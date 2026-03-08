ETV Bharat / jammu-and-kashmir
جمناسٹکس سے عشق: ارجنا ایوارڈ یافتہ کرپالی سنگھ کی زندگی کا سفر
ارجنا ایوارڈ یافتہ جمناسٹکس کوچ کرپالی سنگھ کی زندگی دہائیوں سے جمناسٹکس کھیل کے گرد گھوم رہی ہے۔
Published : March 8, 2026 at 1:53 PM IST
جموں(عامر تانترے): ویمنز ڈے کے موقع پر مختلف شعبوں میں نمایاں کارکردگی دکھانے والی خواتین کو خراجِ تحسین پیش کیا جا رہا ہے۔ ان خواتین میں جمناسٹکس میں اونچا مقام حاصل کرنے والی کرپالی سنگھ بھی ہے جنہوں نے اپنی زندگی جمناسٹکس اور نوجوان کھلاڑیوں کی تربیت دینے کے لیے وقف کر دی ہے۔
گجرات کے ضلع آنند کے دھرمج علاقے میں پیدا ہوئیں کرپالی سنگھ وہیں پلی بڑھیں اور انہیں بچپن ہی سے جمناسٹکس سے کافی لگاؤ تھا۔ صرف تین سال کی عمر میں ہی اس کھیل کی طرف ان کا رجحان پیدا ہوا اور سات سال کی عمر میں باقاعدہ تربیت شروع کر دی۔ وہ کہتی ہیں کہ جمناسٹکس سے محبت انہیں اپنے والد نگین بھائی پٹیل سے ورثے میں ملی۔ ان کے والد ایک اکھاڑا چلاتے تھے جہاں وہ مقامی نوجوانوں کو مختلف کھیلوں کی تربیت فراہم کرتے تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ ان کی بیٹی بھی کسی نہ کسی کھیل کی طرف مائل ہو اسی میں آگے بڑھ کر اپنا نام کمائے۔
کرپالی سنگھ کے مطابق انہوں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ جمناسٹکس ہی ان کا کیریئر اور زندگی کا مقصد بن جائے گا۔ "میری جسمانی لچک اور فٹنس کی وجہ سے مجھے حوصلہ افزائی ملتی رہی اور کوچز کی رہنمائی سے میں ایک پیشہ ور جمناسٹ بن گئی۔"
ان کے کھیل کا سفر گجرات سے ہریانہ تک پہنچا جہاں انہوں نے مزید کامیابیاں حاصل کیں، لیکن گھٹنے کی چوٹ نے ان کے کیریئر کو اچانک روک دیا۔ اس وقت کھیلوں کی چوٹ کے علاج کی مناسب سہولتیں بھی دستیاب نہیں تھیں، جس کے باعث انہیں کھیل چھوڑنا پڑا۔ تاہم اس چوٹ سے ہی ان کی زندگی کا ایک نیا باب شروع ہوا اور وہ نیشنل انسٹی ٹیوٹ آف اسپورٹس پہنچیں اور وہیں سے کوچنگ کا سفر شروع کیا۔
زندگی نے انہیں ایک اور موڑ پر جموں و کشمیر سے جوڑ دیا۔ ان کی شادی جموں کے معروف جمناسٹکس کوچ سریندر پال سنگھ سے ہوئی۔ بعد میں وہ 1998 میں جموں و کشمیر اسپورٹس کونسل میں کوچ کے طور پر شامل ہوئیں۔ ان کی پہلی تعیناتی سرینگر میں ہوئی جہاں انہوں نے تین سال تک خدمات انجام دیں۔ بعد میں وہ جموں منتقل ہو گئیں اور تب سے وہیں نوجوانوں کو تربیت فراہم کر رہی ہے۔
ہر روز ان کا دن مولانا آزاد اسٹیڈیم کی جمناسٹکس اکیڈمی پہنچنے سے شروع ہوتا ہے۔ دن کا بڑا حصہ وہ پہلے سرکاری ذمہ داریوں میں اور پھر بچوں کو تربیت دینے میں گزارتی ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ ایک ہی پیشے سے تعلق رکھنے کی وجہ سے ان کے اور ان کے شوہر کے درمیان ہمیشہ جمناسٹکس ہی موضوع گفتگو رہتا ہے۔ "گھر ہو یا کام، ہم اکثر اسی بات پر گفتگو کرتے ہیں کہ ہمارے شاگرد کیسے بہتر کارکردگی کا مظاہرہ کرکے اس کھیل میں آگے بڑھ سکتے ہیں۔"
ان کے شوہر جموں و کشمیر اسپورٹس کونسل میں منیجر کے عہدے سے ریٹائر ہو چکے ہیں، لیکن وہ اب بھی وقتاً فوقتاً نوجوانوں کو تربیت دیتے ہیں۔ دونوں میاں بیوی نے مل کر جموں و کشمیر اور ملک کو کئی بین الاقوامی سطح کے جمناسٹ دیے ہیں۔ ان کے تین درجن سے زیادہ شاگرد ورلڈ کپ، ورلڈ چیمپئن شپ، ایشین چیمپئن شپ اور دیگر عالمی مقابلوں میں حصہ لے چکے ہیں۔
قومی سطح پر ان کے شاگرد جموں و کشمیر کے لیے تقریباً 600 سے 700 تمغے حاصل کر چکے ہیں۔ حال ہی میں ان کی ایک شاگرد مسکان قومی چیمپئن بھی بنی۔ تاہم اپنی کامیابیوں کے باوجود کرپالی سنگھ کے دل میں ایک کمی کا احساس بھی ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ کھیل اور کوچنگ کی مصروف زندگی کے باعث وہ اپنے بچوں کو زیادہ وقت نہیں دے سکیں۔ ان کے بچے اس وقت جموں و کشمیر سے باہر تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ "مجھے ہمیشہ اس بات کا افسوس رہے گا کہ ہم اپنے بچوں کو زیادہ وقت نہیں دے سکے۔ اگر میرے سسرال اور شوہر کا ساتھ نہ ہوتا تو پیشہ ورانہ اور ذاتی زندگی کو سنبھالنا ممکن نہ ہوتا۔"
ان کی خدمات کے اعتراف میں حکومتِ ہند نے 1989 میں انہیں "ارجنا ایوارڈ" سے نوازا۔ اس کے علاوہ گجرات حکومت نے انہیں سردار ولبھ بھائی پٹیل ایوارڈ عطا کیا، ہریانہ حکومت نے بھی اعزاز سے نوازا جبکہ جموں و کشمیر حکومت نے انہیں جمناسٹکس کوچنگ میں خدمات پر "پرشو رام" ایوارڈ سے نوازا ہے۔
ان کا نام دو مرتبہ "لمکا بک آف ریکارڈز" میں بھی شامل ہو چکا ہے اور انہیں ملک کے ٹین آؤٹ اسٹینڈنگ یوتھ آئیکن ایوارڈ میں بھی جگہ مل چکی ہے۔ ان کے مطابق 1990 سے پہلے کشمیر میں جمناسٹکس کافی مقبول تھا، لیکن بعد میں یہ کھیل کمزور پڑ گیا۔ اب دوبارہ نوجوانوں کو اس کھیل کی طرف راغب کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور مختلف تربیتی کیمپ بھی منعقد کیے جا رہے ہیں۔ گزشتہ سال سرینگر میں ایک قومی سطح کا کیمپ منعقد کیا گیا جس میں آذربائیجان کے ایک کوچ کو نوجوانوں کی تربیت کے لیے مدعو کیا گیا تھا۔
وہ کہتی ہیں کہ "جمناسٹکس ایک مشکل کھیل ہے اور بعض اوقات سخت تربیت اور مخصوص لباس دیکھ کر والدین اور نوجوان پیچھے ہٹ جاتے ہیں، لیکن اس کے باوجود وادی میں اس کھیل کی طرف دلچسپی بڑھ رہی ہے۔"
ویمنز ڈے کے موقع پر کرپالی سنگھ کا پیغام واضح ہے: "زندگی صرف ایک بار ملتی ہے، اس لیے ہر شخص کو چاہیے کہ جس شعبے میں بھی آگے بڑھنا چاہتا ہو اس میں اپنی پوری صلاحیت کے ساتھ کام کرے۔"
ان کے مطابق چاہے کھیل ہو، فن ہو، ثقافت ہو یا تعلیم—والدین کو چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کی حوصلہ افزائی کریں تاکہ وہ زندگی میں آگے بڑھ سکیں۔
