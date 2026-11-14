ETV Bharat / jammu-and-kashmir
عالمی یومِ ذیابیطس پر انڈور اسٹیڈیم ترال میں خصوصی یوگا پروگرام، متوازن غذا اور ورزش کو معمول بنانے پر زور
پروگرام کا مقصد عوام میں ذیابیطس کے مرض سے متعلق بیداری پیدا کرنا اور لوگوں کو صحت مند طرزِ زندگی اپنانے کی ترغیب دینا تھا۔
Published : November 14, 2026 at 12:01 PM IST
ترال، جموں وکشمیر (شبیر بھٹ): عالمی یومِ ذیابیطس ( 2026 World Diabetes Day) کے موقع پر جنوبی کشمیر کے سب ڈویژن ترال کے انڈور اسٹیڈیم میں ایک خصوصی یوگا پروگرام کا انعقاد کیا گیا، جس میں مختلف علاقوں سے تعلق رکھنے والے شہریوں کی ایک بڑی تعداد نے شرکت کی۔ اس پروگرام کا بنیادی مقصد عوام میں ذیابیطس (شوگر) کے مرض سے متعلق شعور بیدار کرنا اور انہیں صحت مند طرزِ زندگی اپنانے کی ترغیب دینا تھا۔
تقریب کی تفصیلات، انتظامیہ کے پیغام اور اس مرض کے پھیلاؤ سے متعلق اہم نکات درج ذیل ہیں:
یوگا مشقیں اور ماہرین کی ہدایات
پروگرام کے دوران ماہرین نے شرکاء کو یوگا کی مختلف عملی مشقیں کروائیں اور انہیں جسمانی و ذہنی صحت برقرار رکھنے کے حوالے سے باقاعدہ ورزش کی افادیت سے آگاہ کیا۔ مقررین نے اس بات پر زور دیا کہ ذیابیطس ایک ایسا مرض ہے جس سے بچاؤ اور اس پر قابو پانے کے لیے بروقت احتیاطی تدابیر، متوازن غذا اور روزمرہ جسمانی سرگرمیاں انتہائی اہم کردار ادا کرتی ہیں۔
ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ترال کا خطاب
پروگرام سے خطاب کرتے ہوئے ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر (ADC) ترال ساجد نقاش نے کہا کہ ذیابیطس سے بچاؤ اور اس پر قابو پانے کے لیے یوگا، باقاعدہ ورزش اور متوازن غذا بنیادی اہمیت رکھتے ہیں۔
انہوں نے عوام پر زور دیا کہ وہ اپنی صحت کے حوالے سے سنجیدگی اختیار کریں، کھانے پینے کی عادات میں بہتری لائیں اور یوگا سمیت دیگر جسمانی سرگرمیوں کو اپنی روزمرہ زندگی کا معمول بنائیں۔ ان کا کہنا تھا کہ ایسا کرنے سے نہ صرف ذیابیطس بلکہ طرزِ زندگی سے جڑی دیگر سنگین بیماریوں کے خطرات کو بھی کم کیا جا سکتا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ایک صحت مند معاشرے کی تشکیل کے لیے عوام میں بیماریوں سے متعلق بیداری پیدا کرنا وقت کی اہم ضرورت ہے۔
شرکاء کی دلچسپی اور عالمی صورتحال
اس موقع پر مقامی شرکاء نے یوگا سیشن میں بھرپور دلچسپی کا مظاہرہ کیا۔ تقریب کے اختتام پر اس عزم کا اعادہ کیا گیا کہ عوام میں صحت اور بیماریوں سے بچاؤ کا شعور اجاگر کرنے کے لیے مستقبل میں بھی اس طرح کی سرگرمیوں کا سلسلہ جاری رکھا جائے گا۔
واضح رہے کہ اس وقت دنیا بھر میں کروڑوں افراد ذیابیطس کے مرض سے متاثر ہیں، جب کہ بھارت میں بھی یہ بیماری بڑی تیزی سے پھیل رہی ہے، جس کی روک تھام کے لیے طبی ماہرین باقاعدہ ورزش اور سادہ غذا کے استعمال کو بہترین حل قرار دے رہے ہیں۔