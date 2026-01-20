ETV Bharat / jammu-and-kashmir
گنگرہامہ گاندربل میں خواتین کا احتجاج. نالہ سندھ سے مقامی لوگوں کے تعمیراتی مواد نکالنے پر قدغن
احتجاجی نے کہاکہ انتخابات کے دوران امیدواروں نے نالہ سندھ میں مقامی لوگوں کو محنت مزدوری کرنے سے نہ روکنے کا یقین دلایا تھا۔
Published : January 20, 2026 at 6:22 PM IST
گاندربل (فردوس احمد تانترے) گاندربل صفاپورہ شاہراہ پر گنگرہامہ کے مقام پر سینکڑوں خواتین نے سڑک پر رکاوٹیں کھڑی کر کے علاقہ کے مقامی محنت کش طبقہ کو نالہ سندھ سے تعمیراتی مواد نکالنے پر قدغن لگانے کے خلاف زبردست احتجاج کیا۔ مظاہرے میں شامل خواتین کے مطابق نوجوان جو پڑھے لکھے بے روزگار تھے، سرکاری ملازمت نہ ملنے کے بعد اپنے اہل خانہ کا پیٹ پالنے کے لئے دن بھر نالہ سندھ سے تعمیراتی مواد با جری، ریت، پتھر اور بولڈر نکالتے تھے، جس پر انتظامیہ نے قدغن لگا کر انہیں فاقہ کشی پر مجبور کر دیا ہے۔
مظاہرے میں شامل بلقیس نامی خاتون نے بتایا کہ گذشتہ اسمبلی انتخابات کے موقع پر تمام سیاسی جماعتوں کے نمائندوں نے کنگر ہامہ میں آکر اس بات کی یقین دہانی کرائی تھی کہ نالہ سندھ میں مقامی لوگوں کو محنت مزدوری کرنے سے روکا نہیں جائے گا لیکن تب سے اب تک ہماری پریشانیوں کا ازالہ کرنے کے لیے کوئی سامنے نہیں آیا۔ ہمارے لوگوں میں سے کچھ نے بنک سے قرض لیکر گاڑیاں لائی تھی اور کچھ نے زمین جائیداد فروخت کی تھی تاکہ محنت مزدوری کر کے کمائی کی جاسکے۔
تاہم جیسے ہی کوئی گاڑی نالہ سندھ میں جاتی ہے، پولیس کی جانب سے ڈرائیور اور گاڑیوں کے خلاف کاروائی کی جاتی ہے۔ احتجاجیوں کا کہنا تھا کہ ’ہم نہ سرکاری نوکریاں مانگتے ہیں اور نہ ہی کچھ اور بس محنت مزدوری کرنے کی اجازت دی جائے، ہمارے نوجوانوں پر ظلم زیادتی نہ کی جائے۔ یہ ہماری مانگ ہے جس کے لئے ہمیں سڑکوں پر نکل کر احتجاج کرنے پر مجبور کر دیا گیا ہے۔
اس موقع پر نائب تحصیلدار گاندربل اور ایس ایچ او گاندربل کی جانب سے مظاہرین کو یقین دہانی کرائی گئی جس کے بعد احتجاج موخر کر دیا گیا۔