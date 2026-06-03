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بارہمولہ میں ایک خاتون پر پی ایس اے عائد، ملزمہ گرفتار
پولیس نے بارہمولہ کی حسینہ بیگم، اہلیہ محمد یوسف بھٹ کے خلاف پبلک سیفٹی ایکٹ 1978 کی دفعات کے تحت گرفتار کر لیا۔
Published : June 3, 2026 at 10:40 PM IST
بارہمولہ (کوثر عرفات): جموں و کشمیر پولیس نے جانکاری دیتے ہوئے بتایا کہ بارہمولہ میں پبلک سیفٹی ایکٹ (پی ایس اے) 1978 کی دفعات کے تحت، حسینہ بیگم، جو شیری، تحصیل ناروا، ضلع بارہمولہ کے رہائشی محمد یوسف بھٹ کی اہلیہ ہیں، کو گرفتار کر لیا ہے۔
ملزمہ کی نظربندی کا حکم ضلع مجسٹریٹ، بارہمولہ نے آرڈر نمبر 07/DMB/PSA/2026 مورخہ 30.05.2026 کے ذریعے جموں و کشمیر کے مرکز کے زیر انتظام علاقے کی سلامتی کو نقصان پہنچانے والی سرگرمیوں میں ان کی شمولیت کے تفصیلی جائزے کے بعد جاری کیا تھا۔
اس دوران حراست میں لی گئی خاتون قانون کی مختلف دفعات کے تحت درج متعدد مجرمانہ مقدمات میں ملوث پائی گئی ہیں، جن میں غیر قانونی اور ملک دشمن سرگرمیوں سے متعلق جرائم بھی شامل ہیں۔ ان میں ایف آئی آر نمبر 281/2019 U/S 13 U/S 13 ULAP اور 153-A اور 506 RPC PS ہندواڑہ، FIR نمبر 58/2021 U/S 426 IPC، 4 PDPP ایکٹ اور PS ہندواڑہ کے تخریب کاری ایکٹ کا سیکشن 3، FIR نمبر 1/2013/2019 یو ایل اے پی، پی ایس بانڈی پورہ کی 506 آئی پی سی اور ایف آئی آر نمبر 58/2022 یو/ایس 436، 307 آئی پی سی پولیس اسٹیشن سوپور ان مقدمات کی تحقیقات سے اس کی ملک دشمن عناصر کے ساتھ وابستگی اور امن عامہ اور سلامتی کو خراب کرنے والی سرگرمیوں میں ملوث ہونے کا انکشاف ہوا ہے۔
پی ایس اے وارنٹ پر عمل درآمد کے بعد، ملزمہ کو گرفتار کر لیا گیا اور بعد ازاں مناسب حفاظتی انتظامات کے تحت ڈسٹرکٹ جیل بھدرواہ میں بھیج دیا گیا۔
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