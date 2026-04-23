سرینگر میں خاتون سمیت چار ملی ٹنٹ معاونین گرفتار
سرینگر پولیس نے گرفتار کیے گئے ملی ٹنٹ معاونین کی تحویل سے اسلحہ اور گولہ بارود بھی ضبط کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : April 23, 2026 at 2:23 PM IST
سرینگر: جموں و کشمیر پولیس کی جانب سے کالعدم دہشت گرد تنظیم لشکرِ طیبہ کے ایک نیٹ ورک کی تحقیقات کے دوران سرینگر میں چار اوور گراؤنڈ ورکرز (او جی ڈبلیوز) کو گرفتار کیا گیا ہے۔ حکام نے بتایا کہ گرفتار کیے گئے افراد میں ایک خاتون بھی شامل ہے۔
گرفتار کی گئی خاتون کی شناخت شاذیہ کے طور پر کی گئی ہے، جبکہ دیگر ملزمان میں ظہور احمد میر، بشیر احمد بٹ اور غلام محمد بٹ شامل ہیں۔ یہ سب سرینگر کے حضرت بل علاقے کے رہائشی ہیں اور بدھ کی رات انہیں گرفتار کیا گیا۔ او جی ڈبلیوز چھپے ہوئے ملی ٹنٹس کے لیے 'آنکھ' اور 'کان' کی طرح کام کرتے ہیں اور انہیں لاجسٹک مدد خاص کر رہائش، کھانا پینا اور معلومات فراہم کرتے ہیں۔
حکام نے بتایا کہ گرفتار کیے گئے افراد کے قبضے سے بڑی مقدار میں اسلحہ اور گولہ بارود بھی برآمد کیا گیا، جس میں ایک ہینڈ گرینیڈ، کچھ کارتوس، موبائل فون اور نقدی شامل ہیں۔ پولیس نے ان کے خلاف غیر قانونی سرگرمیاں (روک تھام) ایکٹ (UAPA) کے تحت مقدمہ درج کیا ہے اور احمد نگر پولیس اسٹیشن میں کیس درج کیا گیا ہے۔
یہ گرفتاریاں ایک ایسے وقت میں عمل میں لائی گئیں جب لشکرِ طیبہ کے ایک بڑے بین الریاستی نیٹ ورک کا پردہ فاش کیے جانے کے بعد اس سے منسلک تحقیقات جاری ہے۔ اس نیٹورک کی جڑیں جموں و کشمیر، پنجاب، ہریانہ اور راجستھان تک پھیلی ہوئی ہیں۔ سرینگر پولیس کی خصوصی ٹیموں نے ایس ایس پی سرینگر جی وی سندیپ چکروورتی کی نگرانی میں ان چاروں ریاستوں میں چھاپے مارے۔
ان کارروائیوں کے دوران سکیورٹی فورسز نے پنجاب کے مالیرکوٹلہ میں ایک ٹھکانے سے تین لشکر ملی ٹنٹس کو گرفتار کیا، جن میں دو پاکستانی—عبداللہ عرف ابو ہریرہ اور عثمان عرف خبیب شامل ہیں۔
تفتیش کاروں کو معلوم ہوا ہے کہ یہ دونوں تجربہ کار جنگجو پاکستان میں بیٹھ کر بھارت کے خلاف سرگرمیوں اور کارروائیوں کی ہدایت جاری رکھنے والے تھے، تاہم لائن آف کنٹرول اور بین الاقوامی سرحد پر سخت نگرانی کے باعث انہوں نے ملک سے باہر جانے کے لیے جعلی شناخت بنا کر پاسپورٹ سمیت کئی دستاویزات حاصل کرنے کی کوشش کی۔
ایک سینئر افسر نے بتایا کہ ان کا چوتھا ساتھی عمر عرف "خرگوش" جعلی سفری دستاویزات کے ذریعے بھارت سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا۔ افسر کے مطابق، وہ پہلے انڈونیشیا اور پھر سعودی عرب چلا گیا۔ جموں و کشمیر پولیس اور مرکزی تحقیقاتی ایجنسیز اس بات کی بھی جانچ کر رہی ہیں کہ دہشت گرد کو پاسپورٹ سمیت دیگر دستاویزات حاصل کرنے میں کن سہولت کاروں نے مدد دی۔
افسر نے مزید بتایا کہ اس نیٹ ورک کی مزید تفتیش کے لیے کئی مشتبہ افراد کو پوچھ گچھ کے لیے حراست میں لیا گیا ہے۔
