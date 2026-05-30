ادیب اور قلمکار اداروں سے بڑھ کر تہذیبوں کی تشکیل کرتے ہیں: ایل جی منوج سنہا
ایل جی نے نوآبادیاتی ذہنیت سے نجات حاصل کرنے پر زور دیتے ہوئے کہا کہ بھارت کو اپنی حقیقی تاریخ دوبارہ حاصل کرنی ہوگی۔
Published : May 30, 2026 at 4:14 PM IST
سرینگر: (جاوید احمد ڈار) جموں و کشمیر کے لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے سنیچر کے روز کہا کہ ادیب، شاعر، محقق اور دانشور تہذیبوں کی تشکیل میں اداروں سے کہیں زیادہ اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ انہوں نے سرینگر کے ایس کے آئی سی سی میں دو روزہ کشمیر لٹریچر فیسٹیول 2026 کا افتتاح کرتے ہوئے یہ بات کہی۔
افتتاحی اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے، منہوج سنہا نے لٹریچر فیسٹیول میں ملک بھر سے آئے ہوئے ادیبوں، محققین، مورخین، ماہرینِ تعلیم اور ادبی شخصیات سمیت تمام مہمانوں کا خیرمقدم کیا اور کہا کہ انہیں یقین ہے کہ وہ اس فیسٹیول کے دوران کشمیر کی ثقافتی، فکری اور ادبی گہرائی کو نہ صرف دیکھیں گے بلکہ اسے محسوس بھی کریں گے۔
انہوں نے کہا کہ ’’میں جموں و کشمیر سے باہر سے آنے والے تمام مہمانوں کا خیرمقدم کرتا ہوں۔ مجھے یقین ہے کہ ان دو دنوں کے دوران آپ اس سرزمین کی ادبی، ثقافتی اور فکری روح کو قریب سے محسوس کریں گے۔‘‘
منوج سنہا نے کہا کہ بھارت کی ادبی دنیا ابھی تک اپنے تہذیبی علم، ورثے اور فکری قوت کو پوری طرح نہ تو پہچان سکی ہے اور نہ ہی دنیا کے سامنے مؤثر انداز میں پیش کر سکی ہے۔
انہوں نے کہا، ’’بھارت کی ادبی دنیا ابھی تک ہنومان جی کی طرح ہے، جنہیں اپنی طاقت کا احساس نہیں تھا۔ جس طرح ہنومان کو لنکا جانے سے قبل اپنی قوت یاد دلائی گئی، اسی طرح ہمارے ادیبوں اور دانشوروں کو بھی اپنی تہذیبی طاقت کا ادراک کرنا ہوگا اور اسے دنیا کے سامنے پیش کرنا ہوگا۔‘‘
لیفٹیننٹ گورنر نے کہا کہ عظیم شاعر، ادیب اور تخلیق کار اپنی تخلیقات کے ذریعے امر ہو جاتے ہیں۔
انہوں نے کہا، ’’انسانی جسم فانی ہے، لیکن تخلیق انسان کو امر بنا دیتی ہے۔ عظیم شاعروں اور ادیبوں کی تحریریں نسلوں تک لوگوں کو متاثر کرتی رہتی ہیں۔‘‘ انہوں نے کہا کہ انہوں نے کئی ایسے مواقع دیکھے ہیں جہاں اداروں نے کروڑوں روپے خرچ کیے، لیکن وہ اثر پیدا نہ کر سکے جو ایک ناول یا ادبی تخلیق معاشرے پر ڈال سکتی ہے۔
انہوں نے کہا، ’’میں نے دیکھا ہے کہ ادارے کروڑوں خرچ کرتے ہیں، لیکن وہ اثر پیدا نہیں کر پاتے جو ایک ناول معاشرے میں پیدا کر سکتا ہے۔ ادب میں ذہنوں اور نسلوں کو متاثر کرنے کی غیر معمولی طاقت ہوتی ہے۔‘‘
وزیر اعظم نریندر مودی کی لال قلعہ سے کی گئی تقریر کا حوالہ دیتے ہوئے منوج سنہا نے کہا کہ وقت آ گیا ہے کہ نوآبادیاتی ذہنیت کو مکمل طور پر ختم کیا جائے اور بھارت کی حقیقی تاریخ کو دوبارہ سامنے لایا جائے۔
انہوں نے کہا، ’’وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا تھا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ نوآبادیاتی ذہنیت کو ختم کیا جائے۔ ہمیں یہ یقینی بنانا ہوگا کہ ہماری تاریخ کو مسخ شدہ انداز میں پیش نہ کیا جائے۔‘‘
انہوں نے کہا کہ محققین اور مورخین کی ذمہ داری ہے کہ وہ مستند تاریخ کو عوام اور آنے والی نسلوں تک پہنچائیں۔ انہوں نے کہا، ’’ہمیں دنیا کو بار بار یاد دلانا ہوگا کہ جب دنیا کے کئی خطے تاریکی میں ڈوبے ہوئے تھے، اُس وقت بھارت علم، سائنس اور ثقافت کا ایک بڑا مرکز تھا۔‘‘
منوج سنہا نے کہا کہ بھارت نے ریاضی، سائنس اور فلکیات کی وہ بنیادیں فراہم کیں جن سے بعد میں مغربی دنیا نے بھی استفادہ کیا۔ انہوں نے کہا، ’’بھارت نے دنیا کو ریاضی، سائنس اور فلکیات کی بنیادیں فراہم کیں اور کئی تہذیبوں نے ہمارے علمی نظام سے سیکھا۔‘‘
لیفٹیننٹ گورنر نے کہا کہ جدید بھارت کی ایک بڑی ناکامی یہ رہی کہ اس نے اپنی تاریخ کو صحیح انداز میں محفوظ اور تحریر نہیں کیا۔ انہوں نے کہا، ’’وقت کے ساتھ ایسی داستانیں سامنے آئیں جن میں یہ تاثر دیا گیا کہ سائنس اور علم ہمیں فارس یا مغلوں سے ملا، جبکہ حقیقت اس سے کہیں زیادہ وسیع ہے۔‘‘
انہوں نے کہا کہ متعدد تاریخی حوالوں میں بھارت کی قدیم علمی اور سائنسی خدمات کو نظر انداز کیا گیا، حالانکہ آٹھویں صدی کے بعد کے فارسی اور عربی متون میں اس کے واضح شواہد موجود ہیں۔ انہوں نے کہا، ’’فارسی اور عربی کتابوں میں واضح حوالہ جات ملتے ہیں جو ثابت کرتے ہیں کہ طب، ریاضی اور فلکیات کے شعبوں میں بھارتی علمی نظام نے کئی تہذیبوں کو متاثر کیا۔‘‘
منوج سنہا نے کہا کہ دنیا بھر کے متعدد محققین نے طب، ریاضی اور سائنسی فکر میں بھارت کی خدمات کو تسلیم کیا ہے۔ انہوں نے کہا، ’’بھارتی طبی نظام، ریاضی اور سائنسی علوم نے مختلف براعظموں کے دانشوروں اور تہذیبوں کو متاثر کیا۔‘‘
یورپ کی فکری بیداری کا حوالہ دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ خود مغربی دانشور بھی اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ بھارت کے علمی اور سائنسی روایات کی جڑیں بہت گہری رہی ہیں۔ انہوں نے کہا، ’’نوآبادیاتی دور نے ہماری تہذیبی اور علمی خود اعتمادی کو نقصان پہنچایا، حالانکہ ہمارے علمی نظام کی بنیادیں ہمیشہ مضبوط رہی ہیں۔‘‘
انہوں نے کہا کہ جب تاریخ اور سائنس کی بات ہوتی ہے تو نیوٹن اور نظریۂ کششِ ثقل کا ذکر کیا جاتا ہے، لیکن بھارت میں بھی صدیوں پہلے سائنسی فہم اور ترقی یافتہ صلاحیتیں موجود تھیں۔ انہوں نے مزید کہا، ’’لوگ اکثر نیوٹن اور کششِ ثقل کا ذکر کرتے ہیں، لیکن بھارت کے پاس بھی بہت پہلے سے گہرا سائنسی علم اور ترقی یافتہ صلاحیتیں موجود تھیں۔‘‘
سکندر اعظم اور راجہ پورس کی دوستی کا حوالہ دیتے ہوئے منوج سنہا نے کہا کہ قدیم بھارت اپنی اعلیٰ معیار کی فولاد سازی اور دھات کاری کے لیے دنیا بھر میں معروف تھا۔ انہوں نے کہا، ’’تاریخی حوالوں میں ذکر ملتا ہے کہ سکندر نے راجہ پورس سے منسوب خصوصی بھارتی فولاد تحفے میں دی تھی، جو قدیم بھارت کی ترقی یافتہ دھات کاری کا ثبوت ہے۔‘‘
لیفٹیننٹ گورنر نے کہا کہ صرف بھارت کے ماضی ہی نہیں بلکہ موجودہ کامیابیوں کو بھی عوام تک پہنچانا ضروری ہے۔ انہوں نے کہا، ’’ہمیں اپنے ماضی کے ساتھ ساتھ حال کی کامیابیوں کو بھی لوگوں تک پہنچانا ہوگا۔ آج بھارت دنیا کی چوتھی بڑی معیشت بن چکا ہے۔‘‘ انہوں نے اعتماد ظاہر کیا کہ 2047 تک بھارت ایک ترقی یافتہ ملک بن جائے گا۔
انہوں نے کہا، ’’2047 تک ترقی یافتہ بھارت کا خواب ضرور پورا ہوگا۔ معاشرے میں ایک نئی جذباتی بیداری پیدا ہو رہی ہے اور لوگ اپنی قومی ذمہ داریوں کو بہتر انداز میں سمجھ رہے ہیں۔‘‘ منوج سنہا نے کہا کہ ادیب اور مفکر قوموں سے بھی بلند مقام رکھتے ہیں کیونکہ وہ معاشروں اور تہذیبوں کی فکری سمت متعین کرتے ہیں۔
انہوں نے کہا، ’’ہمیشہ یاد رکھیں کہ ادیب قوموں سے بڑے ہوتے ہیں کیونکہ وہ معاشروں اور تہذیبوں کی سوچ اور سمت کو تشکیل دیتے ہیں۔‘‘ مطالعے کے رجحان میں کمی کے تاثر کو مسترد کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ آج دنیا پہلے سے کہیں زیادہ کتابیں پڑھ رہی ہے۔ انہوں نے کہا، ’’آج دنیا کم نہیں بلکہ زیادہ پڑھ رہی ہے۔ 2025 کی ایک تحقیق کے مطابق دنیا بھر میں 40 لاکھ سے زیادہ کتابیں شائع ہوئیں۔‘‘
انہوں نے کہا کہ ڈیجیٹل پلیٹ فارمز اور آزاد ذرائع ابلاغ نے مثبت بیانیے تشکیل دینے کے بے شمار مواقع فراہم کیے ہیں۔ انہوں نے کہا، ’’دروازے کھل چکے ہیں، ہمیں ان پلیٹ فارمز اور ذرائع کو مثبت اور مضبوط بیانیہ تشکیل دینے کے لیے استعمال کرنا ہوگا۔‘‘ لیفٹیننٹ گورنر نے ان مجاہدینِ آزادی، صوفیاء، علماء، دانشوروں اور کارکنوں کو بھی خراجِ عقیدت پیش کیا جنہوں نے مشکل اوقات میں بھارت کی تہذیب اور شناخت کا تحفظ کیا۔
انہوں نے کہا، ’’جب بھی ملک مشکل حالات سے دوچار ہوا، ہمارے مجاہدینِ آزادی، صوفیاء، علماء اور دانشور آگے آئے۔ ادیبوں اور مفکرین نے ہمیشہ اس ملک کی روح اور شناخت کا تحفظ کیا ہے۔‘‘ دو روزہ کشمیر لٹریچر فیسٹیول میں ادبی مباحث، شعری نشستیں، تاریخی موضوعات پر مباحثے اور ملک بھر سے آئے ہوئے ادیبوں، مورخین، محققین اور ماہرینِ تعلیم کے ساتھ مکالمے شامل ہیں۔
