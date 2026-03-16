لداخ کے اسٹیک ہولڈرز نے احتجاجی ریلی کے درمیان انتباہ کیا، "دھمکیوں سے ہمیں خاموش نہیں کیا جا سکتا"
رہنماؤں نے انتظامیہ پر لوگوں کو جلسے میں شرکت سے روکنے کے لیے ڈرانے دھمکانے کا الزام لگایا۔
Published : March 16, 2026 at 10:18 PM IST
سری نگر: لداخ میں ہزاروں لوگ احتجاج کے لیے سڑکوں پر نکل آئے، آئینی تحفظات کا مطالبہ کرتے ہوئے اور مرکزی حکومت کو متنبہ کیا کہ وہ اس اہم خطے میں صبر کا امتحان نہ لے۔ لیہہ اپیکس باڈی (ایل اے بی) اور کارگل ڈیموکریٹک الائنس (کے ڈی اے) نے تحریک کی قیادت کرتے ہوئے پیر کے روز ایک پرامن احتجاجی ریلی کی کال دی تھی تاکہ لداخ کے مرکز کے زیر انتظام علاقے کو مکمل ریاست کا درجہ دینے اور چھٹے شیڈول کے نفاذ پر زور دیا جا سکے۔
اپنے مطالبات کے حق میں بینرز اور پلے کارڈ اٹھائے ہوئے لوگوں نے نعرے لگائے۔ رہنماؤں نے انتظامیہ پر لوگوں کو جلسے میں شرکت سے روکنے کے لیے ڈرانے دھمکانے کا الزام لگایا۔
کارگل میں ایک ریلی سے خطاب کرتے ہوئے ایم پی حنیفہ جان نے کہا کہ یہ بدقسمتی کی بات ہے کہ بات چیت کی ہماری بہترین کوششوں کے باوجود لداخ کے لوگ سڑکوں پر آنے پر مجبور ہوئے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا، "ہم نے ہمیشہ اس اہم زمین کی حفاظت کی ہے، لیکن ہمارے صبر کو کمزوری نہ سمجھا جائے۔
انہوں نے کہا کہ ہمارے ہی لوگوں میں دراندازی کر کے اس تحریک کو کمزور کرنے کی سازشیں کی جا رہی ہیں لیکن ہمیں یونین ٹیریٹری بنا کر ہم سے جمہوریت اور آئینی تحفظات چھین لیے گئے ہیں لیکن میں انہیں بتانا چاہتا ہوں کہ یہ کوئی ذاتی، مذہبی یا علاقائی تنازعہ نہیں ہے بلکہ لداخ کے مستقبل کا سوال ہے۔
کے ڈی اے کے شریک چیئرمین اصغر علی کربلائی نے کہا کہ ان کے احتجاج کی کال خطے کی زبان، ثقافت اور شناخت کے تحفظ کے لیے ہے۔ انہوں نے لداخ کے چیف سکریٹری پر لداخ کے لوگوں کو ریلی میں شرکت سے روکنے کے لیے درپردہ دھمکیاں دینے کا الزام لگایا، لیکن ساتھ ہی خبردار کیا کہ وہ چین یا پاکستان کی دھمکیوں سے کبھی خوفزدہ نہیں ہوئے۔
کربلائی نے کہا، "ہمیں دھمکیاں دینا بند کریں۔ 1948 سے لے کر گالوان کے بحران تک، لداخیوں نے ملک کی حفاظت کے لیے مسلسل اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا ہے۔ ہم چین یا پاکستان کی دھمکیوں سے نہیں ڈرے ہیں۔ اور یقینی طور پر، ہم آپ کی دھمکیوں سے بھی نہیں ڈریں گے،" کربلائی نے کہا۔ انہوں نے انتظامیہ پر بھی زور دیا کہ وہ لداخ کے لوگوں سے خطاب کرتے وقت ان کے الفاظ کا انتخاب احتیاط سے کریں۔
ان کے مطابق سابق ایل جی کویندر گپتا، ڈی جی پی، اور چیف سکریٹری نے انہیں "ملک دشمن،" "جنرل زیڈ" اور "پاکستان اور چین کا ایجنٹ" کہا۔ کربلائی نے انتظامیہ کو سخت وارننگ جاری کرتے ہوئے کہا "لیکن آپ نے نتائج دیکھے ہیں۔ انہیں اپنا سب کچھ چھوڑ کر لداخ چھوڑنا پڑا۔ ہم دھمکیوں سے نہیں گھبرائیں گے۔ پولیس نے لوگوں کو ڈرا دھمکا کر روکا۔ آپ جو بھی ہوں ڈی جی پی، آئی جی پی، یا ڈی آئی جی آپ کو یاد رکھنا چاہیے کہ آپ اس ملک کے لوگوں کے خادم ہیں،"۔ کربلائی نے کہا کہ وہ مذاکرات کے لیے تیار ہیں، لیکن مرکزی حکومت نے ان کی خواہشات کو نظر انداز کر دیا ہے، حالانکہ وزیر اعظم سے لے کر وزیر داخلہ تک سبھی ان کے مطالبات سے واقف تھے۔
کربلائی نے کہا، "ہم اس وقت تک آرام سے نہیں بیٹھیں گے جب تک ہمارے مطالبات تسلیم نہیں کیے جاتے۔ سونم کی رہائی صرف ایک قدم آگے ہے، لیکن یہ اس وقت تک نامکمل ہے جب تک تمام قیدیوں کو رہا نہیں کیا جاتا اور ان کے مقدمات واپس نہیں لیے جاتے۔" انہوں نے مزید کہا، "گولیوں اور لاٹھی چارج سے زخمی ہونے والوں کو عزت کے ساتھ معاوضہ ملنا چاہیے۔ ہم اس وقت تک آرام سے نہیں بیٹھیں گے جب تک کہ لداخ کے مستقبل کے لیے اپنی جانیں قربان کرنے والے چار شہداء کو انصاف نہیں مل جاتا۔"
لیہہ کا پولو گراؤنڈ مردوں اور عورتوں سے کھچا کھچ بھرا ہوا تھا کیونکہ ستمبر میں خطے میں تشدد پھوٹنے کے بعد وہ پہلی بار اکٹھے ہوئے تھے، جس میں چار شہری ہلاک اور 80 زخمی ہوئے تھے۔ اور موسمیاتی کارکن سونم وانگچک، جنہوں نے 14 دن کی بھوک ہڑتال کی قیادت کی تھی، کو 26 ستمبر 2025 کو ہونے والی جھڑپوں کے دو دن بعد قومی سلامتی ایکٹ (این ایس اے) کے تحت جیل بھیج دیا گیا۔
ہفتہ کو وزارت داخلہ نے ان کا این ایس اے منسوخ کر دیا اور چھ ماہ کی حراست کے بعد راجستھان کی جودھ پور جیل سے رہا کرنے کی اجازت دی۔ لیہہ ایپکس باڈی کے چیئرمین نے کہا کہ شرکاء نے جلد از جلد عدالتی کمیشن کی تحقیقات کے نتائج کا مطالبہ کیا اور ان کے این ایس اے کی منسوخی کے معاملے میں وانگچک کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کیا۔