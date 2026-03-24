اسلامک یونیورسٹی اونتی پورہ میں عالمی یوم آب منایا گیا
آئی یو ایس ٹی، اونتی پورہ میں منعقدہ تقریب میں ماہرین نے عالمی یوم آب پر پانی کے دانشمندانہ استعمال پر زور دیا۔
Published : March 24, 2026 at 2:08 PM IST
پلوامہ(شبیر بٹ): اسلامک یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی، اونتی پورہ، (IUST) کی جانب سے عالمی یومِ آب کے سلسلے میں ایک پروگرام کا انعقاد کیا گیا، جس میں پانی کے تحفظ اور اس کے پائیدار استعمال کی اہمیت کو اجاگر کیا گیا۔ پروگرام میں یونیورسٹی اساتذہ اور طلبہ کی بڑی تعداد نے شرکت کی اس کے کے علاوہ ماہرین نے بھی شرکت کرکے حاضرین کو اپنے خیالات سے آگاہ کیا۔
تقریب کے مہمان خصوصی آئی یو ایس ٹی کے وائس چانسلر پروفیسر شکیل احمد رمشو تھے، جنہوں نے اپنے خطاب میں پانی کے وسائل کے دانشمندانہ استعمال اور آئندہ نسلوں کے لیے اس کے تحفظ کی ضرورت پر زور دیا۔
پروگرام کے دوران مقررین نے پانی کے بحران سے نمٹنے کے لیے مؤثر حکمت عملی اپنانے اور عوام میں بیداری پیدا کرنے کی اہمیت پر بھی روشنی ڈالی۔ میڈیا کے ساتھ بات کرتے ہوئے پروفیسر رومشو نے بتایا کہ "ہمیں بڑھتے ہوئے خطرات کا سامنا ہے، بدلتے ہوئے آب و ہوا اور پانی سے متعلق آفات سے لے کر مالیاتی کمیوں تک، سماجی اصولوں سے لے کر حکمرانی کے خلاء تک، ہمیں ہر ایک کو اپنا بھرپور کردار ادا کرنے کی ضرورت ہے: پانی کو ایک مشترکہ بھلائی کے طور پر سنبھالنا اور مستقبل کے لیے لچک پیدا کرنا ہوگا۔"
روشمو کے مطابق: "اس میں مردوں اور لڑکوں کو سب کے لیے محفوظ پانی، صفائی ستھرائی اور حفظان صحت کو فروغ دینے، اور عورتوں اور لڑکیوں کو پیچھے رکھنے والے اصولوں اور طرز عمل کو چیلنج کرنے میں بطور اتحادی شامل کرنا شامل ہے۔ تب ہی محفوظ پانی کی خدمات ہر کسی کی ضروریات کو پورا کر سکتی ہیں – خواتین اور لڑکیوں کو صحت مند، زیادہ بھرپور زندگی گزارنے کے لیے بااختیار بنانا – اور پانی کو پائیدار ترقی اور صنفی مساوات کے لیے ایک قوت بنانا جس سے ہم سب کو فائدہ ہوتا ہے۔
