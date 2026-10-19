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پلوامہ: بیٹا فجر کی نماز پڑھنے مسجد گیا، اکیلی ماں کا کسی نے گلا کاٹ کر قتل کر دیا
بیٹے نمازِ فجر کےلیے مسجد گئے تھے۔ نامعلوم حملہ آوروں نے گھر میں گھس کر خاتون کو قتل کردیا، قتل کی وجہ تاحال معلوم نہیں۔
Published : October 19, 2026 at 10:26 AM IST
پلوامہ، جموں وکشمیر: جنوبی کشمیر کے ضلع پلوامہ کے پریگام گاؤں میں پیر کی علی الصبح ایک انتہائی افسوسناک اور دل دہلا دینے والا واقعہ پیش آیا ہے، جہاں نامعلوم حملہ آوروں نے ایک 70 سالہ عمر رسیدہ خاتون کو ان کے گھر کے اندر مبینہ طور پر گلا کاٹ کر بے دردی سے قتل کر دیا۔ اس وحشیانہ واقعے کے بعد پورے علاقے میں سنسنی اور شدید تشویش کی لہر دوڑ گئی ہے، جب کہ پولیس نے واقعے کا نوٹس لیتے ہوئے بڑے پیمانے پر تحقیقات کا آغاز کر دیا ہے۔
سرکاری ذرائع سے موصول ہونے والی تفصیلات کے مطابق، یہ لرزہ خیز واقعہ پیر کی صبح تقریباً پانچ بجے اس وقت پیش آیا جب خاتون کا بیٹا معمول کے مطابق نمازِ فجر ادا کرنے کے لیے قریبی مسجد گیا ہوا تھا۔ اسی دوران نامعلوم اور بے خوف حملہ آور مبینہ طور پر موقع پا کر گھر کے اندر داخل ہوئے اور دھار دار آلے سے بزرگ خاتون کا گلا کاٹ دیا۔ حملے کی شدت کے باعث خاتون کی موقع پر ہی تڑپ تڑپ کر موت واقع ہو گئی۔
An elderly woman was allegedly murdered inside her home in Parigam, Pulwama, on Monday morning. Identified as Jani Begum, she was reportedly attacked by an unidentified person during Fajr prayers. Police have reached the spot and initiated an investigation. Further details are awaited.— DD NEWS SRINAGAR (@ddnewsSrinagar) October 19, 2026
بہیمانہ قتل کے بعد مقامی لوگوں میں شدید خوف و ہراس
ذرائع کا کہنا ہے کہ جب مقتولہ کا بیٹا مسجد سے گھر واپس لوٹا، تو اس نے اپنی والدہ کو کمرے میں خون میں لت پت حالت میں پایا، جس کے بعد گھر میں کہرام مچ گیا۔ مقتولہ کی شناخت 70 سالہ جانا بیگم (زوجہ مرحوم غلام احمد بھٹ) ساکن پریگام، پلوامہ کے طور پر کی گئی ہے۔ دن کے صبح سویرے پیش آنے والے اس بہیمانہ قتل کے بعد مقامی لوگوں میں شدید خوف و ہراس پایا جا رہا ہے، تاہم قتل کے اصل محرکات تاحال واضح نہیں ہو سکے ہیں۔
سائنسی اور روایتی پہلوؤں سے باریک بینی سے چھان بین
دوسری جانب مقامی پولیس نے واقعے کی اطلاع ملتے ہی فوری طور پر جائے وقوعہ کا دورہ کیا اور لاش کو تحویل میں لے کر قانونی ضابطے پورے کیے۔ متعلقہ پولیس حکام کے مطابق، نامعلوم حملہ آوروں کی شناخت اور قتل کے پسِ پردہ چھپی وجوہات کا پتہ لگانے کے لیے معاملے کی مختلف سائنسی اور روایتی پہلوؤں سے باریک بینی سے چھان بین کی جا رہی ہے۔ پولیس نے یقین دہانی کرائی ہے کہ ملزمین کو جلد ہی بے نقاب کر کے قانون کے کٹہرے میں لایا جائے گا۔