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کشمیر میراتھن: شیر خوار بچے کو گود میں لے کر دوڑنے والی خاتون مرکزِ نگاہ بن گئیں

'کشمیر میراتھن' کے دوران گود میں سوئے ہوئے بچے کو اٹھائے خاتون رنر نے سب کو حیرت میں ڈال دیا اور تماشائیوں کو ششدر کردیا۔

Woman Runner, Her Infant In Lap, Becomes Star Attraction in Kashmir Marathon, Urdu News
کشمیر میراتھن: گود میں شیر خوار بچے کو لیے خاتون دوڑنے والی مرکزِ نگاہ بن گئیں (Photo Credit; ETV BHARAT)
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By Mir Farhat Maqbool

Published : October 25, 2026 at 1:17 PM IST

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سری نگر: سری نگر میں آج منعقد ہونے والی 'کشمیر میراتھن' کے دوران گود میں سوئے ہوئے بچے کو اٹھائے ایک خاتون رنر نے سب کو حیرت میں ڈال دیا اور تماشائیوں کو ششدر کر دیا۔ کلثوم بانو نے کشمیر میراتھن کے اس تیسرے ایڈیشن میں حصہ لیا جس کا افتتاح وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے ہری جھنڈی دکھا کر کیا۔ یہ میراتھن 21 کلومیٹر کی ہاف میراتھن اور 41 کلومیٹر کی فل میراتھن پر مشتمل تھی، جو شہر کی مشہور ڈل جھیل پر واقع خوبصورت بولیوارڈ روڈ کے ساتھ پھیلی ہوئی تھی۔

ڈل جھیل کے پانیوں سے اٹھنے والی دھند میں سفید اور گلابی رنگ کے ببس (بِیب، ریس نمبر والی قمیض) پہنے ہوئے رنرز ایک سحر انگیز منظر پیش کر رہے تھے۔ بب نمبر 27071 پہنے ہوئے اور بیبی ہولڈر (بچے کو باندھنے والے پٹی) کی مدد سے اپنے بچے کو گود میں مضبوطی سے تھامے ہوئے ایک خاتون تھی۔ انہوں نے بتایا، "میرا نام کلثوم بانو ہے۔ میرا تعلق گجرات سے ہے۔ میں ہاف میراتھن میں حصہ لے رہی ہوں۔"

بانو کی شادی کشمیری شخص امتیاز لون سے ہوئی

کلثوم بانو نے کہا کہ ہاف میراتھن میں ان کی یہ پہلی شرکت تھی اور انہوں نے اسے ان بچوں کے نام وقف کیا ہے جو فٹنس کی تربیت حاصل کر رہے ہیں۔ بانو کی شادی ایک کشمیری شخص امتیاز لون سے ہوئی ہے، جن کا تعلق ضلع بانڈی پورہ کے علاقے گریز سے ہے۔

Woman Runner, Her Infant In Lap, Becomes Star Attraction in Kashmir Marathon, Urdu News
کشمیر میراتھن: گود میں شیر خوار بچے کو لیے خاتون دوڑنے والی مرکزِ نگاہ بن گئیں (Photo Credit; ETV BHARAT)

21 کلومیٹر کی ہاف میراتھن کے دوران گود میں بچہ

بانو تین بچوں کی ماں ہیں؛ جن میں ایک 12 سال کا لڑکا، دو سال کی لڑکی اور ایک سال کا بیٹا محمد شامل ہے، جو اتوار کی سرد صبح 21 کلومیٹر کی ہاف میراتھن کے دوران ان کی گود میں تھا۔ وہ اپنے دو بڑے بچوں کو گھر پر چھوڑ کر ایک سال کے بچے کو اپنے ساتھ لائی تھیں۔ دیگر رنرز کے ہمراہ، انہوں نے 21 کلومیٹر کا فاصلہ طے کرنے کے لیے پولو ویو گراؤنڈ سے زیرو برج روڈ کی طرف دوڑنا شروع کیا۔

کشمیر میراتھن: گود میں شیر خوار بچے کو لیے خاتون دوڑنے والی مرکزِ نگاہ بن گئیں (Credit; ETV BHARAT)

بانو ایک گھریلو خاتون ہیں، جو اپنے شوہر اور بچوں کے ساتھ سری نگر کے علاقے بیمینا میں رہتی ہیں۔ اس میراتھن میں تقریباً 1,221 مقامی شرکاء، ملک کے دیگر حصوں سے 513 رنرز اور 73 غیر ملکی رنرز نے حصہ لیا۔

سیاحوں کے سامنے پرامن کشمیر کا عکس پیش کرنا میراتھن کا مقصد

سری نگر کے پولو ویو سے شروع ہونے والی اس میراتھن کا مقصد کشمیر کو بین الاقوامی اسپورٹس ٹورازم (کھیلوں کی سیاحت) کے کیلنڈر پر لانا اور آنے کے خواہشمند سیاحوں کے سامنے پرامن کشمیر کا عکس پیش کرنا ہے۔ اس کے پہلے دو ایڈیشن اپریل 2025 میں پہلگام حملے کے بعد منعقد کیے گئے تھے، جس میں بائسرن چراگاہ میں دہشت گردوں کے ہاتھوں 25 سیاح اور ایک مقامی پونی والا مارے گئے تھے۔

Woman Runner, Her Infant In Lap, Becomes Star Attraction in Kashmir Marathon
کشمیر میراتھن: گود میں شیر خوار بچے کو لیے خاتون دوڑنے والی مرکزِ نگاہ بن گئیں (Photo Credit; ETV BHARAT)

بڈگام کے کشمیری رنر نے ریس مکمل کر کے ہاف میراتھن جیتی

اس میراتھن کے فاتحین ایتھوپیا اور کینیا کے غیر ملکی ایتھلیٹس رہے۔ جب کہ ضلع بڈگام کے علاقے بیروا سے تعلق رکھنے والے ایک کشمیری رنر نے سب سے پہلے ریس مکمل کر کے ہاف میراتھن اپنے نام کی۔ جموں و کشمیر کے لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے پولو گراؤنڈ میں جیتنے والوں میں انعامات تقسیم کیے۔

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TAGGED:

سری نگر میں کشمیر میراتھن کا انعقاد
KASHMIR MARATHON IN SRINAGAR
MARATHON IN MEMORY PAHALGAM ATTACK
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