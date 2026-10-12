ETV Bharat / jammu-and-kashmir
اننت ناگ: میر بازار سڑک حادثے میں خاتون جاں بحق، شوہر کی حالت تشویشناک
موصولہ اطلاعات کے مطابق فرّہ میر بازار کے مقام پر یہ حادثہ کار اور موٹر سائیکل کے بیچ شدید ٹکر کے نتیجے میں پیش آیا۔
Published : October 12, 2026 at 11:37 AM IST
اننت ناگ، دین عمران: جنوبی کشمیر کے ضلع اننت ناگ میں میر بازار کے علاقے کے فرّہ علاقے میں پیش آئے ایک سڑک حادثے میں ایک خاتون کی موقع پر ہی موت واقع ہوگئی، جبکہ ان کے شوہر شدید طور پر زخمی ہوگئے۔ اس المناک حادثے کے بعد علاقے میں غم و افسوس کی لہر دوڑ گئی۔
موصولہ اطلاعات کے مطابق فرّہ میر بازار کے مقام پر ایک آئی ٹوئنٹی کار، جس کا رجسٹریشن نمبر JK03M-4148 بتایا جارہا ہے، نے ایک موٹر سائیکل کو ٹکر مار دی۔ موٹر سائیکل کا رجسٹریشن نمبر PB10FV-5999 ہے۔ ٹکر اتنی شدید تھی کہ موٹر سائیکل پر سوار خاتون نے موقع پر ہی دم توڑ دیا، جبکہ ان کے شوہر شدید طور پر زخمی ہوگئے۔
حادثے میں جاں بحق ہونے والی خاتون کی شناخت فریدہ اختر کے طور پر ہوئی ہے، جبکہ زخمی شخص کی شناخت ان کے شوہر محمد الطاف بھٹ ساکن بائیہامہ، قاضی گنڈ کے طور پر کی گئی ہے۔
حادثے کے فوراً بعد زخمی شخص کو علاج و معالجے کے لیے اسپتال منتقل کیا گیا، جہاں ان کی حالت تشویشناک بتائی جارہی ہے۔ واقعے کی اطلاع ملتے ہی متعلقہ حکام نے معاملے کا نوٹس لیتے ہوئے قانونی کارروائی شروع کردی ہے۔
مزید پڑھیں: کوکرناگ کے صوف شالی علاقے میں بھالو کو بحفاظت ریسکیو کرکے قدرتی مسکن میں منتقل کیا گیا
اس حادثے نے ایک بار پھر سڑکوں پر احتیاط، ٹریفک قوانین کی پابندی اور محفوظ ڈرائیونگ کی اہمیت کو اجاگر کیا ہے۔ تاہم حادثے کی اصل وجوہات کا تعین متعلقہ حکام کی کارروائی کے بعد ہی ہوسکے گا۔