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شیشناگ جانے کی محبوبہ مفتی کی کوشش پولیس نے روک دی
شیش ناگ، پہلگام میں بھاری مشینری پہنچانے اور تعمیری سرگرمیوں پر کشمیر میں سیاسی تناؤ برقرار ہے۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : November 24, 2026 at 3:00 PM IST
اننت ناگ (فیاض لولو) : معروف سیاحتی مقام پہلگام کی شیشناگ جھیل کے قریب سڑک کی تعمیر اور بھاری مشینری کے استعمال پر جاری تنازع، الزامات اور تردیدی جوابات کے بیچ محبوبہ مفتی نے منگل کو شیش ناگ جھیل کی جانب دورہ کرنے کی کوشش کی تاہم شیش ناگ جھیل سے کئی کلومیٹر قبل ہی انہیں روک دیا گیا اور پولیس نے انہیں آگے جانے کی اجازت نہیں دی۔محبوبہ مفتی نے خبردار کیا ہے کہ "ترقیاتی کاموں کی آڑ میں قدرتی ماحول اور مذہبی تقدس کو نقصان پہنچانے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔"
پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی (پی ڈی پی) کی صدر محبوبہ مفتی، میرواعظ کشمیر مولوی عمر فاروق اور سابق ممبر پارلیمنٹ آغاروح اللہ مہدی سمیت کئی سیاسی و سماجی رہنماؤں نے شیش ناگ کے قریب تعمیری سرگرمیوں سے متعلق سماجی رابطہ گاہ پر شئر کیے گئے ویڈیو پر گہری تشویش ظاہر کی تھی تاہم آن لائن مذمت کے بعد بی آر او نے فور طور پر بیان جاری کرتے ہوئے سبھی الزامات کی تردید کی تھی۔
سابق وزیر اعلیٰ محبوبہ مفتی نے گزشتہ روز ایک پریس کانفرنس کے دوران شیشناگ میں جاری ترقیاتی کام پر گہری تشویش ظاہر کی تھی اور آج انہوں نے علاقے کا دورہ کیا۔
محبوبہ مفتی کے مطابق "شیشناگ کا علاقہ نہ صرف قدرتی حسن اور ماحولیاتی اہمیت کے اعتبار سے منفرد مقام رکھتا ہے بلکہ یہ مذہبی اور روحانی لحاظ سے بھی خصوصی اہمیت کا حامل ہے۔" ان کے کہنا ہے کہ "یہ بھگوان شیو کا پوتر راستہ ہے اور اس کی قدرتی خوبصورتی، ماحول اور مذہبی تقدس کو برقرار رکھنا ہم سب کی ذمہ داری ہے۔"
انہوں نے مشینری کے بے دریغ استعمال پر تشویش ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ ترقیاتی کاموں کے نام پر قدرتی نظام کو نقصان پہنچانا کسی بھی صورت میں قابل قبول نہیں ہو سکتا۔ ان کا کہنا تھا کہ "شیشناگ جیسے حساس اور قدرتی علاقوں میں تعمیراتی سرگرمیاں انجام دیتے وقت ماحولیاتی تحفظ کو اولین ترجیح دی جانی چاہیے۔" دوسری جانب پولیس نے محبوبہ مفتی کو آگے جانے کی اجازت نہیں دی اور محبوبہ مفتی اپنے رفقاء سمیت واپس لوٹ آئیں۔
محبوبہ مفتی کے مطابق مشینری کے استعمال اور علاقے میں جاری تعمیراتی سرگرمیوں کے اثرات کے باعث اس سال مقدس شیو لنگم نے بھی معمول سے پہلے اپنی شکل تبدیل کی اور وقت سے پہلے پگھل گیا، جس پر انہوں نے افسوس اور تشویش کا اظہار کیا۔
انہوں نے زور دیا کہ پہلگام اور اس کے گردونواح کے قدرتی مقامات کا تحفظ انتہائی ضروری ہے اور متعلقہ حکام کو چاہیے کہ وہ ایسے علاقوں میں تعمیراتی سرگرمیوں کا جائزہ لیں تاکہ قدرتی ماحول، آبی وسائل اور مذہبی اہمیت کے حامل مقامات کو کسی قسم کا نقصان نہ پہنچے۔
محبوبہ مفتی نے واضح کیا کہ وہ قدرتی ماحول کے تحفظ کے معاملے پر خاموش نہیں رہیں گی اور شیشناگ جیسے حساس مقامات کے تحفظ کے لیے اپنی آواز بلند کرتی رہیں گی۔
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