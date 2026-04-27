بڈگام سڑک حادثے میں شوپیان کی خاتون جاں بحق، منگیتر زخمی
حادثے کے بعد مقامی لوگوں نے زخمیوں کو اسپتال منتقل کیا، جہاں خاتون نے زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے دم توڑ دیا
Published : April 27, 2026 at 8:43 AM IST
بڈگام: (عارف بشیر وانی) وسطی کشمیر کے ضلع بڈگام کے چرار شریف روڈ پر گذشتہ روز پیش آئے ایک المناک سڑک حادثے میں ضلع شوپیان کی ایک تازہ منگنی شدہ خاتون جاں بحق جب کہ اس کا منگیتر زخمی ہو گیا۔
حکام کے مطابق ندا نثار نامی خاتون اپنے منگیتر کے ہمراہ ایک کار میں سفر کر رہی تھیں۔ اسی دوران گاڑی ڈرائیور کے قابو سے باہر ہو گئی اور سڑک سے پھسل کر گہری کھائی میں جا گری۔ اس حادثے کے نتیجے میں دونوں شدید زخمی ہو گئے۔
مقامی لوگوں نے فوری طور پر ریسکیو کارروائی انجام دیتے ہوئے زخمیوں کو اسپتال منتقل کیا، جہاں خاتون زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے دم توڑ گئیں۔ وہیں ان کے زخمی منگیتر کا اسپتال میں علاج و معالجہ جاری ہے۔
اس حادثے کے باعث گاڑی کو بھی شدید نقصان پہنچا ہے۔ پولیس نے واقعے کا نوٹس لیتے ہوئے مقدمہ درج کر لیا ہے اور حادثے کی وجوہات جاننے کے لیے تحقیقات شروع کر دی ہیں۔
واضح رہے کہ اس سے قبل 20 اپریل کو جموں و کشمیر کے اودھمپور میں پیش آئے خوفناک حادثے سے پورے خطے میں سوگ کی لہر دوڑ گئی تھی۔ اس حادثے میں 21 افراد جان کی بازی ہار گئے جب کہ 61 لوگ زخمی ہوئے۔
