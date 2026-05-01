ETV Bharat / jammu-and-kashmir
مزدوروں کو علم ہی نہیں کہ 'مئی ڈے' ہوتا کیا ہے
ایسی زندگی جس میں خوشیاں ہوں، روشن مستقبل ہو، بہار ہی بہار ہو، ایسا خواب دنیا کا ہر مزدور دیکھتا ہے۔
Published : May 1, 2026 at 4:48 PM IST
Updated : May 1, 2026 at 5:28 PM IST
سرینگر (پرویز الدین): جموں و کشمیر سمیت بھارت بھر میں عام لوگوں کے علاوہ محنت کش طبقات کی ایک بہت بڑی تعداد مزدوروں کے عالمی دن کی تاریخ سے واقف نہیں۔ ٹریڈ یونین کارکنان اور رہنما کسی حد تک اس عالمی دن کی تاریخ سے آگاہ تو ہیں مگرتو بھی اس دنبکے تعلق سے لم واقفیت رکھتے ہیں ۔ کئی تو اس دن کو صرف ایک چھٹی کے طور پر جانتے ہے۔
یوں تو مزدور اور محنت کش طبقہ ہمیشہ مسائل و مشکلات میں گھرا رہتا ہے اور ہر برس یکم مئی کے دن ان لوگوں کے درپیش مشکلات کو کم کرنے کے حوالے سے عہد و پیماں کیا جاتا ہے لیکن وہ الگ بات ہے کہ بعد میں نہ ہی سرکاری اور نہ ہی نجی سطح پر ان کے حقوق کی پاسداری پر عمل درآمد کرنے کی کوئی زحمت کرتا ہے۔
مزدور پیشہ سرینگر کے رہنے والے محمد یوسف نے کہا کہ مزدور سے جو کام لیا جاتا ہے اتنا ان کو معاوضہ نہیں دیا جاتا۔ انھوں نے کہا کہ آج مزدوروں کا دن تو منایا جارہا ہے لیکن اکثریت مزدوروں کو یہ علم ہی نہیں کہ یوم مزدور کیا ہوتا ہے۔انہوں نے مزید کہا کہ ہر سال یوم مزدور کے مناسبت سے مختلف پروگراموں کا انعقاد کیا جاتا ہے اور مزدور طبقے کی حالت بہتر بنانے کےلیے بڑے بڑے دعوے اور وعدے کئے جاتے ہیں لیکن اس دن کے گزرنے کے ساتھ ہی پھر ایک سال تک خاموشی چھا جاتی ہے ۔مجد یوسف کے مطابق مزدور کی حالت ہر سال بہتر ہونے کی بجائے مسلسل خراب ہوتی جارہی ہے۔
بڈگام کے رہنے والے راج مستری محمد خلیل کہتے ہیں کہ میں 40 برس اس پیشے سے وابستہ ہوں لیکن موجودہ وقت ان مزدور پیشہ افراد ایک طرح کی گمنامی کی زندگی گزارہے ہیں اور جن کی کاوشوں کا کبھی اعتراف نہیں کیا گیا۔انہوں نے کہا کہ جموں وکشمیر میں مزدور پیشہ افراد کی بہبود کی خاطر کوئی ٹھوس پالیسی نہیں ہے جبکہ وابستہ بیشتراستحصال کے شکار ہوجاتے ہیں۔عبدالخالق نے کہا کہ عام طورپر دیکھا گیا ہے کہ گھروں اور فیکٹریوں میں کام کرنے والے مزدور پیشہ افراد کو خاص اہمیت نہیں دی جاتی اور نہ ہی انکے مسائل کے حل کی طرف کوئی خاص توجہ دی جاتی ہے۔بعض اوقات مزدوروں کو مختلف طریقوں سے ہراساں بھی کیا جاتا ہے یہاں تک مارا پیٹا بھی جاتا ہے۔
خواب دیکھنا اور وہ بھی اچھی زندگی کا خواب، ایسی زندگی جس میں خوشیاں ہوں، روشن مستقبل ہو، بہار ہی بہار ہو، ایسا خواب دنیا کا ہر انسان دیکھتا ہے۔ اسے دیکھنا بھی چاہیے۔ یہ اس کا حق ہے کہ وہ یہ خواب دیکھے۔ ایسے خوابوں کو تعبیر دینے کے لیے ہی دنیا کا ہر مرد و زن محنت کرتا ہے، اپنا پسینا بہاتا ہے اور ضرورت ہو تو اپنا خون بھی۔ وہ اپنے خواب کی تعبیر کے لیے ہر ممکن جدوجہد کرتا ہے۔ ایک مزدور کا خواب اور اسے مجسم تعبیر کرنے کی پیہم جدوجہد، ہاں دنیا کا ہر مزدور ایسا ہی خواب دیکھتا اور اتنی ہی محنت کرتا ہے۔
دوسرا طبقہ ان مزدوروں کے خوابوں کو کچلنے کے لیے کوشاں رہتا ہے۔ وہ مزدوروں کو ان کی محنت کا اجر دیتا تو ہے۔ لیکن اتنا نہیں جتنی وہ محنت کرتے ہیں۔ وہ اپنے سرمائے کی بڑھوتری کے لیے لگائی گئی بے حس مشینوں میں مزدوروں کا خون ہی نہیں ان کے خواب بھی جلاتا ہے اور اپنے سرمائے میں اضافہ کرتا چلا جاتا ہے۔ سرمایہ دار اور مزدور کی جنگ ازل سے برپا ہے اور دونوں ہی اپنی اس جنگ کو جیتنے کی جدوجہد کر رہے ہیں۔
یہ بھی پڑھیں: پہلا عالمی یوم مزدور چنئی میں 1923 میں منایا گیا، قراردادیں بھی منظور کی گئیں - International Labour Day
بہر حال ملک و قوم کی ترقی اور خوشحالی میں کامگار طبقہ کلیدی حیثیت رکھتا ہے۔ بڑی بڑی صنعتیں، کارخانے اور فیکٹریاں انہیں سے چلتی ہیں۔ اس لئے مزدور کسی بھی ادارے یا کسی بھی قوم کا عظیم اثاثہ ہوتے ہیں۔