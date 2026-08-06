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رامبن میں بجلی کا پول نصب کرنے کے دوران کرنٹ لگنے سے ایک مزدور جاں بحق، تین دیگر زخمی
حادثے کے فوراً بعد مقامی لوگوں اور متعلقہ حکام نے زخمیوں کو سب ڈسٹرکٹ ہسپتال بنیہال منتقل کیا۔
Published : August 6, 2026 at 4:11 PM IST
رامبن: (نواز رونیال) جموں و کشمیر کے ضلع رامبن کی تحصیل رامسو کے علاقے سربگنی میں جمعرات کے روز بجلی کے پول نصب کرنے کے دوران کرنٹ لگنے سے ایک مزدور جاں بحق جبکہ تین دیگر زخمی ہوگئے۔
سرکاری ذرائع کے مطابق یہ حادثہ اس وقت پیش آیا جب مزدور بجلی کے پول نصب کرنے کا کام انجام دے رہے تھے۔ اسی دوران وہ اچانک بجلی کی زندہ تار کی زد میں آ گئے، جس کے نتیجے میں چاروں مزدور شدید جھلس گئے۔حادثے کے فوراً بعد مقامی لوگوں اور متعلقہ حکام نے زخمیوں کو سب ڈسٹرکٹ ہسپتال بنیہال منتقل کیا، جہاں انہیں فوری طبی امداد فراہم کی گئی۔
زخمیوں میں شامل یاسر احمد ولد فاروق وانی، ساکن سربگنی، زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے دورانِ علاج دم توڑ گئے۔دیگر زخمیوں کی شناخت محمد یوسف ولد سابق سرپنچ محمد حنیف، اشتاق احمد ولد خورشید سہیل، اور محمد یاسر ولد فاروق وانی کے طور پر ہوئی ہے۔ تینوں کا تعلق سربگنی گاؤں، ضلع رامبن سے ہے۔
بلاک میڈیکل آفیسر بنیہال، ڈاکٹر اوپیندر سنگھ نے بتایا کہ زخمیوں میں سے ایک کو مزید بہتر علاج کے لیے گورنمنٹ میڈیکل کالج (جی ایم سی) اننت ناگ منتقل کیا گیا ہے، جبکہ دیگر زخمیوں کا علاج ایس ڈی ایچ بنیہال میں جاری ہے اور ان کی حالت پر ڈاکٹروں کی مسلسل نگرانی رکھی جا رہی ہے۔
اس افسوسناک واقعے کے بعد مقامی لوگوں میں تشویش کی لہر دوڑ گئی ہے۔ انہوں نے بجلی سے متعلق کاموں کے دوران حفاظتی اقدامات پر سختی سے عمل درآمد کو یقینی بنانے کا مطالبہ کیا تاکہ مستقبل میں ایسے حادثات سے بچا جا سکے۔ادھر پولیس نے واقعے کا نوٹس لیتے ہوئے معاملے کی مزید تحقیقات شروع کر دی ہیں تاکہ حادثے کی اصل وجوہات کا پتہ چلایا جا سکے۔