کا مشاہدہ کیا اور وولر جھیل کی ماحولیاتی اہمیت اور اس کی بھرپور حیاتیاتی تنوع پر تبادلہ خیال کیا۔
اس سے قبل اتوار کو منعقد ہوئے افتتاحی پروگرام میں ڈپٹی کمشنر بانڈی پورہ، اندو کنول چِب، سینئر ضلع افسران، ڈبلیو یو سی ایم اے کوآرڈینیٹر الطاف حسین، ماہرین ماحولیات، ٹورازم آپریٹرز اور جھیل کے ارد گرد ماہی گیری، دستکاری اور ماحولیاتی سیاحت سے وابستہ کئی مقامی اسٹیک ہولڈرز نے شرکت کی۔
اس موقعے پر اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے ڈپٹی کمشنر اندو کنول چِب نے کہا کہ وولر نہ صرف ایک ماحولیاتی اثاثہ ہے بلکہ بانڈی پورہ کے ہزاروں خاندانوں کے لیے لائف لائن بھی ہے۔
انہوں نے نوجوانوں پر زور دیا کہ وہ آگے آئیں اور جھیل کو آلودگی، تجاوزات اور غیر پائیدار سرگرمیوں سے بچانے کے لیے سرگرم کردار ادا کریں۔ انہوں نے کہا کہ "ولر کا تحفظ ہماری اجتماعی ذمہ داری ہے۔ نوجوانوں کو ماحولیاتی سیاحت سے منسلک معاش کے مواقع تلاش کرتے ہوئے جھیلوں کے تحفظ کے لیے سفیر بننا چاہیے۔"
ڈبلیو یو سی ایم اے کے کوآرڈینیٹر الطاف حسین نے کہا کہ میلے کا مقصد ویٹ لینڈ کے تحفظ کے بارے میں شعور اجاگر کرنا اور جھیل پر منحصر مقامی کمیونٹیز کے لیے آمدنی پیدا کرنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ "پرندوں کی نگرانی، فطرت کی پگڈنڈیوں، مقامی دستکاریوں کی نمائشوں اور کمیونٹی کی شرکت کے ذریعے، ہم جھیل کے تحفظ کو ذریعہ معاش سے جوڑنا چاہتے ہیں تاکہ لوگ وولر کی حفاظت کو اہمیت دیں۔"
میلے میں ثقافتی پروگرام، مقامی موسیقی، روایتی پرفارمنس اور جھیل کے آس پاس رہنے والی کمیونٹیز کی تیار کردہ مصنوعات کی نمائش بھی شامل تھی۔ طلباء اور رضاکاروں نے حیاتیاتی تنوع کے تحفظ سے متعلق آگاہی مہمات اور انٹرایکٹو سیشنز میں حصہ لیا۔
مقامی رہائشیوں نے اس اقدام کا خیرمقدم کرتے ہوئے کہا کہ اس طرح کے پروگرام وولر جھیل کو محفوظ رکھنے اور ماہی گیروں، کاریگروں اور سیاحت سے متعلق سرگرمیوں میں شامل نوجوانوں کے لیے پائیدار ذریعہ معاش پیدا کرنے کے لیے اہم ہیں۔ حکام نے بتایا کہ یہ میلہ 11 فروری بدھ تک تک جاری رہے گا جس میں پرندوں کے مشاہدے، ورکشاپس، صفائی مہم اور ویٹ لینڈ کے مختلف حصوں میں آؤٹ ریچ پروگرام شامل ہیں۔
مزید پڑھیں:
ولر جھیل میں مہاجر پرندوں کی آمد میں مسلسل اضافہ
ولر جھیل میں مہمان پرندوں کی آمد میں امسال ریکارڈ اضافے کی امید
غیر معمولی خشک سالی سے ولرجھیل نے ماہی گیروں کے لئے بحران سی کیفیت پیدا کردی
وولر جھیل میں کچرا جمع ہونے سے جھیل کی خوبصورتی اور ماہی گیر متاثر