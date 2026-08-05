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ترال میں انسانی و جنگلی حیات کے تصادم سے نمٹنے کے لیے ورکشاپ، محکمہ وائلڈ لائف نے آگاہی مہم پر زور دیا
اہلکاروں کو تربیت دی گئی کہ جنگلی جانوروں اور انسانوں کے درمیان تصادم کی صورت میں حالات کو مؤثر انداز میں کیسے قابو کیا جائے۔
Published : August 5, 2026 at 6:44 PM IST
ترال : وادیٔ کشمیر میں گزشتہ چند برسوں کے دوران انسانوں اور جنگلی حیات کے درمیان بڑھتے ہوئے تصادم کے پیش نظر محکمہ وائلڈ لائف کو نئے چیلنجز کا سامنا ہے۔ اسی تناظر میں محکمہ کی جانب سے بدھ کے روز ترال کے معروف سیاحتی مقام شکارگاہ میں ایک تربیتی ورکشاپ اور سیمینار کا انعقاد کیا گیا، جس کا مقصد محکمہ کے اہلکاروں کی صلاحیتوں میں اضافہ اور عوام میں بیداری پیدا کرنا تھا۔
ورکشاپ کے دوران محکمہ وائلڈ لائف کے ماہرین نے اہلکاروں کو اس بات کی تربیت دی کہ جنگلی جانوروں اور انسانوں کے درمیان تصادم کی صورت میں حالات کو مؤثر انداز میں کیسے قابو کیا جائے اور جانی و مالی نقصانات کو کس طرح کم سے کم کیا جا سکتا ہے۔ اس موقع پر ڈویژنل فاریسٹ آفیسر (ڈی ایف او) وائلڈ لائف سہیل احمد نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ گزشتہ چند برسوں میں جنگلی جانوروں اور انسانوں کے درمیان تصادم کے واقعات میں نمایاں اضافہ ہوا ہے، جس کے باعث محکمہ کی ذمہ داریاں بھی بڑھ گئی ہیں۔
انہوں نے کہا کہ شکارگاہ میں اس پروگرام کے انعقاد کا مقصد نہ صرف محکمہ کے اہلکاروں کو جدید تربیت فراہم کرنا ہے بلکہ عوامی سطح پر بھی ایک مؤثر آگاہی مہم چلانا ہے، تاکہ ایسے واقعات میں کمی لائی جا سکے۔ سہیل احمد نے اعتراف کیا کہ محکمہ کو افرادی قوت کی کمی کا سامنا ہے، جس کے باعث فی الحال یومیہ اجرت پر کام کرنے والے افراد اور رضاکاروں کی خدمات حاصل کی جا رہی ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ اس مسئلے سے متعلق اعلیٰ حکام کو آگاہ کیا جا چکا ہے اور امید ظاہر کی کہ جلد ہی نئی بھرتیوں کے حوالے سے مثبت پیش رفت ہوگی۔
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واضح رہے کہ جموں و کشمیر میں انسانوں اور جنگلی حیات کے درمیان بڑھتا ہوا تصادم ماحولیاتی تحفظ اور عوامی سلامتی کے لیے ایک سنگین مسئلہ بنتا جا رہا ہے۔ سرکاری اعداد و شمار کے مطابق سال 2020 سے جولائی 2025 تک اس نوعیت کے 17,200 سے زائد واقعات پیش آئے، جن میں 100 سے زیادہ افراد جان کی بازی ہار گئے جبکہ تقریباً 1,100 افراد زخمی ہوئے۔ ماہرین کے مطابق جنگلات میں انسانی مداخلت، قدرتی مساکن کا سکڑنا اور آبادی میں اضافہ اس مسئلے کی اہم وجوہات میں شامل ہیں۔