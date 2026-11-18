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مرکز کے زیر انتظام علاقے کا درجہ ہونے کی وجہ سے محدود اختیارات کے باعث حکومت کام کرنے سے قاصر ہے: وزیراعلیٰ جموں و کشمیر
مرکز کے زیر انتظام علاقے کا درجہ ہونے کی وجہ سے محدود اختیارات کے باعث حکومت کام کرنے سے قاصر ہے: وزیراعلیٰ جموں و کشمیر
By PTI
Published : November 18, 2026 at 10:21 AM IST
کٹھوعہ، جموں و کشمیر: مرکزی زیر اقتدار جموں و کشمیر کے وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے منگل کے روز واضح کیا کہ وہ یہ دعویٰ نہیں کریں گے کہ مرکز کے زیرِ انتظام علاقے (یونین ٹیریٹری) کی حیثیت اور محدود اختیارات کے باعث ان کی حکومت کام کرنے سے قاصر ہے۔ انہوں نے زور دے کر کہا کہ وہ تمام چیلنجز اور زمینی حقائق سے پوری طرح باخبر ہو کر انتخابی میدان میں اترے تھے۔
کٹھوعہ میں 9.07 کروڑ روپے کے ترقیاتی منصوبوں کا آغاز
وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے آج ضلع کٹھوعہ کا دورہ کیا، جہاں انہوں نے 9.07 کروڑ روپے مالیت کے چھ مختلف ترقیاتی منصوبوں کا افتتاح اور سنگِ بنیاد رکھا۔ ان منصوبوں میں اہم لکھن پور واٹر سپلائی اسکیم اور عوامی فلاح و بہبود کے پانچ دیگر بنیادی کام شامل ہیں۔
حالات کو بہانہ نہ بنانے کا عزم
کٹھوعہ میں ایک عوامی اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے عمر عبداللہ نے کہا، "میں ان لوگوں میں سے ہوں جنہوں نے کبھی حالات کو بہانہ نہیں بنایا۔ میں ایسا شخص نہیں ہوں جو ہاتھ کھڑے کر کے یہ کہے کہ مجھے کام کرنے نہیں دیا جا رہا، یا یہ فریاد کرے کہ 'براہ کرم ہمیں کام کرنے دیں، ہمیں کام کرنے کی اجازت دیں'۔"
موجودہ انتظامی ڈھانچے کے حوالے سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا، "انتخابات لڑنے سے پہلے ہم بخوبی جانتے تھے کہ جموں و کشمیر ایک یونین ٹیریٹری ہے اور آگے کا راستہ ہرگز آسان نہیں ہوگا۔ تمام تر چیلنجز کو جاننے کے باوجود، ہم پورے ہوش و حواس اور کھلی آنکھوں کے ساتھ انتخابی میدان میں اترے تھے۔"
یونین ٹیریٹری کی آئینی حقیقت اور عوام سے وفاداری
عمر عبداللہ نے مزید کہا کہ جموں و کشمیر کا یونین ٹیریٹری ہونا ایک تلخ آئینی حقیقت ہے جس سے فی الحال صرفِ نظر نہیں کیا جا سکتا۔ انہوں نے کہا، "ہم اپنی مرضی سے یونین ٹیریٹری نہیں بنے۔ اگر یہ معاملہ ہم پر چھوڑا جاتا تو ایسا کبھی نہ ہوتا، لیکن بدقسمتی سے یہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے۔"
انہوں نے اعتراف کیا کہ جس انتظام کے تحت جموں و کشمیر کا نظم و نسق چلایا جا رہا ہے اور جن لوگوں نے یہ نظام وضع کیا ہے، ان حالات میں کام کرنا یقیناً مشکل ہے، تاہم انہوں نے کبھی مجبوریوں کو عذر کے طور پر پیش نہیں کیا۔
اپنے خطاب کے اختتام پر وزیر اعلیٰ نے دو ٹوک الفاظ میں کہا، "اگر آج ہم یہ کہیں کہ ہم اس لیے کام نہیں کر سکتے کیونکہ جموں و کشمیر ایک یونین ٹیریٹری ہے، تو ہم خود کو اور عوام کو دھوکا دے رہے ہوں گے، اور ایسی کسی دلیل میں کوئی سچائی نہیں ہے۔"