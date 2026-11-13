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حوصلہ، ہنر اور خوداعتمادی کی مثالیں، ویشو فیسٹیول میں خواتین کی کامیابی کی متاثر کن کہانیاں
فیسٹیول کے ذریعے کشمیر کے بھرپور ثقافتی ورثے کو محفوظ رکھنے اور فروغ دینے کی کوشش کی گئی۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : November 13, 2026 at 8:16 PM IST
کولگام (میر اشفاق): جنوبی کشمیر کے ضلع کولگام میں منعقدہ تین روزہ ویشو فیسٹیول 2026 میں جہاں ادب، ثقافت اور روایتی ورثے کو اجاگر کیا گیا، وہیں خواتین کی کاروباری صلاحیتوں، خود روزگاری اور خودمختاری کو بھی خصوصی طور پر نمایاں کیا گیا۔ 11 سے 13 نومبر تک ضلع انتظامیہ کولگام کی جانب سے منعقد کیے گئے اس فیسٹیول کا بنیادی مقصد ثقافتی ورثے کے تحفظ کے ساتھ ساتھ مقامی ہنر، کاروبار اور صلاحیتوں کو فروغ دینا تھا۔
’’Celebrating Our Heritage‘‘ یعنی ’’ہمارے ثقافتی ورثے کا جشن‘‘ کے موضوع کے تحت منعقد ہونے والے اس فیسٹیول میں خواتین انٹرپرینیورز کی خاصی تعداد نے شرکت کی، جو خواتین کو با اختیار بنانے، ہنرمندی کو فروغ دینے اور انہیں معاشی طور پر خودمختار بنانے کی کوششوں کی عکاسی کرتی ہے۔
فیسٹیول کے دوران مختلف شعبوں سے وابستہ تقریباً 80 اسٹالز قائم کیے گئے تھے، جن میں 25 اسٹالز خواتین انٹرپرینیورز نے لگائے تھے۔ ان میں بیشتر خواتین نے مشن یوا کے تعاون سے اپنے کاروباری سفر کو آگے بڑھایا ہے۔
ای ٹی وی بھارت نے فیسٹیول کے دوران ایسی کئی خواتین کاروباری شخصیات سے بات کی، جنہوں نے محدود وسائل، مسلسل محنت اور بلند حوصلوں کے ساتھ اپنے کاروبار کی بنیاد رکھی اور آج اپنی ایک الگ شناخت قائم کرنے کی کوشش کر رہی ہیں۔
عروۃ الوثقیٰ نے یوٹیوب سے چاکلیٹ بنانے کا ہنر سیکھا
ضلع کولگام سے تعلق رکھنے والی 20 سالہ عروۃ الوثقیٰ نے اپنی محنت اور تخلیقی صلاحیتوں کے ذریعے چاکلیٹ سازی کو ذریعہ معاش بنانے کی کوشش کی ہے۔ انہوں نے یوٹیوب ویڈیوز دیکھ کر چاکلیٹ بنانے کا ہنر سیکھا اور اپنے برانڈ ’’طلبیہ‘‘ کے نام سے گھر میں ہی اس کام کا آغاز کیا۔ عروۃ الوثقیٰ کا کہنا ہے کہ وہ گزشتہ چھ ماہ سے مختلف اقسام کی چاکلیٹس تیار کر رہی ہیں، جن میں خشک اور تازہ پھلوں سے تیار کردہ چاکلیٹس بھی شامل ہیں۔ ان کے مطابق لوگوں کی جانب سے ان کی مصنوعات کو پسند کیا جا رہا ہے اور کئی ایسے گاہک بھی ہیں جو پہلی مرتبہ چاکلیٹ خریدنے کے بعد دوبارہ آرڈر دیتے ہیں۔
انہوں نے بتایا کہ وہ فی الحال کولگام سے اننت ناگ تک اپنی مصنوعات پہنچا رہی ہیں اور اپنے کاروبار کے لیے ایک وسیع مارکیٹ تیار کرنے کی کوشش کر رہی ہیں۔ کالج سے واپس آنے کے بعد وہ روزانہ کچھ وقت چاکلیٹ تیار کرنے میں صرف کرتی ہیں۔ عروۃ الوثقیٰ کا کہنا ہے کہ ان کا کوئی بھائی نہیں ہے اور ان کے والد ایک کسان ہیں۔ وہ بار بار اپنے والد سے ذاتی اخراجات کے لیے پیسے مانگنا پسند نہیں کرتی تھیں، اسی لیے انہوں نے تعلیم کے ساتھ اپنا کاروبار شروع کرنے کا فیصلہ کیا۔ ان کے مطابق چاکلیٹ کی مارکیٹ میں ہمیشہ مانگ رہتی ہے، جس نے انہیں اس شعبے کا انتخاب کرنے کی ترغیب دی۔
انہوں نے کہا کہ فی الحال وہ اپنے اخراجات خود برداشت کرنے کے قابل ہو گئی ہیں اور یہ ان کے کاروباری سفر کی محض شروعات ہے۔ مستقبل میں وہ اپنا آؤٹ لیٹ قائم کرنے اور آن لائن کاروبار کو مزید وسعت دینے کا ارادہ رکھتی ہیں۔ ان کے مطابق انسٹاگرام کے ذریعے بھی انہیں اچھا ردعمل اور آرڈرز موصول ہو رہے ہیں۔
سماجی طعنوں کو نظرانداز کرکے کامیابی کی جانب قدم، عرفی جان 10 لڑکیوں کو دے رہی ہیں روزگار
ضلع کولگام کے دمحال ہانجی پورہ سے تعلق رکھنے والی عرفی جان نے میک اَپ اور بیوٹی انڈسٹری میں اپنی محنت کے بل بوتے پر ایک نمایاں شناخت قائم کی ہے۔ وہ ’’عرفی، دی میک اَپ آرٹسٹ‘‘ کے نام سے ضلع میں دو سیلون چلا رہی ہیں اور گزشتہ چھ برس سے اس شعبے سے وابستہ ہیں۔ عرفی جان نے 2018 میں دہلی سے فیشن ڈیزائننگ کا کورس مکمل کیا، جس کے بعد 2021 میں کولگام میں اپنے سیلون کی بنیاد رکھی۔ ابتدا میں انہیں کئی مشکلات اور سماجی طعنوں کا سامنا کرنا پڑا، تاہم انہوں نے تنقید کو نظرانداز کرتے ہوئے اپنے مقصد پر توجہ مرکوز رکھی۔ ان کا کہنا ہے کہ انہوں نے صفر سے اپنا کاروبار شروع کیا تھا اور والدین کے بھرپور تعاون نے انہیں آگے بڑھنے کا حوصلہ دیا۔ آج وہ اپنے دونوں سیلونز کے ذریعے تقریباً 10 دیگر لڑکیوں کو روزگار فراہم کر رہی ہیں۔
عرفی کے مطابق ان کے پاس کئی نوجوان لڑکیاں میک اَپ اور بیوٹی کے شعبے میں تربیت حاصل کرنے آتی ہیں۔ ان میں سے بعض نے تربیت مکمل کرنے کے بعد اپنے سیلون بھی قائم کیے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ انہیں اس بات سے خوشی محسوس ہوتی ہے کہ ان کے ذریعے دیگر لڑکیاں بھی اپنے پیروں پر کھڑی ہونے کے قابل بن رہی ہیں۔
قدرتی مصنوعات سے کاروباری شناخت تک، لکھنؤ کی طوبیٰ نے ملک بھر میں پھیلایا اپنا برانڈ
اترپردیش کے شہر لکھنؤ سے تعلق رکھنے والی طوبیٰ باؤ، جو پیشے کے اعتبار سے ٹیکنالوجسٹ ہیں، نے قدرتی مصنوعات کے استعمال کو فروغ دینے کے مقصد سے اپنا کاروبار شروع کیا۔ وہ روزمرہ استعمال کی اشیاء کو قدرتی متبادل کے ذریعے تیار کرنے کے تصور پر کام کر رہی ہیں۔ طوبیٰ کے مطابق ٹوتھ پیسٹ، تیل، شیمپو اور صابن جیسی روزمرہ استعمال کی اشیاء میں قدرتی اجزاء کے استعمال کے امکانات نے انہیں اس شعبے کی جانب راغب کیا۔ انہوں نے ہیئر کیئر، باڈی کیئر اور اسکن کیئر کی مصنوعات تیار کرنے کا کام شروع کیا اور تقریباً آٹھ برس قبل ’’سوائل کنسپٹ‘‘ کے نام سے اپنا برانڈ متعارف کرایا۔
ان کا کہنا ہے کہ آج ان کی مصنوعات ملک کے مختلف شہروں میں آؤٹ لیٹس اور آن لائن پلیٹ فارمز کے ذریعے دستیاب ہیں۔ ایمیزون، فلپ کارٹ اور میشو جیسے معروف ای کامرس پلیٹ فارمز پر بھی ان کی مصنوعات فروخت ہوتی ہیں۔
طوبیٰ کے مطابق جموں و کشمیر سے بھی انہیں آن لائن آرڈرز موصول ہوتے ہیں، تاہم وہ چاہتی ہیں کہ ان کے برانڈ کو مقامی مارکیٹ میں بھی متعارف کرایا جائے۔ اسی مقصد کے تحت انہوں نے ویشو فیسٹیول کولگام میں اپنے برانڈ کی نمائش کی۔ انہوں نے بتایا کہ کاروبار کے ابتدائی مراحل میں انہیں کافی جدوجہد کرنا پڑی، تاہم مستقل مزاجی اور حوصلے کے ساتھ آگے بڑھنے سے انہیں کامیابی حاصل ہوئی۔ ان کے مطابق معروف فلم اداکارہ جوہی چاولا اور موسیقار اے آر رحمان بھی ان کی مصنوعات استعمال کرتے ہیں اور ان کے مستقل گاہکوں میں شامل ہیں۔
طوبیٰ کا کہنا ہے کہ موجودہ دور میں لوگ تیزی سے قدرتی مصنوعات کی جانب راغب ہو رہے ہیں، جس کے نتیجے میں ان کی مصنوعات کی مانگ میں بھی اضافہ ہو رہا ہے۔
آئی ٹی آئی کی طالبہ بشرہ امتیاز کا خواب، مستقبل میں اپنا ریسٹورنٹ قائم کرنا
ضلع کولگام کے پونیواہ علاقے سے تعلق رکھنے والی بُشرہ امتیاز ان نوجوان لڑکیوں میں شامل ہیں جو ہنرمندی کی تربیت کے ذریعے اپنا مستقبل سنوارنے کی کوشش کر رہی ہیں۔ وہ آئی ٹی آئی ژولگام میں کھانا پکانے کی تربیت حاصل کر رہی ہیں اور ساتھ ہی کمپیوٹر کورس بھی کر رہی ہیں۔
بشرہ ویشو فیسٹیول میں ایونٹ مینجمنٹ کے سلسلے میں شریک ہوئیں، جہاں انہوں نے دیگر لڑکیوں کے ساتھ مل کر کھانے پینے کی اشیاء کا اسٹال قائم کیا۔ اسٹال پر چنا چاٹ، دال، روٹی اور چائے سمیت مختلف کھانے دستیاب رکھے گئے تھے۔ ان کا کہنا ہے کہ انہوں نے فیسٹیول میں اسٹال قائم کرنے کا فیصلہ اس لیے کیا تاکہ اپنے ہاتھوں سے تیار کردہ کھانوں کے ذائقے کو لوگوں کے سامنے پیش کر سکیں اور گاہکوں سے براہ راست رائے حاصل کر سکیں۔
بشرہ کے مطابق وہ مستقبل میں ایک ماہر باورچی بننا چاہتی ہیں اور اپنا ہوٹل یا ریسٹورنٹ قائم کرکے معاشی طور پر خودمختار ہونا چاہتی ہیں۔ ان کا خواب ہے کہ وہ نہ صرف اپنی کفالت کر سکیں بلکہ مستقبل میں دیگر افراد کے لیے بھی روزگار کے مواقع پیدا کریں۔
خواتین انٹرپرینیورز کی نمایاں شرکت اس بات کی عکاسی کرتی ہے کہ مناسب مواقع، ہنرمندی کی تربیت اور حوصلہ افزائی کے ذریعے خواتین نہ صرف اپنے لیے روزگار کے مواقع پیدا کر سکتی ہیں بلکہ دوسروں کے لیے بھی روزگار کا ذریعہ بن سکتی ہیں۔
ادب، ثقافت اور کاروبار کا مشترکہ پلیٹ فارم
واضح رہے کہ 11 سے 13 نومبر تک منعقد ہونے والے ویشو فیسٹیول 2026 میں ضلع انتظامیہ کولگام نے ادب، ثقافت، مقامی ہنر اور کاروباری سرگرمیوں کو ایک مشترکہ پلیٹ فارم پر جمع کرنے کی کوشش کی۔ فیسٹیول میں 60 سے زائد ادیبوں اور شعراء نے مختلف ادبی و ثقافتی پروگراموں میں شرکت کی، جن میں کشمیری مشاعرہ، کل ہند مشاعرہ، شامِ غزل اور شامِ قوالی قابل ذکر تھے۔
اس موقع پر چار خصوصی پویلین بھی قائم کیے گئے تھے، جہاں اسٹارٹ اَپس، دستکاری، زراعت، باغبانی، دیہی کاروبار اور نوجوانوں کی فنی و پیشہ ورانہ صلاحیتوں کو اجاگر کیا گیا۔ اس کے علاوہ تجارتی اسٹالز، کتاب میلہ، مقامی دستکاری کی نمائش اور روایتی کھانے پینے کی اشیاء بھی فیسٹیول کا حصہ تھیں۔ فیسٹیول کے ذریعے نہ صرف کشمیر کے بھرپور ثقافتی ورثے کو محفوظ رکھنے اور فروغ دینے کی کوشش کی گئی بلکہ مقامی فنکاروں، دستکاروں، کسانوں، نوجوانوں اور کاروباری افراد کو اپنی صلاحیتوں اور مصنوعات کی نمائش کے لیے ایک مؤثر پلیٹ فارم بھی فراہم کیا گیا۔
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