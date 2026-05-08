ضلع اسپتال رامبن میں خون عطیہ کرنے کا عالمی دن جوش و خروش کے ساتھ منایا گیا
چیف میڈیکل آفیسر ڈاکٹر کمل زاڈو نے عوام سے اپیل کی کہ وہ خون عطیہ کرنے سے متعلق خدشات اور غلط فہمیوں کو دور کریں
Published : May 8, 2026 at 5:41 PM IST
رامبن( نواز رونیال): ضلع رامبن میں عالمی یومِ خون عطیہ نہایت جوش و خروش اور انسانی خدمت کے جذبے کے ساتھ منایا گیا۔ اس سلسلے میں ضلع اسپتال رامبن میں ایک خصوصی رضاکارانہ خون عطیہ کیمپ کا انعقاد کیا گیا، جس کا افتتاح ضلع ترقیاتی کمشنر رامبن محمد الیاس خان نے کیا۔ اس موقع پر ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر رامبن ورنجیت چاڑک، چیف میڈیکل آفیسر رامبن ڈاکٹر کمل جی زادو، محکمہ صحت کے دیگر افسران، طبی عملہ، کیو آر ٹی (QRT) کے اراکین، سماجی کارکنان اور بڑی تعداد میں مقامی لوگ موجود تھے۔
تقریب کے دوران مقررین نے خون عطیہ کی اہمیت پر روشنی ڈالتے ہوئے کہا کہ خون کا عطیہ ایک عظیم انسانی خدمت ہے، جس کے ذریعے کئی قیمتی جانوں کو بچایا جا سکتا ہے، خصوصاً سڑک حادثات، ہنگامی حالات اور پیچیدہ بیماریوں میں مبتلا مریضوں کے لیے بروقت خون کی دستیابی نہایت ضروری ہوتی ہے۔ضلع ترقیاتی کمشنر محمد الیاس خان نے ذرائع ابلاغ کے نمائندوں سے بات کرتے ہوئے کہا کہ نوجوانوں کو سماجی خدمت کے ایسے پروگراموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینا چاہیے۔
تاکہ معاشرے میں انسانیت، ہمدردی اور بھائی چارے کے جذبے کو فروغ مل سکے۔ انہوں نے رضاکارانہ طور پر خون عطیہ کرنے والے افراد کی سراہنا کرتے ہوئے کہا کہ ان کا یہ عمل دوسروں کے لیے ایک بہترین مثال ہے۔چیف میڈیکل آفیسر ڈاکٹر کمل زاڈو نے بھی عوام سے اپیل کی کہ وہ خون عطیہ کرنے سے متعلق پائے جانے والے خدشات اور غلط فہمیوں کو دور کریں اور ضرورت مند مریضوں کی مدد کے لیے آگے آئیں۔ انہوں نے کہا کہ صحت مند انسان کے لیے خون عطیہ کرنا محفوظ عمل ہے اور اس سے انسانی جانیں بچانے میں مدد ملتی ہے۔
اس موقع پر کیو آر ٹی کے اراکین اور مقامی نوجوانوں نے رضاکارانہ طور پر خون عطیہ کیا، جبکہ محکمہ صحت کی جانب سے عطیہ دہندگان کے طبی معائنے اور دیگر ضروری سہولیات بھی فراہم کی گئیں۔ تقریب کے اختتام پر ضلع انتظامیہ اور محکمہ صحت نے عوام سے اپیل کی کہ وہ مستقبل میں بھی ایسے انسانی خدمت کے پروگراموں میں حصہ لیتے رہیں تاکہ ضرورت مند مریضوں کو بروقت خون کی فراہمی یقینی بنائی جا سکے۔