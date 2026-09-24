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کشمیر، ایم ایل اے وحید پرہ کی سالگرہ کے موقع پر اسمبلی میں نمائندگی سے قبل عدالت میں پیشی
رکن اسمبلی وحید الرحمان پرہ نے اپنی سالگرہ کے موقع پر این آئی اے کورٹ میں پیشی کو 'تلخ ستم ظریفی' کے ساتھ تعبیر کیا۔
Published : September 24, 2026 at 1:55 PM IST|
Updated : September 24, 2026 at 2:52 PM IST
سرینگر: پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی (پی ڈی پی) لیڈر اور پلوامہ کے رکن اسمبلی وحید الرحمٰن پرہ نے جمعرات کو اپنی سالگرہ کا کچھ وقت عدالت میں گزارا، جہاں ان پر غیر قانونی سرگرمیوں کی روک تھام کے قانون (UAPA) کے تحت مقدمہ چل رہا ہے۔ اس کے بعد وہ دن کے دوسرے حصے میں جموں و کشمیر قانون ساز اسمبلی کے اجلاس میں پہنچے۔
38 سال کے ہوئے پرہ نے سوشل میڈیا پر ایک پوسٹ میں اس صورتحال کو کشمیر کی سیاسی حقیقت کی "سب سے تلخ ستم ظریفی" قرار دیتے ہوئے لکھا: "سرینگر کی این آئی اے عدالت میں ایک اور یو اے پی اے کیس کی سماعت کا انتظار کر رہا ہوں، جبکہ مجھے اسمبلی میں بیٹھ کر لوگوں کی آواز اٹھانی چاہیے تھی۔"
پرہ کے خلاف یہ مقدمہ ایف آئی آر نمبر 31/2020 سے متعلق ہے، جو کاؤنٹر انٹیلی جنس کشمیر (سی آئی کے) نے سرینگر کے پولیس اسٹیشن سی آئی کے میں درج کی تھی۔ یہ کیس سرینگر کے جے اینڈ کے ڈسٹرکٹ کورٹ کمپلیکس میں این آئی اے ایکٹ کے تحت قائم خصوصی عدالت میں زیرِ سماعت ہے۔
Waiting in an NIA court Srinagar, facing yet another hearing in a UAPA case, when I should be sitting in the Assembly, speaking for the people.— Waheed Ur Rehman Para (@parawahid) September 24, 2026
Perhaps this is the cruelest irony of our reality.
We have elections.
We have a government.
We have an Assembly.
We have the… pic.twitter.com/kR4a5OQOki
عدالتی ریکارڈ کے مطابق اس مقدمے میں چالان یکم جون 2021 کو پیش اور درج کیا گیا تھا، جبکہ پہلی سماعت 15 جون 2021 کو ہوئی۔ مقدمہ اس وقت استغاثہ کے شواہد ریکارڈ کرنے کے مرحلے میں ہے اور اگلی سماعت نومبر 2026 میں مقرر کی گئی ہے۔
مقدمے میں درخواست گزار کے طور پر یونین ٹیریٹری آف جموں و کشمیر کا نام درج ہے، جبکہ پرہ جواب دہندہ ہے۔ ان کے وکیل نوید نسیم ہیں۔ مقدمے میں یو اے پی اے کی دفعات 13، 17، 18، 38 اور 39 کے علاوہ انڈین پینل کوڈ کی دفعات 120-B، 121، 121-A اور 124-A شامل ہیں۔
ہائی کورٹ آف جموں کشمیر اینڈ لداخ پہلے بھی اسی ایف آئی آر کے سلسلے میں پرہ کی ضمانت کے معاملے پر غور کر چکی ہے۔ مئی 2022 کے ایک فیصلے میں عدالت نے ان کی اپیل منظور کرتے ہوئے ایف آئی آر نمبر 31/2020 میں انہیں ضمانت دی تھی۔ فیصلے میں یو اے پی اے کے ساتھ آئی پی سی کی وہ دفعات بھی شامل ہونے کا ذکر کیا گیا تھا جو مجرمانہ سازش اور ریاست کے خلاف جرائم سے متعلق ہیں۔
سپریم کورٹ کے ریکارڈ میں بھی درج ہے کہ ایف آئی آر نمبر 31/2020 کے مقدمے میں پرہ کے خلاف 20 جولائی 2021 کو الزامات عائد کیے گئے تھے۔ مقدمہ اب بھی زیر سماعت ہے اور پرہ کے خلاف لگائے گئے الزامات کے نتیجے میں ابھی تک کوئی سزا نہیں ہوئی ہے۔ جمعرات کی سماعت اس لیے بھی اہم تھی کیونکہ جموں و کشمیر قانون ساز اسمبلی کا خزاں اجلاس جاری ہے۔
اس اجلاس کے دوران پرہ ایوان میں سرگرم رہے ہیں۔ 21 ستمبر کو انہوں نے التوا کی تحریک پیش کرتے ہوئے جموں و کشمیر میں ریزرویشن کے نظام اور اس کے اوپن میرٹ امیدواروں پر پڑنے والے اثرات پر فوری بحث کا مطالبہ کیا تھا۔
اس سے پہلے انہوں نے جموں و کشمیر میں ایک مسلسل سیاسی عمل شروع کرنے اور برسوں کے تنازع سے متاثرہ لوگوں کے لیے ایک مرتبہ جائزے اور معافی کی اپیل پر مبنی قرارداد بھی پیش کی تھی، تاہم سنگین جرائم کے معاملات میں قانونی کارروائی اور حفاظتی ضوابط برقرار رکھنے کی بات بھی کی تھی۔
اس طرح پرہ کی سیاسی سرگرمیاں ان فوجداری کارروائیوں کے ساتھ ساتھ جاری ہیں جو کئی برسوں سے ان کے ساتھ چل رہی ہیں۔ یہی تضاد ان کے سالگرہ کے پیغام کا مرکزی موضوع تھا۔
پرہ نے لکھا: "ہمارے پاس انتخابات ہیں۔ ہمارے پاس حکومت ہے۔ ہمارے پاس اسمبلی ہے۔ بظاہر معمول کی صورتحال بھی ہے۔‘‘ اس کے بعد انہوں نے اس معمول کے پیچھے موجود اس درد کی طرف اشارہ کیا جسے وہ ابھی تک حل طلب سمجھتے ہیں۔ انہوں نے کہا: "عام کشمیری کے لیے زندگی ایک عجیب تضاد بن گئی ہے: بہت کچھ بدلتا ہے، لیکن حقیقت میں کچھ بھی نہیں بدلتا۔"
پرہ نے کہا کہ وقت گزرنے کے باوجود برسوں کے تنازع کے اثرات ختم نہیں ہوئے۔ انہوں نے لکھا: "کیلنڈر آگے بڑھتا ہے، حکومتیں بدلتی ہیں، انتخابات ہوتے ہیں، ادارے دوبارہ کھلتے ہیں، لیکن زخم باقی رہتے ہیں۔‘‘
’’آج میری سالگرہ ہے،‘‘ پرہ نے لکھا اور کہا کہ سالگرہ کبھی کبھی ’’خود احتسابی‘‘ کا موقع بھی بن سکتی ہے۔ انہوں نے اپنے تجربے کو کشمیر میں سیاسی نمائندگی اور اس سوال سے جوڑا کہ کیا منتخب نمائندے تنازع سے متاثرہ لوگوں کے تجربات کے بارے میں کھل کر بات کر سکتے ہیں۔ انہوں نے لکھا: ’’اگر مجھے اپنی سالگرہ اسمبلی کے بجائے عدالت میں گزارنی پڑے تو کم از کم یہ مجھے ایک بات یاد دلائے۔‘‘
’’ہم صرف تاریخ سے گزرنے کے لیے پیدا نہیں ہوئے، ہم اس وقت بولنے کے لیے پیدا ہوئے ہیں جب تاریخ ہمارے لوگوں کے لیے ناقابل برداشت ہو جائے۔‘‘ وحید الرحمٰن پرہ نے 2024 کے جموں و کشمیر اسمبلی انتخابات میں پلوامہ حلقے سے کامیابی حاصل کی تھی اور اس وقت قانون ساز اسمبلی کے رکن ہیں۔ حالیہ اسمبلی کارروائیوں میں وہ ریزرویشن پالیسی سے لے کر سیاسی مفاہمت تک مختلف معاملات اٹھاتے رہے ہیں۔
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