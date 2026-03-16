واہ یہ خوشبو کیسی؟ عید کی آمد کے ساتھ ہی عطر کی خریداری میں اضافہ
Published : March 16, 2026 at 4:21 PM IST
سرینگر: (پرویز الدین) عطر فروش عبدالواسع انصاری اس وقت آرڈر پر عطر تیار کر رہے ہیں۔ اگرچہ ان کی دکان پر الگ الگ قسم کی عطر دستیاب ہیں لیکن فرمائشی خوشبو پر تیار کرنے میں بھی یہ خاصی مہارت رکھتے ہیں۔ ماہ رمضان کے اس متبرک مہینے میں لوگ جہاں عطر اور دیگر خوشبوؤں کا استعمال زیادہ کرتے ہیں وہیں عید کی آمد کے ساتھ ہی عطر کی خریداری میں مزید اضافہ ہوجاتا ہے۔ ایسے میں یہاں مختلف اقسام کے پھول اور صندل کے تیل سے تیار کردہ عطر کی مانگ کافی رہتی ہے۔
عبدالواسع انصاری تقریباً 35 برس سے عطر کا کاروبار کر رہے ہیں۔ وہیں یہ اپنے اس دکان میں نہ صرف بنی بنائی عطر فروخت کرتے ہیں بلکہ خود بھی عطر تیار کرتے ہیں اور ان کی تیاری کردہ عطر عام دکانوں میں ملنا ذرا مشکل ہے۔ ان کی اس دکان میں سو سے زائد اقسام کے عطر موجود ہیں، جن میں شاہی شمامہ، عطر گلاب، عنبر، زعفران، کستوری، مسک، مسک عنبر، خس اور چندن، قیصر چندن اور قیصر عود وغیرہ شامل ہیں۔ انہوں نے کہا کہ کہ کستوری، عنبر، اور زعفران وغیرہ سردیوں میں استعمال ہوتے ہیں وہیں خس، گلاب ،شمامہ اور جیسمین وغیرہ عطر گرمیوں میں لگائے جاتے ہیں۔
عطر تیار کرنے کے لیے یہ مخلتف قسم کے تیل اور دیگر مواد ملک کی مختلف ریاستوں سے منگواتے ہیں۔ وہیں ان کی دکان سے عطر خریدنے اور اپنی پسند کی عطر بنوانے کے لیے ان کے پاس دور دور سے خریدار آتے ہیں۔ مقامی خریدار رشید راہی کہتے ہیں کہ میں ان کا پرانا خریدار ہوں۔ میں اس دکان کی عطر برسوں سے استعمال کرتا آیا ہوں۔ اگرچہ شہر سرینگر میں عطر کی کئی دکانیں موجود ہیں لیکن عبدالواسع انصاری کی عطر خوشبو کے اعتبار سے سب سے الگ اور جداگانہ ہوتی ہے ۔
ان مقدس ایام کے دوران ہر کوئی باڈی پرفیوم کے بجائے عطر لگانے کو ترجیج دیتا ہے کیونکہ ان میں الکوحل موجود نہیں ہوتا ہے اور عطر قدرتی اجزا سے تیاری کی جاتی ہیں۔ شہر میں مختلف ناموں سے عطریات کی کئی دکانیں موجود ہیں لیکن عبدالواسع انصاری کی یہ دکان کافی پرانی ہے اور یہ اپنے خاندان کی دوسری نسل ہے جو کہ اپنے والد کے عطر کے کاروبار کو آگے بڑھا رہی ہے۔
عبدالواسع انصاری کا کہنا ہے کہ مقدس ماہ رمضان میں جہاں مسلمان عبادات کا خاص اہتمام کرتے ہیں، وہیں عطر کا استعمال بھی بڑھ جاتا ہے اور ہر کوئی عطر لگانا پسند کرتا ہے اور عید کے دن تو ممکن ہی نہیں ہے کہ آپ کو عطر کی خشبو سونگھنے کو نہ ملے۔ ایسے میں ہم نے بھی لوگوں کی پسند اور مزاج کو بھانپتے ہوئے آئل بیس کے علاوہ پرفیوم میں بھی الکوحل فری عطر دستیاب رکھی ہیں جن کی قیمت 50 روپے سے لے کر 5 ہزار تک ہے اور خوشبو کئی دنوں تک برقرار رہتی ہے۔
بازاروں کے علاوہ شہر کی چھوٹی بڑی مساجد کے قریب بھی اس وقت عطر کی عارضی دکانیں لگائی گئی ہیں۔ اچھی خوشبو جب کپڑوں میں رچ بس جاتی ہے تو وہ ذہنی سکون اور آسودگی بھی دیتی ہے اور اسے لگانے والے کے لئے ایک انوکھا احساس بھی پیدا کرتی ہے۔