ورلڈ تھیٹر ڈے کے موقع پر اسلامک یونیورسٹی میں تقریب کا اہتمام
Published : March 27, 2026 at 6:56 PM IST|
Updated : March 27, 2026 at 7:26 PM IST
ترال : (شبیر بھٹ) اسلامک یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے حبہ خاتون سینٹر فار کشمیری لینگویج اینڈ لٹریچر اور ینگ ڈراماٹسٹس سوسائٹی نے جموں و کشمیر اکیڈمی آف آرٹ، کلچر اینڈ لینگویجز، سرینگر کے اشتراک سے آج ورلڈ تھیٹر ڈے کے موقع پر ایک پروقار تقریب کا انعقاد کیا۔
تقریب میں اساتذہ، طلبہ، فنکاروں اور تھیٹر سے وابستہ شخصیات کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ پروگرام کے دوران عالمی شہرت یافتہ ڈرامہ نگار کرسٹوفر مارلو کے شہرۂ آفاق انگریزی ڈرامہ ڈاکٹر فاسٹس کا معروف کشمیری ادیب ڈاکٹر سوہن لال کول کی جانب سے کیا گیا کشمیری ترجمہ پیش کیا گیا، جسے حاضرین نے بے حد سراہا۔ فنکاروں کی شاندار اداکاری اور پیشکش نے سامعین کو خوب محظوظ کیا۔
تقریب کا مقصد تھیٹر کی اہمیت کو اجاگر کرنا، نوجوان فنکاروں کی حوصلہ افزائی کرنا اور کشمیر میں ڈرامائی روایت کو فروغ دینا تھا۔ مقررین نے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ تھیٹر معاشرے کی عکاسی کا ایک مؤثر ذریعہ ہے اور نوجوان نسل کو اس فن سے جوڑنا وقت کی اہم ضرورت ہے۔
میڈیا کے ساتھ بات کرتے ہوئے کلچرل اکادمی کے نمایندہ ڈاکٹر افتخار احمد نے بتایا کہ ورلڈ تھیٹر ڈے کو منانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ کشمیر کے شاندار تھیٹر کی عظمت رفتہ کو بحال کیا جا سکے