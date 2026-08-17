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سرینگر میں 24 گھنوں میں ریچھ کے تین حملے، خاتون سمیت تین زخمی
سرینگرکے مضافاتی علاقہ کھنموہ میں گزشتہ روز ایک جبکہ آج پیر کو ریچھ کے دو حملوں سے لوگوں میں خوف و ہرا پھیل گیا ہے۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : August 17, 2026 at 2:16 PM IST
سرینگر: سرینگر کے مضافاتی علاقہ کھنموہ میں پیر کی صبح ریچھ کے دو الگ الگ حملوں میں 57 سالہ خاتون اور تیس سالہ شہری زخمی ہو گئے۔ یہ دونوں واقعات اسی علاقے میں ایک شخص پر ریچھ کے حملے کے 24 گھنٹے سے بھی کم عرصہ میں پیش آئے، جس کے بعد مقامی لوگوں میں خوف اور جنگلی جانوروں کے ساتھ بڑھتے ٹکراؤ پر تشویش پیدا ہوگئی ہے۔
حکام کے مطابق پیر کی صبح ایک تازہ واقعہ کھنموہ کے شاہ محلہ میں پیش آیا، جہاں ایک سیاہ ریچھ نے صبح کے وقت گھر کے ہی قریب فاطمہ زوجہ محمد مقبول وانی نامی ایک خاتون پر حملہ کرکے اسے لہو لہان کر دیا۔ جس کے بعد انہیں فوری طبی امداد فراہم کی گئی اور علاج کے لیے قریبی اسپتال منتقل کیا گیا۔ پیر کی صبح کی ایک اور واقعہ سرہندی کالونی میں پیش آیا جہاں ریچھ نے تیس سالہ مظفر احمد بٹ ولد غلام حسن بٹ ساکنہ ہرہندی کالونی، کھنموہ کو زخمی کر دیا۔
یہ دونوں واقعات کھنموہ کے شیو ڈکری علاقے میں ایک شخص پر ریچھ کے حملے کے ایک دن بعد پیش آئے ہیں، اس طرح سے ایک ہی علاقے میں چوبیس گھنٹوں کے اندر ریچھ کے حملے میں تین شہری زخمی ہوگئے۔ علاقے میں ریچھ کے بڑھتے حملوں کی وجہ سے لوگوں نے شور و گل مچایا جس کے بعد ریچھ جنگل کی طرح بھاگ نکلا۔
حکام کے مطابق کھنموہ کے رہائشی اعجاز احمد بٹ، ولد عبدالرشید بٹ پر اتوار کو ریچھ نے حملہ کیا تھا۔ وہ اس حملے میں زخمی ہوئے تھے جس کے بعد اہل خانہ نے انہیں فوری طور پر اسپتال منتقل کیا۔
مسلسل حملوں کے بعد حکام نے علاقے میں محکمہ وائلڈ لائف کی ٹیمیں تعینات کردی ہیں۔ حکام کا کہنا ہے کہ واقعات کا نوٹس لیا گیا ہے اور صورتحال پر مسلسل نظر رکھی جارہی ہے۔ محکمہ وائلڈ لائف کا کہنا ہے کہ ریچھ کو لوکیٹ کر لیا ہے اور انکا کہنا ہے کہ جلد ہی ریچھ کو دبوچ لیا جائے گا۔ 24 گھنٹے سے بھی کم عرصے میں تین حملوں نے ان علاقوں میں رہنے والے لوگوں کی تشویش بڑھا دی ہے، جہاں کئی گھر جنگلاتی علاقوں کے قریب واقع ہیں۔
جموں و کشمیر وائلڈ لائف پروٹیکشن ڈیپارٹمنٹ کے مرتب کردہ اعداد و شمار کے مطابق، 2020 سے جولائی 2025 تک جموں و کشمیر میں انسانی اور جنگلی حیات کے درمیان ٹکراؤ کے 17,200 سے زیادہ واقعات ریکارڈ کیے گئے۔ ان واقعات میں 100 سے زیادہ افراد ہلاک جبکہ تقریباً 1,100 افراد زخمی ہوئے۔
کھنموہ میں ان تازہ حملوں سے تقریباً ایک ماہ قبل جنوبی کشمیر کے کولگام ضلع میں ایک شخص باغ میں کام کے دوران سیاہ ریچھ کے حملے میں مارا گیا تھا۔ اس سے قبل جون میں سرینگر کے رائل اسپرنگس گالف کورس میں رات کی ڈیوٹی کے دوران ایک عارضی مزدور (ڈیلی ویجر) بھی ریچھ کے حملے میں زخمی ہوا تھا۔
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