’مادری زبان ہماری شناخت، اس کا تحفظ اور فروغ ہماری ذمہ داری‘
مادری زبان کے عالمی دن پر سرینگر میں منعقدہ ایک تقریب کے دوران علاقائی زبانوں میں مہارت رکھنے والے شعراء نے اپنا کلام پیش کیا۔
Published : February 21, 2026 at 6:00 PM IST
سرینگر (پرویز الدین): مادری زبان کسی بھی قوم کی ثقافت، وقار اور شناخت کی علامت ہوتی ہے۔ یہ صرف بات کرنے یا خیالات کے اظہار کا ذریعہ نہیں بلکہ ایک وسیع پل ہے جو ہمیں اپنی تاریخ، تہذیب، معاشرت اور سوچ کے گہرے پہلوؤں سے روشناس کراتا ہے۔
آج مادی زبان کا کا عالمی دن منایا جا رہا ہے۔ اس دن زبان کی اہمیت اور تحفظ کے حوالے سے آگاہی کے طور مختلف سمینار، سمپوزیم اور دیگر تقاریب کا انعقاد عمل میں لایا جاتا ہے۔ اسی نسبت سے یعنی مادری زبان کے عالمی دن کے موقع پر کلچرل اکیڈمی کی جانب سے سرینگر میں ایک خاص مشاعرہ کا انعقاد عمل میں لایا گیا، جس میں الگ الگ علاقائی زبانوں میں مہارت اور دسترس رکھنے والے شعراء حضرات نے اپنا اپنا کلام پیش کیا۔ وہیں مادی زبانوں کی اہمیت و افادیت کو بھی اجاگر کیا گیا۔
اس موقع پر ماہرین نے کہا کہ ’’آج کے دن کا مقصد صرف زبان کے استعمال کو فروغ دینا نہیں بلکہ ثقافتی شناخت، تاریخی ورثہ اور قومی شعور کی حفاظت اور ترویج بھی ہے۔ یہ دن ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ہر زبان ایک قوم کی اجتماعی یادداشت، روایت اور تہذیبی میراث کی عکاس ہوتی ہے، اور اس کے بغیر کوئی بھی قوم اپنی اصل پہچان کھو دیتی ہے۔‘‘
پروفیسر شاد رمضان نے مشاعرے میں شریک ان نوجوان شعراء کے کلام کو سراہا، جنہوں نے کشمیری زبان میں اپنا کلام پیش کیا۔ انہوں نے کہا: ’’میں اپنی کشمیری زبان کے حوالے سے مایوس نہیں ہوں اور ہمیں کسی بھی صورت مایوس بھی نہیں ہونا چائیے۔ اس زبان کے بولنے اور لکھنے والے بہت ہیں۔ ہماری مادری زبان ’کشمیری‘ دن بدن فروغ پا رہی ہے، تاہم اس کی ترقی اور ترویج کے لیے اپنے بچوں اور نئی پود سے کشمیری زبان میں ہی بات کرنی چاہئے۔‘‘
افسانہ نگار مشتاق احمد مشتاق نے کہا کہ امسال مادری زبان کے عالمی دن پر جو تھیم تیار کی گئی ہے اس کو براہ راست نوجوانوں سے مخاطب ہوکر بنایا گیا ہے۔ ’’اس تھیم کا مطلب یہ ہے کہ مادری زبان کے فروغ اور ترقی میں نوجوانوں کا کردار اہم بنتا ہے۔ کسی بھی خطے کی مادری زبان کی بقا کے لیے نوجوان نہ صرف وارث ہیں بلکہ اداکار بھی۔ نوجوانوں کو بنا کسی شرم یا ہچکچاہٹ کے اپنی مادری زبان میں کرنی چاہیے جبکہ کشمیری بہتر طور سیکھنے کی جانب بھی اپنی توجہ مرکوز کرنی چاہیے جو کہ وقت کا اہم تقاضا ہے۔‘‘
اداکار اور ہدایت کار مشتاق علی احمد خان کہتے ہیں کہ ’’مادری زبان کی اہمیت کافی اہم ہے۔ جتنی بھی اہمیت ہم اپنی مادری زبان کو دیں گے اتنی ہماری نئی نسل کے لیے فائدہ مند ہے۔ کیونکہ جو ہم قلم کی صورت میں دوسروں تک پہنچانے کے خواہشمند ہوں گے وہ اپنی مادری زبان کے ذریعے ہم موثر اور بہتر طریقے سے منتقل کر سکتے ہیں۔ دیگر زبانوں کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنے بچوں کو کشمیری بولنے، پڑھنے اور لکھنے کی جانب بھی فکر پیدا کرنی چائیے۔ یہی آج کے مادری زبان کے عالمی دن کا مدعا و مقصد ہے۔‘‘
انسان سمیت کرہ ارض پر موجود ہر ذی روح اپنی اپنی جنس سے مخاطب ہونے کے لیے زبان کا استعمال کرتے ہوئے جذبات و احساسات کا اظہار کرتا ہے۔ اگر ہم اس حوالے سے روئے زمین پر موجود انسان کی بات کریں - جسے خالق کائنات نے اشرف المخلوقات کا درجہ دے رکھا ہے- ان کی تعداد دنیا میں اس وقت اربوں نفوس پر مشتمل ہے اور یہ کئی ارب افراد اپنے اپنے خیالات، جزبات کے اظہار کیلئے بھی مختلف قسم کی زبانیں بولتے ہیں، جن میں سے کئی زبانیں اب معدوم ہوگئیں اور کئی زبانیں ختم ہونے کے دہانے پر ہیں کیونکہ ان زبانوں کے بولنے والوں نے دوسری زبانوں کا سہارا لینا شروع کر دیا جس کے باعث اب مزید زبانوں کو بھی خطرات لاحق ہوتے جا رہے ہیں۔
مادری زبان کا دن بین الااقوامی سطح پرلسانیات کو فروغ دینے اور ثقافت کو بچانے، لسانی تنوع کی بقا کے بارے میں بیداری پیدا کرنے کے لیے منایا جاتا ہے۔ ہرسال دنیا بھر میں 21 فروری کو یوم مادری زبان منایا جاتا ہے۔ اس دن کا آغاز سنہ 2000میں مادری زبانوں کے تحفظ کی غرض سے شروع کیا گیا۔ اس دن کو پہلی بار اقوام متحدہ کی تعلیمی، سائنسی اور ثقافتی تنظیم نے متعارف کرایا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ سب سے پہلے یوم مادری زبان بنگلہ دیش میں منایا گیا تھا۔
گلوبلائزیشن اور ڈیجیٹلائزیشن کے دور میں کئی مقامی زبانیں معدومیت کے دہانے پر ہیں۔ اقوام متحدہ نے اس مسئلے کو تسلیم کیا اور اس دن کا آغاز کیا تاکہ لوگوں کو اپنی مادری زبان کا احترام اور اس کی اہمیت کو تسلیم کرنے کے ترغیب دی جا سکے۔ ہر زبان ایک میراث ہے جسے ثقافتی تنوع اور بین الثقافتی مکالمے کو یقینی بنانے کے لیے محفوظ کرنے کی ضرورت ہے۔
امریکی شاعر اولیور وینڈیل ہومز کے مطابق: ’’زبان روح کا خون ہے جس میں خیالات چلتے ہیں اور وہ پروان چڑھتے ہیں۔‘‘ جیک ایڈورڈ کے مطابق ’’مادری زبان کے بغیر قوم کیا ہے؟‘‘ مہاتما گاندھی کے مطابق ’’مجھے اپنی مادری زبان سے اپنی ماں کے سینے کے ساتھ چمٹے رہنے کی طرح رہنا پسند ہے۔ کیونکہ یہی مجھے زندہ رہنے میں مدد دیتی ہے۔ اور ہر شخص کو اپنی مادری زبان میں تعلیم حاصل کرنا چاہیے۔‘‘ آئیے آج بین الاقوامی مادری زبان کے دن ہم عہد کرتے ہیں کہ ہم اپنی مادری زبان کی بقا کے لیے عام بول چال میں اپنی مادری زبان کا استعمال کریں گے اور اپنی مادری زبان کا تحفظ کریں گے۔
