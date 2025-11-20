ETV Bharat / jammu-and-kashmir
ولر جھیل میں مہمان پرندوں کی آمد میں امسال ریکارڈ اضافے کی امید
ماہرین کے مطابق جھیل کی صفائی اور شکار پر قدغن عائد کیے جانے سے مہاجر پرندوں کی تعداد میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : November 20, 2025 at 7:53 PM IST
بانڈی پورہ (اعجاز نازکی) : کشمیر کی معروف ولر جھیل میں ندرو (کمل ککڑی) کی دہائیوں بعد واپسی کے بعد اب مہاجر (موسمی) پرندوں کی تعداد میں بھی اضافہ دیکھنے کو مل رہا ہے۔ ان سب سے ولر جھیل شان رفتہ بحال ہونے اور ماحولیاتی توازن میں بہتری کی امیدیں بھی بڑھ گئی ہیں۔ ولر کنزرویشن اینڈ مینجمنٹ اتھارٹی (WCMA) کا کہنا ہے کہ برسوں کی محنت کے بعد، رواں برس مہمان پرندوں کی آمد پچھلے سال کی ریکارڈ تعداد کو بھی عبور کر سکتی ہے۔
وُلر لیک کنزرویشن اتھارٹی کے ایک عہدیدار، مدثر احمد، کے مطابق رواں برس مہمان پرندوں کی تعداد 10 لاکھ سے تجاوز کر سکتی ہے، جو گزشتہ برس کی مردم شماری سے کہیں زیادہ ہے۔ ان کے مطابق ’’یہ اضافہ ولر جھیل کے اطراف کیے گئے بڑے پیمانے پر بحالی کے اقدامات اور شکار پر عائد سخت پابندی اور نگرانی جیسے اقدامات کی کامیابی کو ظاہر کرتا ہے۔‘‘
جھیل کی نگرانی کو مزید سخت
مدثر کا کہنا ہے کہ جھیل کے اطراف اور اہم مقامات پر سی سی ٹی وی ٹاورز نصب کیے گئے ہیں، اور ایک مشترکہ اینٹی پوچنگ اسکواڈ چوبیس گھنٹے کام کر رہا ہے، جس میں اتھارٹی کا عملہ سمیت فاریسٹ پروٹیکشن فورس اور پولیس اہلکار بھی شامل ہیں۔ عہدیداروں کا کہنا ہے کہ ’’یہ اقدامات غیر قانونی شکار اور پرندوں کی آمد میں خلل کو روکنے کے لئے اہم ہیں۔‘‘
ادھر، مہاجر پرندوں کا نظارہ کرنے والے شوقین حکام کے اس عمل کو سراہتے ہوئے پرندوں کی مزید اقسام کی آمد کی بھی توقع کر رہے ہیں۔ پرندوں کے شوقین اور ولر جھیل بار بار آنے والے محمد رفیق نامی ایک مقامی شہری نے کہا، ’’مہاجر پرندوں کا مشاہدہ کرنا میرا شوق ہے اور اس عمل سے مجھے گویا ایک نئی حیات ملتی ہے۔‘‘
انہوں نے بھی جھیل کی بحالی کے لیے اٹھائے جا رہے اقدامات خاص کر جھیل کی صفائی، اور پرندوں کے شکار پر قدغن کو خوش آئد قرار دیا۔ ان کے مطابق پرندوں کی آمد میں اضافے سیاحت کو فروغ دیگا جو جموں کشمیر کی مجموعی اور مقامی معیشت کے استحکام کے لیے کافی سود مند ثابت ہو سکتا ہے۔
یہ بھی پڑھیں: