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اودھم پور میں عالمی یوم اوزون پر بیداری پروگرام اور شجرکاری کا اہتمام
اودھم پور کے ایک اسکول میں منعقدہ بیداری پروگرام کے موقعے پر شجرکاری کا بھی اہتمام کیا گیا۔
Published : September 16, 2026 at 1:54 PM IST
ادھم پور: (آشیش دت) ماحولیاتی تحفظ اور کرہ ارض کو محفوظ بنانے کے لیے آج دنیا بھر میں اوزون کا عالمی دن منایا جا رہا ہے۔ اس موقعے کی مناسبت سے جموں و کشمیر کے ادھم پور میں عالمی یوم اوزون کا اہتمام کیا گیا، جہاں محکمہ جنگلات کی جانب سے اسکولی طلبہ کو اوزون لیئر کی اہمیت اور ماحولیات کے تحفظ کی ضرورت کے بارے میں بیدار کرنے کے لیے ایک آگاہی پروگرام کا انعقاد کیا گیا۔
ادھم پور کی ہیپی ماڈل اسکول میں منعقدہ اس تقریب میں ڈی ایف او اودھم پور، سندیپ بہیرا (آئی ایف ایس) نے مہمانِ خصوصی کے طور پر شرکت کی۔ انہوں نے خود طلبہ سے بات چیت کی اور ایک پریزینٹیشن پیش کی، جس میں اوزون کی تہہ کی اہمیت، اس کو پہنچ رہے نقصانات کی وجوہات اور ماحولیاتی تحفظ میں نوجوانوں کے کردار پر روشنی ڈالی گئی۔
اس پروگرام میں شجرکاری کی ایک مہم بھی شامل تھی، جس میں ڈی ایف او سندیپ بہیرا کے ساتھ ساتھ ہیپی ماڈل اسکول کے ڈائریکٹر ڈاکٹر منیش گلاٹی، اساتذہ اور بچوں نے مل کر پودے لگائے اور قدرت کے تحفظ اور ایک سرسبز ماحول کو فروغ دینے کا عہد کیا۔ اس بیداری پروگرام اور شجر کاری کا مقصد طلبہ میں ماحولیاتی بیداری پھیلانا اور انہیں تحفظِ فطرت کے ذمہ دار سفیر بننے کی ترغیب دینا تھا۔