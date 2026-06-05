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عالمی یوم ماحولیات کے موقع پر ڈی جی پی نے اننت ناگ میں شجرکاری مہم کا آغاز کیا، ماحولیاتی تحفظ کو اجتماعی ذمہ داری قرار دیا
مہم کا مقصد پولیس اہلکاروں اور عام شہریوں میں ماحول دوست طرزِ زندگی اور قدرتی وسائل کے تحفظ کے حوالے سے شعور بیدار کرنا ہے۔
Published : June 5, 2026 at 3:14 PM IST
اننت ناگ، جموں و کشمیر (اشفاق احمد میر): عالمی یومِ ماحولیات کے موقع پر ڈائریکٹر جنرل آف پولیس جموں و کشمیر، نلین پربھات نے ضلع اننت ناگ میں شجرکاری مہم کا باقاعدہ آغاز کرتے ہوئے ماحولیاتی تحفظ، سرسبز و شاداب ماحول کے فروغ اور عوامی بیداری کے عزم کا اعادہ کیا۔
شجرکاری مہم کا افتتاح دیودار کا پودا لگا کر کیا گیا، جو قدرتی ماحول کے تحفظ، جنگلات کے فروغ اور ماحولیاتی توازن برقرار رکھنے کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ اس موقع پر ڈی جی پی نے ماحولیات کے تحفظ کو وقت کی اہم ضرورت قرار دیتے ہوئے کہا کہ موسمیاتی تبدیلیوں اور ماحولیاتی چیلنجز سے نمٹنے کے لیے اجتماعی کوششیں ناگزیر ہیں۔
قدرتی وسائل کے تحفظ کے حوالے سے شعور بیداری
پولیس انتظامیہ کے مطابق اس مہم کا مقصد نہ صرف سبزہ زاروں میں اضافہ کرنا ہے بلکہ پولیس اہلکاروں اور عام شہریوں میں ماحول دوست طرزِ زندگی اور قدرتی وسائل کے تحفظ کے حوالے سے شعور بیدار کرنا بھی ہے۔ انہوں نے کہا کہ درخت لگانا مستقبل کی نسلوں کے لیے ایک بہتر اور محفوظ ماحول کی ضمانت ہے۔
ملازمین و عوام کے درمیان ماحولیاتی آگاہی کو فروغ
کشمیر زون پولیس نے اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم "ایکس" پر جاری ایک بیان میں کہا کہ عالمی یومِ ماحولیات کے موقع پر ڈی جی پی جموں و کشمیر نالین پربھات نے اننت ناگ میں دیودار کا پودا لگا کر شجرکاری مہم کا آغاز کیا، جس کا مقصد ماحولیاتی تحفظ، سبزہ زار میں اضافہ اور ملازمین و عوام کے درمیان ماحولیاتی آگاہی کو فروغ دینا ہے۔
ماحولیات کے تحفظ کے لیے ذمہ داری ادا کریں
اس موقع پر پولیس افسران اور اہلکاروں نے بھی شجرکاری مہم میں حصہ لیا اور ماحولیات کے تحفظ کے لیے اپنی ذمہ داری ادا کرنے کے عزم کا اظہار کیا۔ مقررین نے کہا کہ درخت نہ صرف ماحول کو آلودگی سے بچانے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں بلکہ قدرتی حسن، حیاتیاتی تنوع اور موسمی توازن کو برقرار رکھنے میں بھی معاون ثابت ہوتے ہیں۔
قدرتی وسائل کے تحفظ کے پیغام کو عام کرنا ضروری
شجرکاری مہم کو جموں و کشمیر پولیس کی سماجی ذمہ داریوں اور عوامی فلاح و بہبود کے لیے جاری اقدامات کا ایک اہم حصہ قرار دیا جا رہا ہے، جس کے ذریعے معاشرے میں ماحول دوست سوچ کو فروغ دینے اور قدرتی وسائل کے تحفظ کے پیغام کو عام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔