جموں و کشمیر میں تین ماہ بعد اسکول کھلنے پر تشویش کے بادل چھائے
Published : February 27, 2026 at 8:17 PM IST
سری نگر: جموں و کشمیر میں موسم بہار کی آمد بہت جلد ہو گئی ہے، درجہ حرارت نے فروری کے پچھلے ریکارڈ کو توڑ دیا۔ تین ماہ کی طویل موسم سرما کی تعطیلات کے بعد، پرائمری اور اپر پرائمری اسکول 2 مارچ کو دوبارہ کھلنے والے ہیں۔لیکن کلاس روم کی زندگی کی واپسی سے چند دن پہلے، اسکول کے کیمپس کا ماحول بھاری ہے کیونکہ حکام کی جانب سے اساتذہ کی اہلیت کے امتحان (ٹی ای ٹی) پر غور کرنے کے بعد تدریسی فیکلٹی میں بے چینی پھیل گئی، جس کی وجہ سے کلاسوں کے دوبارہ شروع ہونے پر بے چینی اور تشویش کا ماحول ہے۔
ایک سینئر استاد اور جموں و کشمیر ٹیچرز فورم کے چیف ترجمان ارسلان حبیب نے کہا، "ہمیں طلباء کے استقبال کے لیے تیاری کرنی چاہیے اور ابھی سبق کے منصوبے تیار کرنے چاہئیں۔ لیکن بدقسمتی سے، ہم مستقبل کے بارے میں غیر یقینی صورتحال میں پھنس گئے ہیں۔" برخاستگی کی دھمکی نے اساتذہ کے لیے نفسیاتی صدمہ پہنچایا ہے، جنہیں ڈر ہے کہ ایک ہی امتحان میں نااہلی کے نتیجے میں ان کی برطرفی ہو جائے گی۔ اس سے ان کی برسوں کی خدمات کو داغدار کر دیا جائے گا اور معاشرے میں ان کی بدنامی ہو گی۔"
اس کے بعد، جموں و کشمیر کے اسکول ایجوکیشن ڈیپارٹمنٹ نے 23 فروری کو ایک حکم جاری کیا، جس میں خواہشمند اور حاضر سروس اساتذہ کے لیے ٹیچر کی اہلیت کے امتحان (ٹی ای ٹی) کے انعقاد کے لیے ایک نوڈل ایجنسی تشکیل دی گئی۔ جے اینڈ کے بورڈ آف اسکول ایجوکیشن امتحان کے نصاب کی تیاری کے لیے نیشنل کونسل فار ٹیچر ایجوکیشن کے رہنما خطوط پر عمل پیرا تھا۔ سپریم کورٹ کے حکم کے بعد امتحان دو سال میں مکمل ہونا تھا۔
ستمبر 2025 میں سپریم کورٹ نے لازمی قرار دیا کہ کلاس 1 سے 8 تک کے اساتذہ کو دو سال کے اندر ٹی ای ٹی پاس کرنا ہوگا۔ عدالت نے کہا کہ اس کا فیصلہ 2011 میں ٹی ای ٹی کے لازمی ہونے سے پہلے تعینات اساتذہ پر بھی لاگو ہوتا ہے، یعنی ملک بھر کے نچلے اور پرائمری اسکولوں میں کام کرنے والے لاکھوں اساتذہ کو اپنی ملازمت برقرار رکھنے کے لیے امتحان پاس کرنا ہوگا۔
حکم کے مطابق، اگر وہ ایسا کرنے میں ناکام رہتے ہیں، تو انہیں ٹرمینل فوائد کے ساتھ لازمی ریٹائرمنٹ فراہم کرنے کی ضرورت ہوگی۔ صرف وہ لوگ جن کو ریٹائرمنٹ تک پانچ سال سے کم وقت باقی ہے وہ ٹیسٹ دینے سے مستثنیٰ ہیں۔ تاہم، وہ ٹی ای ٹی کے بغیر ترقی کے اہل نہیں ہوں گے۔ تمام نئے امیدواروں کو ٹی ای ٹی پاس کرنے کی ضرورت ہوگی۔
ملک کے دیگر حصوں کی طرح جموں و کشمیر میں اساتذہ، فیکلٹی اور سیاسی اپوزیشن نے اسے ترک کرنے کا مطالبہ کیا، جس سے حکومت کو درمیانی راستہ اختیار کرنے پر مجبور کیا گیا۔
وزیر تعلیم سکینہ ایتو نے کہا، "جب اسے پورے ہندوستان میں نافذ کیا جائے گا، جموں و کشمیر اسے نافذ کرنے کے لیے آخری جگہ ہوگی۔"
یہ بات سامنے آئی ہے کہ محکمہ تعلیم نے جے کے بوس کے ساتھ مل کر، متعلقہ وزیر سے "منظوری" لیے بغیر آزادانہ طور پر نوڈل ایجنسی کو نامزد کیا۔
لیکن پیپلز کانفرنس کے صدر اور ایم ایل اے سجاد لون اسے ہلکے میں نہیں لے رہے ہیں۔ انہوں نے حکومت سے ٹی ای ٹی پر اپنی پوزیشن واضح کرنے کا مطالبہ کیا اور الزام لگایا کہ حکومت نے حکم نامہ جاری کرکے اور پھر اسے واپس لے کر عوام کو گمراہ کیا ہے۔
انہوں نے طنز کرتے ہوئے کہا کہ کیا حکومت نے کل جھوٹ بولا تھا یا وہ نہیں جانتے کہ کس پر دستخط ہو رہے ہیں۔
جموں و کشمیر میں، اساتذہ سب سے بڑی افرادی قوت ہیں، جن میں 77,000 اساتذہ (60,000 رہبر تعلیم اساتذہ کو چھوڑ کر) 1.4 ملین سے زیادہ طلباء کو پڑھاتے ہیں۔ تاہم، سرکاری اعداد و شمار سے پتہ چلتا ہے کہ تقریباً 13,000 تدریسی اسامیاں خالی ہیں، جن میں جموں میں 7,985 اور کشمیر میں 4,992 شامل ہیں۔
لیکن اساتذہ محسوس کرتے ہیں کہ ٹی ای ٹی انہیں غیر منصفانہ طور پر نشانہ بنا رہا ہے، کیونکہ انہوں نے اپنی تقرری کے وقت مطلوبہ اہلیت کو پورا کیا تھا۔ قانونی نقطہ نظر سے، جاوید احمد، ایک استاد، استدلال کرتے ہیں کہ اگست 2019 میں آرٹیکل 370 کی منسوخی کے بعد مرکزی قوانین کو مرکز کے زیر انتظام علاقے تک بڑھانے کے بعد تعلیم کا حق (2010 میں پورے ہندوستان میں نافذ کیا گیا) کو جموں اور کشمیر تک بڑھا دیا گیا۔
قبل ازیں اساتذہ کی بھرتی جموں و کشمیر ایجوکیشن ماتحت سروس ریکروٹمنٹ رولز اور دیگر ریاستی مخصوص سروس ریگولیشنز کے مطابق کی جاتی تھی، جس میں اساتذہ کی بھرتی کے لیے ضروری قابلیت کے طور پر ٹی ای ٹی یا رہبر تعلیم کی ضرورت نہیں تھی۔
جموں و کشمیر جنرل لائن ٹیچرز فورم کے صدر انور حسین وانی نے کہا، "جموں و کشمیر میں بھرتی کے منفرد فریم ورک اور تربیتی کوششوں پر غور کیے بغیر یکساں ضرورت کو نافذ کرنا مرکزی علاقے کی اصل اور انتظامی صورتحال کی مکمل عکاسی نہیں کر سکتا۔" انہوں نے حکومت پر زور دیا کہ وہ سپریم کورٹ میں نظرثانی کی درخواست دائر کرنے کے امکان پر غور کرے، اس خطے میں بھرتی کے مختلف عمل اور تربیتی فریم ورک کو اجاگر کیا جائے۔
"ایک اچھی طرح سے سوچا ہوا قانونی نقطہ نظر اس بات کو یقینی بنانے میں مدد کرسکتا ہے کہ طویل عرصے سے خدمات انجام دینے والے اساتذہ کو غیر ضروری طور پر ہراساں نہ کیا جائے۔"
حبیب کو ٹی ای ٹی سے استثنیٰ حاصل ہے کیونکہ ان کے پاس صرف پانچ سال کی سروس باقی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ ٹی ای ٹی کیریئر کی ترقی کے بارے میں ہونا چاہیے، نہ کہ ان اساتذہ کو باہر کا راستہ دکھانے کے لئے جو امتحان پاس کرنے میں ناکام رہتے ہیں۔
جس طرح محکمہ تعلیم ٹیچنگ فیکلٹی کو سالانہ انکریمنٹ دینا بند کر دیتا ہے اگر سیکنڈری اور ہائر سیکنڈری کے طلباء امتحانات میں خراب کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہیں، اساتذہ کا کہنا ہے کہ ٹی ای ٹی کو بھی پروموشن یا اساتذہ کی تنخواہوں میں اضافے کو روکنے کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔
جموں و کشمیر میں ٹی ای ٹی لازمی اسکریننگ ٹیسٹ جیسا ہے جو 2015 میں پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کے سابق وزیر تعلیم نعیم اختر نے 60,000 رہبر تعلیم اساتذہ کے لیے تجویز کیا تھا۔ اسکریننگ ٹیسٹ کرانے کا فیصلہ جموں و کشمیر ہائی کورٹ کی طرف سے محکمہ سکول ایجوکیشن کو ہدایت کی گئی کہ وہ آر ای ٹی ایس کے ڈگری سرٹیفکیٹ کی جانچ کرے جنہوں نے فاصلاتی طریقہ سے اپنی ڈگریاں حاصل کیں اور اسکریننگ ٹیسٹ کروائیں۔ یہ اس وقت ہوا جب ایک آر ای ٹی ٹیچر گائے پر مضمون نہیں لکھ سکا۔ اتنا ہی نہیں پرائمری اسکول کے ریاضی کا سوال بھی حل کرنے سے قاصر تھا۔
ہم نے اسکریننگ ٹیسٹ کو چیلنج کیا، اور بعد میں آرڈر کو تبدیل کر دیا گیا۔ جے اینڈ کے رہبر تعلیم اساتذہ کے چیئرمین فاروق تانترے نے کہا کہ آر ای ٹی ایس کے تعلیمی سرٹیفکیٹ کی تصدیق کی گئی تھی، لیکن بعد میں امتحان واپس لے لیا گیا تھا۔ انہوں نے ٹی ای ٹی ٹیسٹ کے لیے بھی ایسا ہی طریقہ اختیار کرنے کا مشورہ دیا۔ برطرفی ہماری تشویش ہے۔ اس کے سنگین سماجی نتائج ہوں گے، کیونکہ 50 سال سے زیادہ عمر کے کسی کو بھی نکالا جا سکتا ہے۔
وزیر تعلیم سکینہ ایتو اساتذہ سے اتفاق کرتی ہیں اور امتحان کو ایک 'توہین' کے طور پر دیکھتی ہیں کیونکہ یہ انہیں کئی دہائیوں کی تدریس کے بعد اپنی قابلیت ثابت کرنے پر مجبور کرتا ہے۔
انہوں نے ای ٹی وی بھارت کو بتایا، "جن لوگوں نے دہائیوں سے امتحانات منعقد کیے ہیں انہیں اب امتحان میں بیٹھنے کے لیے کہا جا رہا ہے۔ یہ بہت ہی توہین آمیز ہے۔ ہم اس معاملے کو کابینہ کے ساتھ اٹھا رہے ہیں اور مزید کارروائی کا فیصلہ کریں گے۔ اس میں فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ سے رجوع کرنا بھی شامل ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ، ہم دیکھیں گے کہ دیگر ریاستیں اس معاملے پر کیسے آگے بڑھتی ہیں۔"