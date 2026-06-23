ETV Bharat / jammu-and-kashmir
ولر کے رہائشیوں کی معاش کو بڑھانے کے لیے مزید ترقی کی ضرورت
مقامی لوگ وولر جھیل سے اپنی روزی روٹی حاصل کرتے ہیں۔ اگرسرکار توجہ دے تو زیادہ سیاح آئیں گے اور انکے روزگارمیں اضافہ ہوگا۔
Published : June 23, 2026 at 12:14 PM IST
بارہمولہ (کوثر عرفات): وادی کشمیر کے مختلف اضلاع میں موسم بہار شروع ہوتے ہی سیاحوں کی آمد شروع ہوجاتی ہے، شمالی کشمیر کے ضلع بارہمولہ کے گلمرگ کے ساتھ ساتھ دیگر مقامات کا سیاح رخ کرتے ہیں۔ ضلع بارہمولہ اور بانڈی پورہ کے درمیان میٹھی پانی کی وولر جھیل پر سیاح اکثر و بیشتر آتے ہیں اور قدرتی حسن سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔
مقامی لوگوں کے مطابق اس جھیل کی حالت کافی ابتر ہو گئی ہے کیونکہ پانی آلودہ ہو گیا ہے اور سڑک کی خستہ حالی کی وجہ سے عوام کو مشکلات درپیش ہیں اور اب لوگوں کے مطابق سیاح اس علاقے میں کم آتے ہیں اور اس سے مقامی لوگوں کا روزگار متاثر ہو رہا ہے۔
لوگوں نے کہا کہ ہم اسی وولر جھیل سے اپنی روزی روٹی حاصل کرتے ہیں اور سرکار نے ترقیاتی کاموں کے حوالے سے کچھ کام کیے تھے لیکن ہم چاہتے ہیں کہ جھیل کی بہتری کے لیے مزید قدم اوٹھائیں جائیں تاکہ ہماری مشکلات کم ہوں۔ انہوں نے کہا کہ سرکار کی جانب سے ایک غازیبو (Gazebo) بنایا گیا تھا تاکہ سیاحوں کو بارش اور دھوپ سے بچنے میں آسانی ہو۔
لوگوں نے کہا کہ اس وقت وولر جھیل پر سرکار اور وولر کنزرویشن منیجمنٹ ڈیولپمنٹ اتھارٹی کی جانب سے ایک ویوپیونٹ بنایا جا رہا ہے اور ہم کو امید ہے کہ اس کے بننے سے یہاں پر اور سیاح آئیں گے اور ہمارے روزگار میں اضافہ ہوگا۔
مزید پڑھیں:پنجاب میں غیر قانونی ’ٹیکس‘ کے خلاف کشمیری مٹن ڈیلرز نے کیا ہڑتال کا اعلان، گوشت کی قلت کا خدشہ
لوگوں نے سرکار سے گزارش کی کہ اس علاقے میں سڑکوں کی حالت کافی ناگفتہ ہے اور یہ سب سے بڑی وجہ ہے کہ یہاں پر ٹورسٹ کم آتے ہیں۔ ہم چاہتے ہے کہ اس سڑک کو پختہ بنانا چاہتے اور اس کے ساتھ ساتھ پارکنگ کو بھی بنایا جائے تاکہ لوگوں کو مشکلات درپیش نہ آئیں کیونکہ سال کا یہ وقت ہمارے لیے کافی اہم ہوتا ہے، کیونکہ جون سے لے کر اکتوبر تک سیاح اس علاقے میں آتے ہیں جس سے ہماری روزی روٹی چلتی ہے۔