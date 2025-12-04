ETV Bharat / jammu-and-kashmir
کشمیری صوفی شاعر عبدالاحد زرگر کے کلام کی غیر مجاز اشاعت پر مصنف اور ناشر کی معذرت
یہ تنازعہ اُس وقت سامنے آیا جب مرحوم شاعر کے صاحبزادے خورشید احمد زرگر نے شوق اور ناشر کے خلاف عدالت سے رجوع کیا۔
Published : December 4, 2025 at 4:02 PM IST
سرینگر: کشمیر کے ممتاز صوفی شاعر عبدالاحد زرگر کے کلام کی مبینہ طور پر غیر مجاز اشاعت اور تحریف کے معاملے نے ریاست کے ادبی حلقوں میں ہلچل مچا دی ہے، جس کے بعد معروف ادیب اور کشمیری زبان کے محقق شفیع شوق اور سرینگر کے قدیم اشاعتی ادارے ’’علی محمد اینڈ سنز‘‘ نے عوامی معذرت نامہ جاری کیا ہے۔
یہ تنازعہ اُس وقت سامنے آیا جب مرحوم شاعر کے صاحبزادے اور قانونی وارث خورشید احمد زرگر نے شوق اور ناشر کے خلاف عدالت سے رجوع کیا، الزام لگایا کہ کتاب ’کشمیری صوفی شاعری‘ “Kashmiri Sufi Poetry” میں ان کے والد کے اشعار کو غلط طور پر منسوب، مسخ اور بعض الفاظ حذف کرکے پیش کیا گیا، جو کاپی رائٹ کی صریح خلاف ورزی ہے۔
خورشید زرگر کا کہنا ہے کہ مصنف نے ان کی اجازت کے بغیر نہ صرف اشعار کو نقل کیا بلکہ کئی جگہ الفاظ اور مصرعے تبدیل کرکے اصل کلام کی روح متاثر کی۔ انہوں نے کہا کہ ’’میں نے صرف معذرت اور غلطیوں کے ازالے کا مطالبہ کیا ہے تاکہ آنے والی نسلوں تک ان کے کلام کی اصل شکل پہنچے۔‘‘
دوسری جانب شفیع شوق نے ای ٹی وی بھارت سے بات کرتے ہوئے دعویٰ کیا کہ انہوں نے عبدالاحد زرگر کے تین کلام خورشید زرگر کی درخواست پر ہی نقل کیے تھے۔ ’’وہ خود دیگر ادیبوں کے ساتھ میرے گھر آئے تھے۔ محبت اور احترام میں یہ کام کیا، جسے بعد ازاں انہوں نے اپنے رسالے ‘رنگ مال’ میں شائع کیا۔‘‘ شوق نے معاملے کو ’’ادبی رقابت‘‘ سے جوڑتے ہوئے کہا کہ اگرچہ ممکنہ طباعتی غلطیاں درست کی جاسکتی تھیں، مگر ان پر تحریف کا الزام درست نہیں۔
دلچسپ امر یہ ہے کہ شفیع شوق کو ’’عبدالاحد زرگر میموریل ایوارڈ‘‘ بھی مل چکا ہے، جو خود خورشید زرگر نے ان کو دیا تھا۔ شوق نے اس سے قبل بھی زرگر کے غیر مطبوعہ مسودات اور بکھرے اوراق کو جمع کرکے ان کے کلام کو ترتیب دیا تھا، جس پر کبھی اعتراض نہیں اٹھایا گیا۔
یہ بھی پڑھیں:
آخرکار ایک طویل قانونی کارروائی کے بعد مصنف اور ناشر دونوں نے تحریری معافی نامے جاری کیے جن میں غلطیوں کے اعتراف، کتاب کی اشاعت روکنے اور متعلقہ مواد واپس لینے کا وعدہ کیا گیا۔ ناشر نے اس بات کا بھی اعتراف کیا کہ کچھ اشعار غلطی سے نامکمل یا غیر درست شکل میں شامل ہوئے، جس کے لیے مناسب اصلاحات کی جائیں گی۔