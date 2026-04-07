صحت کا عالمی دن: آج بھی مریض علاج کے لئے گھنٹوں اور جراحی کی خاطر مہینوں انتظار پر کرنے مجبور
Published : April 7, 2026 at 5:06 PM IST
سرینگر (پرویز الدین) دنیا بھر کے ساتھ ساتھ جموں کشمیر میں 7 اپریل کو صحت کا عالمی دن منایا جاتا ہے۔ ہر سال کی طرح امسال بھی عالمی ادارہ صحت بے شعبہ طب میں سائنس کی ایجادات اور تجربات کا بیماریوں کو دور کرنے کی اہمیت کو اجاگر کیا ہے عالمی یوم صحت کا مقصد صحت مند طرز زندگی اور صحت کی دیکھ بھال کے مضبوط نظام کو فروغ دینا ہے۔ یہ مشاہدہ ذہنی، جسمانی اور سماجی بہبود کی اہمیت کو بھی اجاگر کرتا ہے اور عام لوگوں کو مختلف بیماریوں سے متعلق آگہی بھی فراہم کی جاتی ہیں۔لیکن جموں کشمیر میں آج بھی ٹریشری کئیر اسپتالوں، ضلع اور سب ضلع استپال میں لوگوں کی ایک بڑی تعداد او پی ڈی میں اپنی باری کا انتظار کرتے ہوئے گھنٹوں اسپتالوں میں گزارنے پر مجبور ہیں۔ وہیں بڑے اسپتالوں میں بھی ڈاکٹروں اور طبی عملے کی کمی کے باعث سرجریز کی خاطر مہینوں انتظار کرتے رہتے ہیں۔
جموں و کشمیر خاص کر وادی کشمیر میں صحت عامہ کی دیکھ بھال کے اہم چلیجبز کا سامنا ہے۔ جس کا اندازدہ اس بات سے لگایا جاسکتا ہے کہ ہر 3500 افراد کے لیے ایک ڈاکٹر دستیاب ہے۔ دیہی علاقوں میں شہری علاقوں کی مقابلے میں برا حال ہے۔ جہاں پرائمری ہیلتھ مراکز میں 700 سے زائد ڈاکٹروں اور ماہرین کی کمی پائی جاتی ہے۔
طبی شعبے میں پیش رفت کے باوجود مریضوں کی بھیڑ بھاڑ سے اسپتالوں، ناقص انفراسڑا اور دیہی مراکز میں آلات کی کمی کے ساتھ جدوجہد کررہا ہے۔ دوردراز اور دیہی علاقوں میں بہت سے ذیلی مراکز اور پی ایچ سی میں ضروری سامان، بجلی اور بعض اوقات ناکافی عمارت کی کمی پائی جاتی ہے۔ ایسے میں کمیونٹی مراکز میں 50 فیصد ماہر ڈاکٹروں کی اسامیاں خالی پڑی ہیں۔
سرینگر اور جموں کے ٹریشری نگہداشت کے اہسپتال ریفر مریضوں سے بھرے پڑے ہیں جس کی وجہ سے اسپتالو کے واڈروں میں ہجوم اور طویل انتظار کرنا پڑتا ہے۔ رپورٹس کے مطابق ہر2461 افراد میں ایک ڈاکٹر دستیاب ہے ایک صحت کی سہولیت تقریباً 3500 لوگوں پر محیط ہے۔ دیہی علاقوں میں ضروری افراد کے لیے خالی آسامیوں کی شرح ذیادہ ہے۔ این ایچ ایم کے تحت ڈاکٹروں میں 19 فیصد کمی ہے۔
وادی کشمیر میں گزشتہ کئی دہائیوں کی طرح رواں برس بھی مریضوں کو علاج و معالجے کے لیے گھنٹوں قطاروں میں انتظار کرنا پڑتا ہے جبکہ جراحیوں کے لیے یہی انتظار کئی مہینوں کا ہوتا ہے۔ اس تاخیر کی بڑی وجہ نہ صرف بنیادی ڈھانچے کی کمی اور صحت و طبی تعلیم کے اعلی افسران کی عدم توجہ ہے۔
محکمہ طبی تعلیم کا کہنا ہے کہ اس بات میم کوئی شک نہیں ہے کہ اسپتالوں کو بنیادی ڈھانچے اور عملے کی کمی درپیش ہے لیکن جن شعبہ جات میں 50 فیصد سے زائد ڈاکٹر تعینات ہیں وہاں پر بھی مریضوں کو 3 سے 8 ماہ تک سرجری کی خاطر انتظار کرنا پڑتا ہے۔ مذکورہ افسران کا کہنا ہے کہ جب تک نہ سنئیر ڈاکٹروں کی جواب طلبی نہیں ہوگی تب تک او پی ڈی رش اور سرجریز کے منتظر مریضوں کی تعداد میں کمی نہیں آسکتی ہے۔