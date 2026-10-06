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زعفران ٹاؤن پانپور کی خوبصورتی کا منصوبہ ایگزٹ گیٹ کا کام تعطل کا شکار، عوام کو مشکلات
اسسٹنٹ ایگزیکٹو انجینئر آر اینڈ بی نے کہا کہ پامپور کو خوبصورت اور پرکشش بنانے کے مقصد سے مختلف ترقیاتی منصوبوں پر کام جاری ہے۔
Published : October 6, 2026 at 2:33 PM IST
پلوامہ : دنیا بھر میں اعلیٰ معیار کے زعفران، جسے عام طور پر ”سرخ سونا“ کہا جاتا ہے، کی پیداوار کے لیے مشہور جنوبی کشمیر کا ضلع پلوامہ، بالخصوص پامپور، اپنی منفرد شناخت رکھتا ہے۔ پامپور کو اسی وجہ سے زعفران ٹاؤن کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ زعفران ٹاؤن کو مزید خوبصورت، منظم اور پرکشش بنانے کے مقصد سے مختلف ترقیاتی و تزئین و آرائش کے منصوبوں پر کام شروع کیا گیا، جن میں قصبے کے داخلی اور خارجی راستوں پر گیٹس کی تعمیر بھی شامل ہے۔
اسی سلسلے میں گالندر کے قریب پرانی قومی شاہراہ کے ساتھ ایگزٹ گیٹ کی تعمیر کا کام شروع کیا گیا تھا۔ بتایا جاتا ہے کہ اس منصوبے پر تقریباً 60 فیصد کام مکمل ہوچکا ہے، تاہم گزشتہ کچھ عرصے سے تعمیراتی کام تعطل کا شکار ہے، جس کے باعث مسافروں، ٹرانسپورٹروں اور مقامی لوگوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔
مقامی سیاسی رہنما محمد لطیف بٹ نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ علاقے میں متعدد ترقیاتی منصوبوں پر کام شروع کیا گیا ہے، تاہم فنڈز کی عدم دستیابی کے باعث بعض منصوبے درمیان میں ہی رک جاتے ہیں، جس سے عام لوگوں کو مشکلات اور پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ زعفران ٹاؤن کی خوبصورتی کے تحت تعمیر کیے جارہے ایگزٹ گیٹ کا کام رکنے سے مسافروں اور ٹرانسپورٹروں کو خاصی دقت پیش آرہی ہے۔ انہوں نے متعلقہ حکام سے مطالبہ کیا کہ عوامی مشکلات کو مدنظر رکھتے ہوئے اس منصوبے کا کام جلد از جلد دوبارہ شروع کرکے مکمل کیا جائے۔
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اس حوالے سے اسسٹنٹ ایگزیکٹو انجینئر آر اینڈ بی پانپور سمیرہ آفاق نے میڈیا کو بتایا کہ ایگزٹ گیٹ پر تعمیراتی کام دوبارہ شروع کیا جائے گا اور اسے جلد مکمل کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ علاقے میں دیگر کئی ترقیاتی منصوبوں پر بھی کام جاری ہے، جنہیں مقررہ مدت میں مکمل کرکے زعفران ٹاؤن کو مزید خوبصورت اور ترقی یافتہ شکل دی جائے گی۔