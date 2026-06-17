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جموں و کشمیر کے گلمرگ میں دنیا کا بلند ترین گرین گالف
جموں و کشمیر کے گلمرگ میں دنیا کا بلند ترین گرین گالف
Published : June 17, 2026 at 9:53 AM IST
گلمرگ، جموں و کشمیر (کوثر عرفات): مشہور سیاحتی مقام گلمرگ اگرچہ دنیا بھر میں اپنی خوبصورتی اور دلکش مناظر کے لیے مقبول ہے اور ہر سال لاکھوں کی تعداد میں پوری دنیا سے سیاح اس خوبصورت وادی سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔
موسم سرما میں جب گلمرگ کی پہاڑوں پر برف ہوتی ہے اور سیاح سیر و تفری کرنے کے لئے اتے ہے وہی جب موسم بہار ہوتا ہے تو تب بھی سیاح ان وادیوں میں یہ خوبصورت موسم سے لطف اندوز ہوتے ہے۔
اس وقت اگر ہم گلمرگ کی بات کرے تو سیاح کافی تعداد میں گلمرگ کا رخ کر رہے ہے۔
اس وقت سیاحوں کی ایک بڑی تعداد گلمرگ میں واقع دنیا کے سب سے اونچے گرین گولف کورس میں گولف کھیلنے میں مصروف ہے۔
گلمرگ گالف کورس نہ صرف کشمیر بلکہ دنیا بھر میں ایک منفرد شناخت رکھتا ہے۔ سرسبز و شاداب میدانوں اور برف سے ڈھکے پہاڑوں کے درمیان واقع یہ سیاحوں اور گولف کے شوقینوں کو یکساں طور پر اپنی طرف متوجہ کرتا ہے۔
یہ گولف کورس تقریباً 2,650 میٹر (8,694 فٹ) کی بلندی پر واقع ہے، جو اسے دنیا کے سب سے اونچے سبز گولف کورسز میں سے ایک بناتا ہے۔ اس میں 18 سوراخ ہیں اور اسے ہندوستان کا سب سے طویل گولف کورس بھی سمجھا جاتا ہے۔
یہ کورس اپریل سے نومبر تک کھلا رہتا ہے، جب کہ سردیوں کے دوران، شدید برف باری کی وجہ سے اسے اسکیئنگ اور دیگر موسم سرما کے کھیلوں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔
جون اور ستمبر کے درمیان، یہاں مختلف قسم کے جنگلی پھول کھلتے ہیں، جو اس کی قدرتی خوبصورتی کو مزید بڑھاتے ہیں۔
ان دنوں موسم کی ناسازگاری کے باعث ملک اور بیرون ملک سے سیاحوں کی ایک بڑی تعداد یہاں کی سیر کر رہی ہے اور قدرتی خوبصورتی سے لطف اندوز ہوتے ہے۔
آپ کو بتادیں کہ سیاحتی مقام گلمرگ میں ایک سو سال سے زیادہ کا گولف کورس ہے۔ یہ برطانوی دور حکومت میں 1911 میں قائم کیا گیا تھا، اور پہلی گولف چیمپئن شپ 1922 میں یہاں منعقد ہوئی تھی۔