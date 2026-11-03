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متعدد سیاسی پارٹیوں سے وابستہ کارکنوں نے اپنی پارٹی کا دامن تھاما، ترال میں ایک پروگرام کے دوران اختیار کی شمولیت
اس دوران پارٹی کارکنوں پر زور دیا گیا کہ وہ پارٹی کا ایجنڈا گھر گھر پہنچائیں تاکہ عوام کو پارٹی کے قریب کیا جائے۔
Published : November 3, 2026 at 6:27 PM IST
ترال: (شبیر بھٹ) جموں وکشمیر اپنی پارٹی کی جانب سے ترال میں ایک پروگرام کا اہتمام کیا گیا جس کی صدارت پارٹی کے ترجمان ڈاکٹر ہر بخش سنگھ نے کی۔ اس موقع پر مختلف سیاسی جماعتوں سے وابستہ کئی عہدیداروں نے جموں و کشمیر اپنی پارٹی کا ہاتھ تھاما۔
ڈاکٹر سنگھ نے آنے والے افراد کا استقبال کیا اور کہا کہ اپنی پارٹی میں شمولیت سے پارٹی مزید مضبوط ہوگی۔ اس موقع پر موجودہ صورتحال کو لیکر بھی تبصرہ کیا۔ اس دوران پارٹی کارکنوں پر زور دیا گیا کہ وہ پارٹی کا ایجنڈا گھر گھر پہنچائیں تاکہ عوام کو پارٹی کے قریب کیا جائے۔
میڈیا کے ساتھ بات کرتے ہوئے ڈاکٹر ہر بخش سنگھ نے بتایا کہ ترال میں ہر گزرتے دن کے ساتھ اپنی پارٹی کا جو ایجنڈا گھر گھر تک لوگوں تک پہنچتا ہے اور لوگ اب اس پارٹی کے ساتھ شامل ہو رہے ہیں۔ انہوں نے عوام کو یقین دلایا کہ جموں و کشمیر اپنی پارٹی عوام کے مسائل کو اجاگر کرنے کے لیے تمام تر اقدامات کرے گی۔
انہوں نے مزید کہا کہ اپنی پارٹی کے بارے میں لوگوں کو کنفیوز کیا گیا کہ وہ بی جے پی کی پارٹی ہے حالانکہ سبھی پارٹیاں اس وقت دہلی کو خوش کرنے میں لگی ہیں اور ماضی میں انہیں پارٹیوں کہ رہنما سیلف رول کی بات کرتے تھے، کوئی آٹونومی کی بات کرتا تھا، لیکن اب یہ تمام لوگ عوام کے سامنے بے نقاب ہو چکے ہیں۔ اب لوگوں کو معلوم ہے کہ انہیں کس طرح فیصلہ کرنا ہے۔
ماضی میں عوام سے اپنے نمائندوں کے انتخاب کے حوالے سے جو کچھ غلطیاں ہوئی ہیں، مجھے امید ہے کہ آنے والے وقت میں یہ باشعور عوام خاص طور پر ہماری 65 فیصد نوجوان نسل، جو اس وقت عدم اعتماد کا شکار ہے، جو جمہوریت پر یقین نہیں رکھتی تھی اور جسے لگتا تھا کہ جمہوری ادارے کمزور ہیں، وہ نوجوان نسل آنے والے وقت میں باہر آئے گی اور اپنے اپنے ووٹ کے ذریعے اپنی رائے کا اظہار کرے گی۔