ETV Bharat / jammu-and-kashmir
"بشریات کے میدان میں کام کرنے کے طریقہ کار" کے موضوع پر ورکشاپ اہتمام
ورکشاپ میں مختلف موضوعات کے تحت سماج کے بچھڑے ہوئے طبقات کے اقتصادی صورتحال، روزگار، تعلیم اور ان سے جڑے معاملات کو اجاگر کیا گیا۔
Published : October 29, 2025 at 10:06 PM IST
سرینگر( پرویز الدین ): کشمیر یونیورسٹی کے انسٹی ٹیوٹ آف کشمیر سٹڈیز، ایم اے (انتھروپولوجی پروگرام) کی جانب سے " بشریات کے میدان میں کام کرنے کے طریقہ کار" کے موضوع پر دو روزہ ورکشاپ کا اہتمام کیا گیا۔ جس میں متعلقہ شعبہ کے طلباء، پروفیسر صاحبان اور علم بشریات کے ماہرین نے شرکت کی۔
ورکشاپ میں مختلف موضوعات کے تحت سماج کے بچھڑے ہوئے طبقات کے رہن سہن، مشکلات و مسائل، اقتصادی صورتحال، روزگار، تعلیم اور ان سے جڑے دیگر معاملات کو اجاگر کیا گیا ہے۔ وہیں طلباء نے معاشرے کے غریب اور پچھڑے ہوئے طبقے کی حقیقی تصویر اپنی تحقیق کے ذریعے سامنے لانے کی کوشش کی ہے۔ ایسے میں طلباء نے ہانجی کمیونٹی، کھاکروب یا صفائی کرنے والے طبقےکی معمولات زندگی اور یتیم خانوں میں رہ رہے بچوں کی اصل زندگی کو بھی سامنے لایا ہے۔
کشمیر یونیورسٹی کے انسٹی ٹیوٹ آف کشمیر سٹڈیز، ایم اے (انتھروپولوجی پروگرام) کے اسسٹنٹ پروفیسر فاروق فہیم نے شعبہ بشریات کے اس ورکشاپ کی اہمیت بیان کرتے ہویے کہا کہ یہ پروگرام سال 2020 میں شروع کیا گیا اور آج ہم نے پانچ سال مکمل کئے۔ ایسے طلباء نے ان برسوں کے دوران معاشرے کے الگ الگ طبقات کے لوگوں کو نہ صرف سمجھنے کی کوشش کی ہے بلکہ ان طبقات کی معاشرے میں اہمیت، طرز زندگی، اقتصادیات اور ان کی تعلیم معیار کا بغور مشاہدہ بھی کیا اسی بنیاد پر طلباء نے اپنے تحقیق کو اس ورکشاپ میں ساجھا کیا۔
فاروق فہیم نے کہا کہ ہمارے معاشرے میں کئی ایسے اہم طبقے ہیں جو کہ ہمارے عام انسان کی زندگی میں بلواسطہ یا بلاواسطہ کافی اہم اور بڑا رول نبھا رہے ہیں۔ جن میں کھاکروب یا صفائی والا طبقہ بھی شامل ہے جو کہ ہماریے آس پاس کو صاف و پاک رکھتے ہیں کیونکہ بغیر صفائی کے عام انسان کی زندگی اجیرن بن جائے گی۔لیکن سماج کے اس اہم طبقہ کو سماج اب تک وہ رتبہ نہیں دے پا رہا ہے جس کے وہ حقدار ہیں جبکہ ان کے مسائل و مشکلات کو بہتر طور سمجھنے معاشرہ قاصر ہے۔
ایسے میں طلباء نے ان طبقات کے مختلف پہلوں پر کام کیا ہے اور مذکورہ طلباء اپنے اسی سروے کو ورکشاپ میں پرزنٹ کر رہے ہیں اور ماہرین ان کے سروے پر غور و فکر کر کے ایک تو اپنے تجربات بانٹتے ہیں اور مزید زوائیوں پر کام کرنے کی ترغیب بھی طلباء کو دیتے ہیں تاکہ مکمل اور صیحح تحقیق سامنے لائی جائے اور بعد میں ان کے مسائل اور چیلنجز سے نمٹنے کے لئے تحقیق کی بنا ان کی فلاح و بہبود کی خاطر پالیسی مرتب کی جائےتاکہ ان کی زندگی میں بہتری آئی اور ان کے اپنے حقوق حاصل ہو پائے۔
آئی آئی ٹی دہلی کی شعبہ سوشالوجی اینڈ انتھروپولوجی کی پروفیسر فرحانہ ابراہم کہتی ہیں کہ میں یہاں کے طلباء کی تحقییق سے بڑی متاثر ہوئی۔ انہوں نے نہ صرف کشمیر کے مختلف حصوں میں رہ رہے پچھڑے طبقات کی زندگی کو چھوا ہے بلکہ الگ الگ معاملات پر بھی کام کیا ہے۔ ایسے طلباء کے تحقییق سے ایک طرف مذکورہ کمیونٹز کو عام انسان کو سمجھنے کا موقع ملے گا بلکہ نئی نسل کو بھی پچھڑے طبقات کے کام اور معمولات زندگی سے آگاہ کیا جاسکتا ہے۔
انہوں نے مزید کہا کہ اس تحقیق سے کشمیر کے ان طبقات کی ترقی ممکن ہوسکے گی جن کے بارے میں یہاں سبھی لوگ مکمل جانکاری نہیں رکھتے ہیں ۔نئی پالیسیاں کیا اور کیسی ہونی چائیے۔ان کے لیے موجودہ پالیسی میں کیا تبدیلی لانی۔ ایسے میں یہ سب تحقیق سے ہی ممکن ہوسکے گا۔
فرحانہ ابرہیم کہتی ایسے پچھڑے طبقات ملک کے ہر ایک حصے میں موجود ہیں لیکن علاقے اور خطے کی بنیاد پر اور رہن سہن، بودباش، زبان، اور معاشی صورتحال کے بنا معمالات و مسائل علحیدہ علحیدہ ہوسکتے ہیں۔انہوں نے مزید کہا کہ اس جدید دور میں بھی پچھڑے طبقے کے بچوں کو ہمارا معاشرہ الگ نظر دکھتا ہے جس کے نتیجے میں وہ تعلیم سے بھی محروم رہتے ہیں۔
واضح کشمیر یونیورسٹی میں "بشریات کے میدان میں کام کرنے کے طریقہ کار" کے موضوع پر یہ ورکشاپ 29 اکتوبرکو شروع ہوکر 30 اکتوبر کو اختتام پذیر ہوگا