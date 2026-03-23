اسلامک یونیورسٹی میں کوانٹم کمپوٹنگ پر ورکشاپ منعقد
Published : March 23, 2026 at 10:12 PM IST
ترال: اسلامک یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی اسلامک یونیورسٹی اونتی پورہ نے چنار کوانٹم اے آئی کے تعاون سے آج کوانٹم کمپیوٹنگ پر ایک ورکشاپ کا اہتمام کیا۔ پروگرام کا انعقاد ماہرین تعلیم، ماہرین اور طلباء کو کوانٹم ٹیکنالوجیز اور مصنوعی ذہانت میں ابھرتے ہوئے رجحانات پر غور و فکر کرنے کے مقصد سے کیا گیا۔
افتتاحی سیشن میں پروفیسر شکیل اے رومشو، وائس چانسلر نے مختلف قومی مشنوں اور اسکیموں کی اہمیت پر زور دیا جس کا مقصد 2047 تک ہندوستان کو ایک ترقی یافتہ ملک بنانا ہے۔ خاص طور پر کوانٹم اے آئی اور سیمی کنڈکٹرز جیسے شعبوں میں۔ انہوں نے کہا کہ یونیورسٹی ایسے مشنوں میں فعال طور پر حصہ لے کر اور مضبوط جسمانی اور فکری انفراسٹرکچر تیار کرکے ان مواقع سے فائدہ اٹھانے کے لیے پرعزم ہے۔ انہوں نے قومی اقدامات کے اہداف کو حاصل کرنے کے لیے بین شعبہ جاتی اور بین ادارہ جاتی تعاون کی ضرورت پر مزید زور دیا، ان کے اہم سماجی اثرات کے امکانات کو نوٹ کیا۔
پروفیسر اے ایچ مون، ڈین اکیڈمک افیئرز نے قومی سطح پر ٹیکنالوجی کے شعبے میں یونیورسٹی کے بڑھتے ہوئے قدموں کے بارے میں بات کی۔ انہوں نے آئی یو ایس ٹی کی طرف سے شروع کیے گئے مختلف اقدامات پر روشنی ڈالی، خاص طور پر قومی اے آئی مشن کے ساتھ مل کر، جس کا مقصد تحقیق، اختراعات، اور علمی فضیلت کو مضبوط بنانا ہے۔
ڈاکٹر قیصر جاوید گیری، ڈین، سکول آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی، نے کوانٹم اے آئی کی اہمیت کو ایک تبدیلی کے ڈومین کے طور پر اجاگر کیا اور تعلیمی اور صنعت میں اس کی بڑھتی ہوئی مطابقت پر زور دیا۔
تکنیکی تبصرے پیش کرتے ہوئے، ڈاکٹر رخسان الحق، چیف ایگزیکٹو آفیسر، چنار کوانٹم اے آئی نے اسلامک یونیورسٹی کے ساتھ تعاون کو کوانٹم اے آئی کے میدان میں ہم آہنگی کو فروغ دینے کی طرف ایک اہم پہلا قدم قرار دیا۔ انہوں نے جدت کو فروغ دینے والے ضروری انفراسٹرکچر کے قیام کے لیے یونیورسٹی کی تعریف کی اور مستقبل میں نیٹ ورکنگ اور باہمی تعاون کی کوششوں کو وسعت دینے کے بارے میں امید کا اظہار کیا۔