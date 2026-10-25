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کشمیر میراتھن: شیر خوار بچے کو گود میں لے کر دوڑنے والی خاتون مرکزِ نگاہ بن گئیں
'کشمیر میراتھن' کے دوران گود میں سوئے ہوئے بچے کو اٹھائے خاتون رنر نے سب کو حیرت میں ڈال دیا اور تماشائیوں کو ششدر کردیا۔
Published : October 25, 2026 at 1:17 PM IST
سری نگر: سری نگر میں آج منعقد ہونے والی 'کشمیر میراتھن' کے دوران گود میں سوئے ہوئے بچے کو اٹھائے ایک خاتون رنر نے سب کو حیرت میں ڈال دیا اور تماشائیوں کو ششدر کر دیا۔ کلثوم بانو نے کشمیر میراتھن کے اس تیسرے ایڈیشن میں حصہ لیا جس کا افتتاح وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے ہری جھنڈی دکھا کر کیا۔ یہ میراتھن 21 کلومیٹر کی ہاف میراتھن اور 41 کلومیٹر کی فل میراتھن پر مشتمل تھی، جو شہر کی مشہور ڈل جھیل پر واقع خوبصورت بولیوارڈ روڈ کے ساتھ پھیلی ہوئی تھی۔
Kulsoom from Gujarat stole the spotlight at the third Kashmir Marathon as she ran with her infant in her lap. The event was flagged off by CM Omar Abdullah. @OmarAbdullah @KashmirMarathon #kashmirmarathon https://t.co/wYWpyaOnL5— ETV Bharat Jammu & Kashmir (@ETVBharatJK) October 25, 2026
ڈل جھیل کے پانیوں سے اٹھنے والی دھند میں سفید اور گلابی رنگ کے ببس (بِیب، ریس نمبر والی قمیض) پہنے ہوئے رنرز ایک سحر انگیز منظر پیش کر رہے تھے۔ بب نمبر 27071 پہنے ہوئے اور بیبی ہولڈر (بچے کو باندھنے والے پٹی) کی مدد سے اپنے بچے کو گود میں مضبوطی سے تھامے ہوئے ایک خاتون تھی۔ انہوں نے بتایا، "میرا نام کلثوم بانو ہے۔ میرا تعلق گجرات سے ہے۔ میں ہاف میراتھن میں حصہ لے رہی ہوں۔"
بانو کی شادی کشمیری شخص امتیاز لون سے ہوئی
کلثوم بانو نے کہا کہ ہاف میراتھن میں ان کی یہ پہلی شرکت تھی اور انہوں نے اسے ان بچوں کے نام وقف کیا ہے جو فٹنس کی تربیت حاصل کر رہے ہیں۔ بانو کی شادی ایک کشمیری شخص امتیاز لون سے ہوئی ہے، جن کا تعلق ضلع بانڈی پورہ کے علاقے گریز سے ہے۔
21 کلومیٹر کی ہاف میراتھن کے دوران گود میں بچہ
بانو تین بچوں کی ماں ہیں؛ جن میں ایک 12 سال کا لڑکا، دو سال کی لڑکی اور ایک سال کا بیٹا محمد شامل ہے، جو اتوار کی سرد صبح 21 کلومیٹر کی ہاف میراتھن کے دوران ان کی گود میں تھا۔ وہ اپنے دو بڑے بچوں کو گھر پر چھوڑ کر ایک سال کے بچے کو اپنے ساتھ لائی تھیں۔ دیگر رنرز کے ہمراہ، انہوں نے 21 کلومیٹر کا فاصلہ طے کرنے کے لیے پولو ویو گراؤنڈ سے زیرو برج روڈ کی طرف دوڑنا شروع کیا۔
بانو ایک گھریلو خاتون ہیں، جو اپنے شوہر اور بچوں کے ساتھ سری نگر کے علاقے بیمینا میں رہتی ہیں۔ اس میراتھن میں تقریباً 1,221 مقامی شرکاء، ملک کے دیگر حصوں سے 513 رنرز اور 73 غیر ملکی رنرز نے حصہ لیا۔
سیاحوں کے سامنے پرامن کشمیر کا عکس پیش کرنا میراتھن کا مقصد
سری نگر کے پولو ویو سے شروع ہونے والی اس میراتھن کا مقصد کشمیر کو بین الاقوامی اسپورٹس ٹورازم (کھیلوں کی سیاحت) کے کیلنڈر پر لانا اور آنے کے خواہشمند سیاحوں کے سامنے پرامن کشمیر کا عکس پیش کرنا ہے۔ اس کے پہلے دو ایڈیشن اپریل 2025 میں پہلگام حملے کے بعد منعقد کیے گئے تھے، جس میں بائسرن چراگاہ میں دہشت گردوں کے ہاتھوں 25 سیاح اور ایک مقامی پونی والا مارے گئے تھے۔
بڈگام کے کشمیری رنر نے ریس مکمل کر کے ہاف میراتھن جیتی
اس میراتھن کے فاتحین ایتھوپیا اور کینیا کے غیر ملکی ایتھلیٹس رہے۔ جب کہ ضلع بڈگام کے علاقے بیروا سے تعلق رکھنے والے ایک کشمیری رنر نے سب سے پہلے ریس مکمل کر کے ہاف میراتھن اپنے نام کی۔ جموں و کشمیر کے لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے پولو گراؤنڈ میں جیتنے والوں میں انعامات تقسیم کیے۔