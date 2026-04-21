کشمیر میں دنیا کی سب سے مہنگی مشروم کی کامیاب کاشت، زرعی یونیورسٹی میں ٹرائل رن کامیاب
زرعی یونیورسٹی واڈورہ کیمپس میں گچھی مشروم اگانے کی پہل کی گئی ہے۔ ماہرین کے مطابق یہ تیس ہزار روپے فی کلو فروخت ہوسکتی ہے۔
Published : April 21, 2026 at 12:38 PM IST
بارہمولہ (کوثر عرفات): شمالی کشمیر کے ضلع بارہمولہ کے سوپور کے زرعی یونیورسٹی واڈورہ کیمپس میں دنیا کی سب سے مہنگی مشروم 'گچھی/مورشیلا' (Morchella Mushroom) پر پہلی بار ایک ٹرائل رن کیا گیا اور یہ کافی حد تک کامیاب بھی رہا ہے۔
یونیورسٹی سے وابستہ سائنٹس نے وائس چانسلر سکاسٹ شالیمار کشمیر نظیر احمد گنائی کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ انہوں نے یہ خواب دیکھا تھا کہ اس قسم کا تجربہ کیمپس میں ہونا چاہیے اور آج وہ پورا ہوا ہے، ہم نے پہلے تو اس مارشیلہ مشروم کو واڈورہ کمپس میں اوپن کنڈیشن میں اگایا اور شالیمار کمپس میں اس کو کنٹرول کنڈیشن میں کلٹیویٹ کیا ہے اور ہم اس میں کافی حد تک کامیاب بھی ہوئے ہیں۔
ای ٹی وی بھارت کے ساتھ خصوصی گفتگو کرتے ہوئے سائنٹسٹ انچارج مشروم ڈاکٹر وکاس گپتا نے خوشی کا اظہار کیا اور کہا کہ یہ ٹرائل رن کافی کامیاب ہوا ہے اور ہم کو امید ہے کہ آنے والے وقت میں ہم اس پر اور کام کریں گے۔ ہمارا خواب ہے کہ ہم کسان کو خود کفیل بنائیں اس کے حوالے سے ہم کام اور مخنت کریں گے۔انہوں نے بتایا کہ یہ دنیا کا سب سے بہترین مشروم ہے اور یہ تیس سے چالیس ہزار روپے فی کلو فروخت ہو سکتا ہے اور اس کا میڈیسنل ویلو کافی اچھا ہے۔
انہوں نے کہا کہ ہم نے دیکھا ہے کہ یہ مشروم کشمیر کے اوپری جنگلات میں پایا جاتا ہے لیکن جب لوگ اس کو وہا سے لاتے تھے تو جنگل کے ایکو سسٹم کو نقصان ہوتا تھا لیکن اب ہم اس کو کسان تک پہنچانے کے حوالے سے کام کرتے آرے ہیں اور ہم کو پورا یقین ہے کہ اس سے ہمارے کسان کو کافی فائدہ ملنے والا ہے۔ ڈاکٹر وکاس گپتا نے بتایا کہ جموں کشمیر کے علاوہ ہماچل پردیش، اور اتراکھنڈ میں یہ کن گوچی مشروم کافی پایا جاتا ہے اور کپواڑہ،گاندربل، بدروا،کشتواڑ اس کا ہاٹ بڈ ہے۔
اس ضمن میں ریسرچ اسوسی ایشن مشروم ڈاکٹر نسیمہ نے بتایا کہ یہ مارشیلہ مشروم کافی خاص ہے اور اس کے پیچھے ہم نے کافی زیادہ محنت کی ہے اور ہم سب کافی خوش ہے کیونکہ ہم جو بھی ریسرچ کرتے ہیں اس کا ایک ہی مقصد ہوتا ہے کسانوں کے روزگار میں اضافی کرنا کیونکہ کشمیر میں کافی بے روزگاری ہے اور ہم کوشش کرتے ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ کسان بھائیوں کی مدد کریں۔