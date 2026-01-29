ETV Bharat / jammu-and-kashmir
پلوامہ میں کسانوں کو بااختیار بنانے کے موضوع پر ورکشاپ کا انعقاد
ورکشاپ میں کسانوں کو تجارتی فلوری کلچر، شہد کی مکھیوں کی پرورش اور اس سے وابستہ ویلیو ایڈڈ کاروبار سے متعلق آگاہی فراہم کی گئی۔
Published : January 29, 2026 at 6:21 PM IST
پلوامہ : سی ایس آئی آر – انڈین انسٹیچیوٹ آف انٹیگریٹو میڈیسن پلوامہ، کشمیر کے بونورہ فیلڈ اسٹیشن میں “فلوری کلچر اور ایپی کلچر پر مبنی بائیو انٹرپرائزز اور جدید ٹیکنالوجی کی ترویج کے ذریعے کسانوں، خصوصاً نوجوانوں کو بااختیار بنانے” کے موضوع پر سات روزہ ورکشاپ کا انعقاد کیا گیا. یہ پروگرام سی ایس آئی آر فلوری کلچر مشن کے تحت منعقد کیا گیا، جو ایک اہم اقدام ہے جس کا مقصد اعلیٰ قدر کی حامل فلوری کلچر پر مبنی صنعتوں کو فروغ دینا اور سائنسی مداخلت کے ذریعے کسانوں کی آمدنی میں اضافہ کرنا ہے۔
ورکشاپ میں وادی کشمیر کے تمام اضلاع سے تقریباً 100 کسانوں نے شرکت کی۔ اس پروگرام کو اس طرح ترتیب دیا گیا تھا کہ کسانوں کو تجارتی فلوری کلچر، شہد کی مکھیوں کی پرورش (ایپی کلچر) اور اس سے وابستہ ویلیو ایڈڈ کاروبار سے متعلق سائنسی ٹیکنالوجیز، بہترین طریقۂ کار اور مارکیٹ پر مبنی حکمت عملیوں سے جامع آگاہی فراہم کی جائے، تاکہ وہ اپنی آمدنی کے ذرائع کو متنوع بنا سکیں اور پائیدار زرعی کاروباری ماڈلز اختیار کر سکیں۔
اس موقع پر ڈاکٹر شاہد رسول، پرنسپل ساٸنٹسٹ سی ایس آئی آر-انڈین انسٹیچوٹ آف انٹیگریٹو میڈیسن کے علاوہ فیلڑ سٹیشن کے افسرأں اور کٸ ساٸنس دانوں نے پروگرأم میں شرکت کی۔ انڈین انسٹیچیوٹ آف انٹیگریٹو میڈیسن ڈاکٹر شاہد رسول، پرنسپل ساٸنٹسٹ نے تجارتی فلوری کلچر اور شہد کی مکھیوں کی پرورش کو منافع بخش اور زیادہ آمدنی فراہم کرنے والی سرگرمیاں قرار دیتے ہوئے کہا کہ یہ خاص طور پر دیہی اور نیم شہری علاقوں کے چھوٹے اور متوسط کسانوں کے لیے انتہائی سودمند ثابت ہو سکتی ہیں۔
انہوں نے مزید کہا کہ فلوری کلچر اور ایپی کلچر ایسے زرعی شعبے ہیں جو روزگار کے وسیع مواقع فراہم کرتے ہیں اور معیاری پودوں کے مواد، سائنسی کاشتکاری طریقوں اور مؤثر مارکیٹ روابط کی بدولت کم وقت میں بہتر معاشی نتائج دے سکتے ہیں۔ ڈاکٹر شاہد رسول نے اس عزم کا اعادہ کیا کہ سی ایس آئی آر-آئی آئی آئی ایم پلوامہ اپنی تحقیق، ترقی اور توسیعی سرگرمیوں کے ذریعے لیبارٹری کی ایجادات کو کسانوں کے کھیتوں تک پہنچانے کے لیے پرعزم ہے، تاکہ دیہی خوشحالی اور ہمہ گیر ترقی کو فروغ دیا جا سکے۔
پروگرام میں شرکت کرنے والے کسانوں نے سی ایس آئی آر–انڈین انسٹیچیوٹ آف انٹیگریٹو میڈیسن پلوامہ کے اس اقدام کو سراہتے ہوئے کہا کہ ایسے تربیتی پروگراموں کے ذریعے انہیں جدید معلومات اور عملی رہنمائی حاصل ہوتی ہے، جو نہ صرف ان کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں میں اضافہ کرتی ہے بلکہ ان کی آمدنی بڑھانے میں بھی معاون ثابت ہوتی ہے۔