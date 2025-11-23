ETV Bharat / jammu-and-kashmir
زوجیلا ٹنل: 17 کلومیٹر اپروچ روڈ اور دو چھوٹی سرنگوں کی تعمیر مکمل، تقریباً دو کلومیٹر کی کھدائی باقی
جنرل منیجر ریٹائرڈ کرنل شیو کمار نے بتایاکہ 13 کلو میٹر میں سے صرف 1.9 کلو میٹر کی کھدائی کا کام باقی رہ گیا ہے۔
گاندربل (فردوس احمد تانترے): ایشیا کی سب سے بڑی زوجیلا ٹنل کی اب صرف 1.9 کلو میٹر کی کھدائی کا کام باقی رہ گیا ہے اور امید کی جارہی ہے کہ اگلے چند ماہ میں ٹنل کی کھدائی مکمل کر لی جائے گی۔ زوجیلا ٹنل کو مکمل کرنے کی ٹائم لائن سنہ 2028 مقرر کی گئی ہے۔ میگا انجینئرنگ اینڈ انفراسٹر پر لمیٹڈ (MEIL) کے جنرل منیجر ریٹائرڈ کرنل شیو کمار نے اس بات کی جانکاری دی۔
مرکز کے زیر انتظام علاقہ لداخ کو سال بھر کھلا رکھنے کے لیے مرکزی سرکار نے 4500 کروڑ روپے کی لاگت سے 13 کلو میٹر زوجیلا ٹنل پر اکتوبر سال 2020 میں کام شروع کیا تا کہ لداخ کو سال بھر آمد و رفت کے لئے کھلا رکھا جائے جس سے لداخ کے عوام کو راحت ملنے کے ساتھ ساتھ یہاں سیاحت کو بھی مزید فروغ حاصل ہوگا۔
میگا انجینئرنگ اینڈ انفراسٹر پر لمیٹڈ (MEIL) کے جنرل منیجر ریٹائرڈ کرنل شیو کمار نے کہا کہ ٹنل کا کام اکتوبر نومبر سال 2020 میں شروع ہوا لیکن سخت سردی کے باعث اس وقت مکمل مشینری کی منتقلی اور افرادی قوت کی فراہمی ممکن نہیں ہوسکی۔
انہوں نے کہا کہ سال 2021 کے موسم بہار کے بعد ٹنل کا کام دونوں طرف ( منی مرگ اور باتل ) سے باضابطہ طور پر شروع کیا گیا اور لگا تار کام کرنے کے نتیجے میں اب 13 کلو میٹر میں سے صرف 1.9 کلو میٹر کی کھدائی کا کام باقی رہ گیا ہے۔
ریٹائرڈ کرنل شیو کمار نے بتایا کہ ٹنل میں داخل ہونے کے لیے سونمرگ نیلہ گراٹھ سے 17 کلو میٹر کا اپروچ روڈ تعمیر کیا گیا ہے جس میں دو چھوٹی ٹنل 1.95 کلو میٹر اور 450 میٹر شامل ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ سرک کے مختلف مقامات پر سات کٹ اینڈ انفراسٹرکچر برفانی تودے کے بچاؤ کے لئے بنائے گئے ہیں۔ اس دوران لداخ کے چیف سکریٹری ڈاکٹر یون کو توال نے افسران نے ہمراہ زوجیلائنل کا دورہ کر کے تعمیراتی کام کا جائز و لیا۔ میگا انجینئرنگ انفراسٹرکچر کے افسران نے انہیں تعمیراتی کام کے بارے میں تفصیلات فراہم کیے۔
